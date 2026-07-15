ఆషాఢంలో గోరింటాకు - అరచేతిలో వర్ణమే కాదు - ఆరోగ్య ప్రయోజనాలెన్నో!
ఆషాఢ మాసం - ఆచారాల వెనక దాగున్న శాస్త్రీయ దృక్పథం ఇవేనట!
Published : July 15, 2026 at 3:44 PM IST
Health Benefits Behind Custom : వేసవి తాపంతో అలసిపోయిన నేలమ్మ, తొలి వాన చినుకుల్ని ఆస్వాదిస్తూ పులకించిపోయే కాలం ఆషాఢం. ఈ మాసంలో కేవలం వాతావరణంలోనే కాదు, మన శరీరంలో కూడా ప్రకృతికి అనుగుణంగా ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి. అయితే, ఆషాఢ మాసంలో కొన్ని ఆచారాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దీని వెనక మతపరమైన కారణాల కంటే, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ దృక్పథమే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అందుకే, ఆషాఢం రాగానే అతివల చేతులన్నీ ఎర్రటి రంగుతో కళకళలాడుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో మన ఆచారాల వెనక అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
అలంకరణతో ఆనందం : ఎర్రగా పండే గోరింటాకు అంటే అమ్మాయిలకు ఎంత ఇష్టమో! సౌందర్య సాధనమైన దీన్ని మహిళలకు ప్రకృతి ప్రసాందించిన వరం అని చెబుతుంటారు. అతివల చేతికి అందంగా, ఆత్మీయ నేస్తంగా దీన్ని భావిస్తారు. ఇంట్లో ఏ పేరంటం జరిగినా, పండగ వచ్చినా మహిళలందరి చేతులకూ ఎరుపు వర్ణమే దర్శనమిస్తుంది. అయితే, కాలం మారినా సంస్కృతి, సంప్రదాయంలో భాగమైన గోరింటాకుపై ఉన్న మమకారం, అనుబంధం మాత్రం అలాగే ఉంది. ప్రస్తుతం ఆషాఢమాసం రావడంతో అతివలు గోరింటారు పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా సహజసిద్ధ గోరింటాకు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు.
బద్ధకాన్ని తగ్గించుకోవాలంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
ప్రయోజనాలెన్నో : గోరింటాకు పెట్టుకునే ఆచారం వెనక, బోలెడన్నీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలూ ఉన్నాయని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఆషాఢమాసంలో వర్షాలు ఎక్కువగా పడటం వల్ల వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల శరీరంలో దోషం ప్రకోపించి, కీళ్ల నొప్పులు రావడం, స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్లు, గోళ్లలో ఫంగల్ సమస్యలు లాంటివి రావడం సర్వసాధారణం. ముఖ్యంగా, శరీరంలోని వేడి తగ్గిపోతుందట. అంతేకాదు, వర్షాకాలంలో మనసు కూడా కాస్త స్తబ్ధంగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటప్పుడు చేతికి గోరింటాకు పెట్టుకోమని సూచిస్తున్నారు.
గోరింటాకు వాతాన్ని తగ్గిస్తుందని ప్రముఖ ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డా. గాయత్రీ దేవి చెబుతున్నారు. చేతులు, కాళ్లల్లో నరాల చివర్లు ఉంటాయట. మెహందీ ఆకుల్నీ నూరుకుని పెట్టుకోవడం వల్ల నరాలకు సాంత్వన చేకూరుతుందని అంటున్నారు. మనసుకీ ఉల్లాసంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. గోళ్లకు వచ్చే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లను అడ్డుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలామంది నేడు మార్కెట్లో విరివిగా దొరుకుతున్న రసాయనాల కోన్లు పెట్టుకుంటారు. అయితే, ఇవి రంగును మాత్రమే ఇస్తాయి తప్ప ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలను అందించలేవట. ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న తాజా గోరింటాకులోని 'లాసోన్' అనే రసాయన సమ్మేళనం చక్కటి ఔషధంగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
'మెడపై నలుపు' ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోందా? - సింపుల్ చిట్కాలతో మెరిసిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు!
ధ్యానంతో దంపతుల మధ్య అనుబంధం! - రోజుకు 10 నిమిషాల పాటు ఇలా చేయండి!