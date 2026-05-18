మేకప్ ప్రొడక్ట్స్ కొంటున్నారా? - టెస్ట్ చేసే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలట!

- దుస్తులు ట్రయల్​ వేసినట్లే మేకప్​ను టెస్ట్​ చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు!

Makeup Test Precaution Tips
Makeup Test Precaution Tips (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 5:31 PM IST

Makeup Test Precaution Tips: ఏదైనా మాల్​కు వెళ్లి దుస్తులు కొనాలంటే ముందుగా ట్రైల్​ వేస్తాం. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాల్నీ రుచి చూశాకే కొంటాం. మరి, మేకప్‌ ఉత్పత్తుల మాటేంటి? దీనికీ ప్రస్తుతం షాపింగ్​ మాల్స్​లో మేకప్​ టెస్టర్​ కౌంటర్లు ఏర్పాటయ్యాయి. దీంతో మేకప్​ సామాన్లు కొనాలనుకున్నవారు ఆయా ప్రొడక్ట్స్​ను ట్రయల్స్​ వేసి తీసుకుంటున్నారు. అయితే, వందలాది మంది చేతులు మారే ఈ మేకప్‌ టెస్టర్లపై వివిధ వ్యాధికారక క్రిములు వృద్ధి చెందుతాయని.. తమకు నప్పాయో, లేదో శాంపిల్‌ టెస్ట్‌ చేసుకునే క్రమంలో ఇవి ఒకరి నుంచి మరొకరికి సంక్రమించే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే మేకప్‌ టెస్టర్లు ప్రయత్నించే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఈ నిర్లక్ష్యం వల్లే సమస్యలు: మేకప్‌ వేసుకోవడమంటే ఏ అమ్మాయికైనా ఇష్టమే. అయితే తమ చర్మతత్వానికి ఏ షేడ్‌ నప్పుతుందో టెస్ట్‌ చేసుకోకుండా మేకప్‌ ఉత్పత్తుల్ని కొనలేరు. అందుకే మేకప్‌ స్టోర్లు, షాపింగ్‌ మాల్స్‌లో ఉండే టెస్టర్‌ కౌంటర్‌ దగ్గరికి పరుగులు పెడతారు అమ్మాయిలు. అయితే ఆ శాంపిల్స్‌ ప్రయత్నించే క్రమంలో ఇంతకుముందు వీటిని మరెంతోమంది ప్రయత్నించి ఉంటారన్న కనీస ఆలోచన కూడా రాదు. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని షేడ్స్‌ ప్రయత్నించి చూస్తారు. కొంతమందైతే కొనకపోయినా అత్యుత్సాహంతో వీటిని ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఈ నిర్లక్ష్యం తీవ్ర ఆరోగ్య, చర్మ సమస్యల్ని తెచ్చి పెడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

మేకప్​ టెస్ట్​ చేసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: మేకప్‌ టెస్టర్లను ఉపయోగించే క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చర్మ సమస్యలకు దూరంగా, సురక్షితంగా ఉండచ్చని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..

  • ముఖానికి, చర్మానికి ఉపయోగించే ఉత్పత్తుల్ని వాడే ముందు ఏ విధంగా అయితే ప్యాచ్‌ టెస్ట్‌ చేసుకుంటామో.. మేకప్‌ టెస్టర్లనూ అలా శాంపిల్‌ టెస్ట్‌ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి వాటిని నేరుగా ఫేస్​, లిప్స్​, కళ్లకు అప్లై చేయకుండా.. చేతి వెనక భాగంలో రాసుకొని సూట్​ అవుతుందో, లేదో చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఆపై టిష్యూతో తుడిచేసుకొని శానిటైజ్‌ చేసుకోవాలంటున్నారు.
  • మేకప్‌ ప్రొడక్ట్స్​ బేస్​ను పట్టుకునేముందు శానిటైజర్‌ని స్ప్రే చేయడం లేదంటే ఆల్కహాల్‌ వైప్స్‌తో వాటిని శుభ్రం చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. అలాగే ఆయా ఉత్పత్తుల్ని ట్రై చేశాక చేతుల్ని మరోసారి శానిటైజ్‌ చేసుకోవడమూ ముఖ్యమే అంటున్నారు. ఫలితంగా ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు కొంతవరకు తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • మురికిగా ఉన్న మేకప్‌ ఉత్పత్తులు, మూత తెరిచి ఉన్న వాటిని ప్రయత్నించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
  • మేకప్‌ టెస్టర్‌ కౌంటర్లలో ఒకసారి వాడి పడేసే డిస్పోజబుల్‌ అప్లికేటర్లు ఉంటాయి. కొత్తవి తీసుకొని, వాటిని ఉపయోగించాక డస్ట్‌బిన్‌లో పడేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ల వ్యాప్తిని తగ్గించచ్చంటున్నారు.
  • ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటించడంతోపాటు మీరు ఎంచుకున్న మేకప్‌ ఉత్పత్తుల వల్ల చర్మ సమస్యలేవైనా వచ్చినా, అవి పడకపోయినా.. వాటి వాడకాన్ని ఆపేసి డాక్టర్‌ని సంప్రదించడం వల్ల సత్వర చికిత్స తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

