ఈ ఏడాదిలో ఎక్కువమంది 'ఈమె' కోసం వెతికారట!
- ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2025 రిపోర్టు రిలీజ్ చేసిన గూగుల్ - భారతీయులు ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన మహిళలు వీరేనట!
Published : December 26, 2025 at 12:16 PM IST
Year Ender 2025 : ప్రపంచంలో మెజారిటీ జనం యూజ్ చేస్తున్న ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ గూగుల్. నిత్యం కోట్లాది మంది సందేహాలను తీరుస్తూ ఉంటుంది. అందుకే.. మనం కూడా ఏ డౌట్ వచ్చినా, ఏ సమాచారం కావాలన్నా వెంటనే గూగుల్ మాతాకీ జై అంటాం. ఇలా.. ఏడాది కాలంలో ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన అంశాల వివరాలను గూగుల్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఏడాది 'గూగుల్ మోస్ట్ సెర్చ్డ్' వ్యక్తుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇందులో అత్యధికంగా వెతికిన అమ్మాయిల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. వారెవరో మీరూ తెలుసుకోండి.
ముందు తనే : అందరితో నవ్వుతూ, సరదాగా, చలాకీగా ఉంటుంది. మైదానంలో చాలా చురుగ్గా.. స్టైలిష్ బ్యాటర్గా, ఉత్తమ ఫీల్డర్లలో ఒకరుగా పేరు సంపాదించుకుంది జెమీమా రోడ్రిగ్స్. ఈమెకు క్రికెట్లోనే కాకుండా ఇతర ఆటల్లోనూ ప్రావీణ్యం ఉంది. హాకీ, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్ బాల్ కూడా ఆడుతుంది. ఇక గిటార్ వాయిస్తూ, పాటలు పాడుతూ, రీల్స్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో సందడిగా ఉంటుంది. క్రికెట్ విషయానికి వస్తే జెమీమాకు ఓ మోస్తరు బ్యాటర్గానే పేరు ఉంది. ఫామ్ కోల్పోయి కొన్ని కీలక మ్యాచ్లకీ దూరమైంది. తనని తాను తీర్చిదిద్దుకుని తిరిగి జట్టులోకి అడుగుపెట్టినప్పటికీ.. 'ఎప్పుడూ చూసినా మైదానంలో తిరుగుతూ ఉంటావు. రీల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటావు. ఆడేదెప్పుడు? అనవసరంగా జుట్టులో ఉంచారు' అంటూ ట్రోల్స్ వస్తుండేవి. వీటన్నింటికీ ఆటతోనే సమాధానం చెప్పింది జెమీమా. 2025 మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై 127 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచింది. అప్పట్నుంచీ 'రోడ్రిగ్స్ రోరింగ్' అంటూ ఆమె పేరు మారుమోగిపోయింది. తాజాగా శ్రీలంక T20లోనూ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా జెమీమా నిలిచింది. తన ‘కెరియర్ 2.0’తో జనాల్ని ఆకర్షించింది. కాబట్టే, దేశంలో ఎక్కువ మంది వెతికిన మహిళల్లో ముందుంది.
టాప్లో నిలిచి : 'ఈ భూమిపై జీవించడానికి మీకు గంట సమయమే మిగిలి ఉంటే మీరేం చేస్తారు' అనడిగితే..'అందులో అరగంట బ్యాటింగ్ చేస్తా'నందట స్మృతీ మంధాన. క్రికెట్ అంటే ఆమెకు అంత ఇష్టం. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా పరుగుల వరద పారించడమే లక్ష్యంగా ఆమె బరిలోకి దిగుతుంటుంది. తన బ్యాటింగ్ మాయాజాలంతో గత దశాబ్ద కాలంగా భారత మహిళల జట్టు విజయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. ఇక ఈ సంవత్సరం సాధించిన ఘనతలూ తక్కువేమీ కాదు. మూడు ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన తొలి భారతీయ మహిళా క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టించింది. వరల్డ్కప్లోనూ రాణించింది. మహిళల వన్డే క్రికెట్లో ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచింది. వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం సాధించింది. ఆమె గురించి కూడా ఈ ఏడాది ఎక్కువగా గూగుల్లో వెతికారు. ఈ ఏడాది పెళ్లి పీటల వరకూ వెళ్లి ఆగిపోవడం వంటి అంశాలు కూడా ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తిని పెంచాయి.
తొలి సినిమాకే స్టార్ : సినీ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచి రాలేదు. నటనలో కూడా పెద్దగా అనుభవం లేదు. అయితేనేం, మోడలింగ్ చేస్తూ కోరుకున్న అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది అనీత్ పడ్డా. తను హీరోయిన్గా నటించిన తొలి సినిమాతో (సైయారా) బ్లాక్ బస్టర్ విజయం అందుకుంది. ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.500 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, 2025లో అత్యంత లాభదాయకమైన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇందులో ఈమె సహజమైన, భావోద్వేగాలతో కూడిన నటనకి అందరూ ఫిదా అయ్యారు. అందుకే, ఈమె గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపారు. అలాగే, ఐఎండీబీ- పాపులర్ ఇండియన్ స్టార్స్ జాబితాలోనూ చోటు దక్కించుకుంది.
తిరిగి రాదనుకున్నారు : సునీతా విలియమ్స్... ధైర్యసాహసాలకు మరో పేరు! ఎనిమిది రోజుల కోసం అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి, వ్యోమనౌకలో సాంకేతిక లోపం కారణంగా తొమ్మిది నెలలపాటు అక్కడే ఉండిపోయింది. దీనికి తోడు ఆమె ఆరోగ్యం క్షీణించి, బక్కచిక్కి కనిపించారు. దీంతో ఆమె తిరిగి రావడం కష్టమన్న ఊహాగానాలూ వినిపించాయి. ఆమె క్షేమంగా భూమ్మిదకు తిరిగి రావాలంటూ ప్రపంచమంతా కోరుకుంది. ఈ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునే క్రమంలో సునీత గురించి చాలా మంది వెతికారట.
విజయాలన్నీ కలిసి : కృతి సనన్.. మల్టీ టాలెంట్ అనే పదం ఆమెకి తప్పక నప్పుతుంది. ఓ వైపు సినిమాల్లో భిన్న పాత్రలతో మెప్పిస్తూనే వ్యాపారవేత్తగానూ దూసుకెళ్తున్నారు. తన స్కిన్కేర్ బ్యూటీ బ్రాండ్ ‘హైఫెన్’ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే రూ.400 కోట్ల అమ్మకాలకు చేరుకుంది. ఇక, దేశంలో అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతోన్న బ్యూటీ సంస్థగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇదేనా.. ఈ ఏడాది బెర్లిన్లో నిర్వహించిన వరల్డ్ హెల్త్ సమ్మిట్ -2025లో ప్రసంగించిన తొలి భారతీయ నటిగా కృతిసనన్ నిలిచారు. రెడ్కార్పెట్, అవార్డుల ఫంక్షన్లలో కృతి సనన్ ధరించిన దుస్తులూ ఫ్యాషన్ ప్రియులను మెప్పించాయి. అలా నెటిజన్లను ఆకర్షించారు.
