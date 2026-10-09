దసరా సెలవుల్లో "వెకేషన్" ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - ఇవి తెలుసుకుంటే ట్రిప్ సూపర్ సక్సెస్!
-పిల్లలకు మొదలైన దసరా సెలవులు - హాలీడేస్లో ట్రిప్ ప్లాన్ చేసేవాళ్లు ముందుగానే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 9, 2026 at 5:51 PM IST
Mistakes to Avoid in Vacation: దసరా హాలీడేస్ వచ్చేశాయ్. ఇక పిల్లలకు సెలవులు వచ్చాయంటే టూర్లు ప్లాన్ చేస్తుంటారు చాలా మంది పేరెంట్స్. ఈ సెలవు రోజుల్లో వారితో కలిసి హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా వెకేషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. ఎందుకంటే తెలిసో, తెలియకో చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల వెకేషన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించలేరని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే టూర్లకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకునేముందు కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
త్యాగం వద్దు!: వెకేషన్ అనగానే చాలా మంది పిల్లల ఇష్టాయిష్టాలు, అభిరుచులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. వాళ్లకు నచ్చిన ప్రదేశానికి వెళ్లేందుకే ఓకే చెప్తుంటారు. కానీ ఫ్యామిలీతో కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటివి పక్కన పెట్టడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్లే టూర్ కోసం ఒక్కరికే నచ్చినది కాకుండా, అందరికీ నచ్చిన ప్రదేశాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే టూర్ని పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయగలమని అంటున్నారు. పిల్లలకు నచ్చిన ప్లేస్ను సెలెక్ట్ చేస్తే వాళ్లు మాత్రమే ఆనందంగా ఉంటారని, అదే నలుగురికి నచ్చినది అయితే అందరూ సంతోషంగా గడపొచ్చని వివరిస్తున్నారు. సీజన్ను బట్టి కూడా వెళ్లాలనుకునే ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవడమూ ముఖ్యమే అని చెబుతున్నారు.
టూర్.. ఎన్ని రోజులు?: దసరా సెలవులు అంటే సాధారణంగా పది రోజుల పైనే ఉంటాయి. అయితే మళ్లీ ఎప్పటికీ వస్తామో అన్న ఆలోచనతో చాలా మంది సెలవులు ఉన్నన్ని రోజులు వెకేషన్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇది సరైంది కాదంటున్నారు నిపుణులు. రెండు, మూడు రోజులు సెలవులు వస్తే టూర్ల విషయంలో పెద్ద ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చని.. అదే ఎక్కువ రోజులు అయితే పిల్లలకు హోం వర్క్, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సహా ఇతర పనులు ఉంటాయని, సెలవులన్నీ వెకేషన్లోనే గడిచిపోతే ఉపయోగం ఉండదంటున్నారు. అందుకే సెలవులను అటు వినోదానికి, ఇటు విజ్ఞానానికి కేటాయించేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆ లగేజీ తగ్గించండి!: పిల్లలతో కలిసి టూర్ అనగానే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ వెంట తీసుకెళ్లే స్నాక్స్పైనే దృష్టి పెడుతుంటారు. బయట ఫుడ్ అంత మంచిది కాదని భావించి, ఇంటి వద్ద నుంచే రకరకాల తినుబండరాలను ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకెళ్తుంటారు. దీంతో అసలు లగేజీ కంటే స్నాక్స్ బరువే ఎక్కువుంటుంది. అయితే ఇది సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఒక చోటికి వెళ్లినప్పుడు ఇలాంటి చిరుతిండ్లు, ఆయిల్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి అన్నీ కాకుండా కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలను మాత్రమే ప్యాక్ చేసుకుంటే మితంగా తినచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే వెళ్లిన చోట కూడా అన్ని రకాల రుచుల్ని ఆస్వాదించాలనే ఆతృత కాకుండా.. ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తినాలంటున్నారు నిపుణులు.
కలిసి వెళ్లినా.. ఏకాంతంగా!: కుటుంబం, పిల్లలతో కలిసి టూర్కి వెళ్లినప్పుడు అందరూ ఒకే హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకోవడం కామన్. దీనివల్ల బడ్జెట్ కలిసి రావడంతో పాటు.. పిల్లలూ సురక్షితంగా ఉంటారనేది కాదలేని సత్యం. అయితే ఈ విషయంలో నిర్ణయం మారాలంటున్నారు నిపుణులు. అందరితో కలిసి వెళ్లినా కపుల్స్ కూడా తమకంటూ కాస్త ఏకాంత సమయం కేటాయించుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం బుక్ చేసుకునే హోటల్లో కనెక్టింగ్ రూమ్స్ సదుపాయం ఉందో, లేదో తెలుసుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ రూమ్స్ వల్ల భార్యాభర్తలు ఏకాంతంగా గడపడంతో పాటు పిల్లలపై ఓ కన్నేసి ఉంచొచ్చని చెబుతున్నారు.
ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్: వెకేషన్కి ఎక్కడికి వెళ్లాలో నిర్ణయించుకున్న తర్వాత అందుకు అవసరమయ్యే ట్రైన్/ఫ్లైట్ టికెట్స్, హోటల్ రూమ్స్.. మొదలైనవన్నీ ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే కొన్నికొన్ని సార్లు ట్రిప్ క్యాన్సిల్ లేదా వాయిదా పడొచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో నష్టపోకుండా టికెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడే.. సొమ్ము వాపసు ఇచ్చే ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇందుకోసం టిక్కెట్ కొనేటప్పుడే అదనంగా కొంత మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. వెళ్లిన చోట వస్తువులు ఏమైనా పోగొట్టుకున్నా, అనుకోని ప్రమాదం జరిగినా, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా.. ఈ పాలసీ ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి బీమా ఉంటే.. వెకేషన్ని సంతృప్తిగా ఆస్వాదించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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