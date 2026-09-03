దంపతుల మధ్య బంధం బలపడాలంటే - ఆ 'భరోసా' ఇస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!
దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 3, 2026 at 4:53 PM IST
Easy Ways to Make Couple Feel Secure : దాంపత్య బంధాన్ని దృఢం చేసే అంశాలు చాలానే ఉంటాయి. అందులో ఒకరికొకరు సురక్షితమైన భావన, భరోసా కల్పించుకోవడం కూడా ఒకటి. అంటే, ఒకరి సాంగత్యంలో మరొకరు ఉన్నప్పుడు.. ప్రపంచమంతా ఎదురు తిరిగినా తనపై ఈగ కూడా వాలనివ్వనంతగా భాగస్వామి తనను భద్రంగా చూసుకుంటారన్న భరోసా! అయితే, ఒకరిపైన మరొకరికి ఈ రకమైన భరోసా కలగాలంటే దంపతులిద్దరూ కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అభిరుచులు వేరైనా : భార్యాభర్తలిద్దరి మనసులు కలిసినా.. వారి ఆలోచనలు, అభిరుచులు ఒకేలా ఉండాలని లేదట. అలాగని, భాగస్వామి అభిప్రాయం నచ్చకపోతే వ్యతిరేకించడమూ సరికాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాదు, కూడదని పట్టుబడితే లేనిపోని గొడవలు తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదని అంటున్నారు. అందుకే భాగస్వామి మనసు తెలుసుకొని మసలు కోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. వారి నిర్ణయాలను గౌరవించడం, పొరపాట్లు ఉంటే సరిదిద్దడం వల్ల.. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. తద్వారా వారితో ఉంటే సురక్షితమైన భావన కూడా కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
చిన్న ప్రశంస : అనుబంధంలో ప్రశంసలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ చేసే పనులను ఎవరు గుర్తించినా, గుర్తించకపోయినా.. భాగస్వామి మెచ్చుకుంటే చాలనుకుంటారు చాలామంది. అందుకే వాళ్లు ఎదురుచూసే దాకా మీ ఫీలింగ్ని మీలోనే దాచుకోకుండా.. సందర్భానుసారం ఓ కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వమంటున్నారు. వాళ్లూ సంతృప్తి పడతారట. దీంతో ఇద్దరి మధ్య బంధమూ దృఢమవుతుందని చెబుతున్నారు.
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సురక్షితమైన అనుబంధం : దంపతులిద్దరిలో ఒకరిపై మరొకరికి సురక్షితమైన భావన కలగాలంటే.. ముందు ఒకరిపై మరొకరికి నమ్మకం ఏర్పడాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్రతి విషయంలోనూ ఇద్దరూ పారదర్శకంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. అది చిన్న లేదా పెద్ద విషయమైనా, సరదా సంగతైనా దాపరికం లేకుండా పంచుకోవాలని చెబుతున్నారు.
చెప్పేది వినడమూ ముఖ్యమే : చాలామంది భాగస్వామితో ఎన్నో విషయాలు పంచుకోవాలనుకుంటారు. కానీ, అవతలి వాళ్లు ఇందుకు ఆసక్తి చూపకపోవడం, వినకపోయినా విన్నట్లు నటించడం ఇవన్నీ భాగస్వామికి మీపై ఉన్న ప్రేమను, నమ్మకాన్ని దూరం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అనుబంధంలో ఏదీ దాచుకోకుండా అన్నీ చెప్పడం ఎంత ముఖ్యమో.. అవతలి వారు చెప్పేది వినడం, తగిన సలహాలు ఇవ్వడమూ అంతే ముఖ్యమని పేర్కొంటున్నారు.
భాగస్వామి ప్రోత్సాహం : చేసే పనికి భాగస్వామి మద్దతు, ప్రోత్సహం కోరుకుంటారు చాలామంది. కానీ, కొంతమంది ప్రోత్సహించకపోగా.. నిరాశపరుస్తుంటారు. అనుబంధంలో అభద్రతకు ఇదీ ఓ కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఒకరి లక్ష్యాలు, ఆశయాల్ని సాధించే క్రమంలో మరొకరు ప్రోత్సహించడం, సహాయపడడం చేస్తే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. 'నా వెంట ఒకరున్నారు' అన్న భరోసా వారికి ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
రెండు కుటుంబాల కలయిక! : వైవాహిక బంధమంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరే కాదు.. ఇరు కుటుంబాల మధ్య సత్సంబంధాలు నెలకొనడమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, భార్యాభర్తలిద్దరూ తమ పుట్టింటి వారిని ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటారో.. అత్తంటి వారికీ సమానమైన గౌరవ మర్యాదలను ఇవ్వాలని అంటున్నారు. అలాగే, వాళ్లూ ఈ జంటకు ప్రేమాభిమానాల్ని అందించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి ప్రేమ, ఆప్యాయతలు ఉన్న కుటుంబాల్లో ఒకరిపై ఒకరికి సురక్షితమైన భావన, భరోసా రెండూ ఏర్పడతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
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