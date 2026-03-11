వంటింట్లో గ్యాస్ చాలా త్వరగా అయిపోతోందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్!
వంట గ్యాస్ ఆదా చేసుకునేందుకు - కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : March 11, 2026 at 5:05 PM IST
Make your LPG Cylinder Last Longer Gas Saving Tips : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా చమురు, గ్యాస్ కొరతపై చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో మన ఇంటింటిపై కూడా ఆ ప్రభావం పడుతుందనే అంచనాలున్నాయి. యుద్ధం మరిన్ని రోజులు కొనసాగితే గ్యాస్ కొరత మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున పొదుపు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులను ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ క్రమంలో వంట గ్యాస్ ఆదా చేసుకునేందుకు కొన్ని చిట్కాలున్నాయి. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
- వంట చేసేటప్పుడు స్టవ్ని హైఫ్లేమ్లో వాడకూడదు. మీడియం నుంచి తక్కువ వేడి మీద వంట చేయాలి
- వంట గిన్నెలపై మూత పెట్టి ఉడికించాలి. ప్రెషర్ కుక్కర్తో వంట చేస్తే గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది.
- బర్నర్లో రంధ్రాలు పూడిపోకుండా క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి
- ఆహారాన్ని రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి బయటకు తీసిన వెంటనే వేడి చేస్తే గ్యాస్ వినియోగం ఎక్కువవుతుంది. కాసేపు బయట పెట్టి గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చాక వేడిచేయాలి
- ఉడికించడానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టే పప్పుదినుసులను వండటానికి ముందు వాటిని అరగంట ముందు నీటిలో నానబెట్టండి. ఇది వంటను సులభతరం చేయడంతో పాటు గ్యాస్ను ఆదా చేస్తుంది.
- తడి గిన్నెతో వంట చేస్తే గిన్నె వేడెక్కేందుకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. వంటకు పొడి గిన్నెలు వాడుకోవాలి
- వంటకు కావాల్సిన అన్ని పదార్థాలు సిద్ధం చేసుకుని, కూరగాయలు కోసి పెట్టుకుని, దినుసులు అందుబాటులో ఉంచుకుని వంట చేస్తే త్వరగా పూర్తై గ్యాస్ ఖర్చు తగ్గుతుంది.
ప్రత్యామ్నాయాలున్నాయ్ :
- గ్యాస్ స్టవ్కు ప్రత్యామ్నాయంగా వంటకు ఆధునిక ఇండక్షన్ స్టవ్, ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటితో తక్కువ ఖర్చుతో, సురక్షితంగా వంట చేసుకోవచ్చు.
- సోలార్, బయోగ్యాస్, సంప్రదాయ కట్టెల పొయ్యి ఉపయోగించవచ్చు.
- బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు పశువుల వ్యర్థాల నుంచి గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దీంతో గృహాలు, వ్యవసాయ, పరిశ్రమల అవసరాలను తీర్చుకోవచ్చు.
- ఇండక్షన్ స్టవ్ : విద్యుత్తుతో పనిచేస్తుంది. వంటను వేగంగా చేసుకోవచ్చు. గ్యాస్ కంటే తక్కువ ఖర్చవుతుంది.
- సోలార్ కుక్కర్ : సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించి ఖర్చు లేకుండా వంట చేసుకోవచ్చు.
- ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్/హాట్ ప్లేట్ : అన్నం, కూరలు వంటి వాటిని సులభంగా వండుకోవచ్చు.
- ఇన్ఫ్రారెడ్ స్టవ్ : ఇది విద్యుత్తుతో పనిచేస్తుంది. ఏదైనా పాత్ర వీటిపై పెట్టి వంట చేసుకోవచ్చు
చాయ్వాలాలు సైతం : మార్కెట్ విద్యుత్తుతో నడిచే పొయ్యిలు(ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు) ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ వీటి వాడకం పరిమితంగానే ఉంది. ఇళ్లలో చాలా తక్కువే. మంట వచ్చే స్టౌవ్లపై ఆంక్షలు ఉండటంతో మెట్రోస్టేషన్ల వంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రం వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరతతో హోటళ్ల నిర్వాహకులు వీటి కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పటికే ముంబాయి, దిల్లీ, కోల్కతా, చెన్నై, హైదరాబాద్ నగరాల్లో కాఫీ, టీ, దోసె, పూరీ, వడ వంటి వాటిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఈ క్రమంలో చాలామంది ఇండక్షన్ కుక్టాప్లను గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో విక్రయాలు పెరిగాయి. వీటి గురించి పెద్దగా తెలియని చాయ్వాలాలు సైతం తెలుసుకుని మరీ కొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
