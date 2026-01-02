ETV Bharat / lifestyle

ట్రెండింగ్‌ మైక్రో గ్రీన్స్‌ - ఇంట్లోనే ఇలా పెంచేద్దామా!

- మైక్రో గ్రీన్స్‌పై ఆసక్తి చూపుతున్న ప్రజలు - ఇంటి ఆవరణలోనే పెంచుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Microgreens
Microgreens (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 2, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Microgreens at Home : ప్రస్తుతం చాలా మందికి ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరిగింది. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, మిల్లెట్స్​, డ్రై ఫ్రూట్స్​, ఫైబర్​ ఫుడ్​ ఇలా ప్రతి దానిపైనా అవగాహన తెచ్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. మొలకలు, గ్రాస్​ జ్యూస్​, నట్స్​ తీసుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లోని పెరడు, గోడలు, కిచెన్ బాల్కనీలోనే మైక్రోగ్రీన్స్ పెంచేందుకు చాలామంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరికొందరు వాటినెలా పెంచాలో తెలియక ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అలాంటి వారికి నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. వాటిని తేలిగ్గానే పెంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మైక్రోగ్రీన్స్ అంటే : వారం నుంచి రెండు వారాల మధ్య పండించిన మూడు అంగుళాల ఎత్తు వరకు పెరిగే ఆకుకూరలు, కాయగూరల మొక్కల్ని మైక్రోగ్రీన్స్​గా పరిగణిస్తారు. వీటిని పెంచుకోవడం చాలా సులభం. అధిక మొత్తంలో పోషకాలు ఉండడంతో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు.

ఇంటి ఆవరణలోనే సాగు : ఎక్కువ మట్టి అవసరం లేదు. ఎలాంటి ఎరువులతోనూ పని ఉండదు. నామమాత్రపు పెట్టుబడితో తక్కువ రోజుల్లోనే ఇంటి వద్దే పెంచుకోవచ్చు.

  • ట్రేలు, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, ఖాళీ సీసాలు, కుండలు, తొట్టెలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
  • వాటిలో మట్టి, కోకోపిట్, వర్మీకంపోస్టు తగిన మోతాదుల్లో వేసి విత్తనాలు నాటితే సరిపోతుంది. ఒక దాంట్లో ఒక రకమైనవే వేసుకోవాలి.
  • ఈ మైక్రో గ్రీన్స్​ను హైడ్రోఫోనిక్ విధానం అంటే నీటిలోనూ పండించేలా పెంచుకోవచ్చు. ఈ విధానంలో జాగ్రత్తలు అవసరం. అందుకే, ఎక్కువ మంది మట్టిలో వేస్తారు.
  • విత్తనాల ఆధారంగా వారం నుంచి రెండు వారాల్లోపు కట్ చేసుకోవాలి. కొన్నింటిని 21 రోజుల వరకు సమయం పడుతుంది.
  • వీటికి తప్పకుండా ఎండ తగిలేలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. రోజుకు మూడు, నాలుగు గంటలు ఎండలో ఉంచి తర్వాత ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు.

మెండుగా :

  • మైక్రో గ్రీన్స్​లో అధికంగా విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇ, ఎ, కె, బి3, బి6, బి12 ఉంటాయి. కెరోటినాయిడ్లు, లెమోనాయిడ్లు, పీచుపదార్థం, క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది.
  • సాధారణంగా పెరిగిన ఆకుకూరలతో పోల్చితో మైక్రోగ్రీన్స్​లో 4 నుంచి 40 శాతం వరకు అధిక పోషకాలు ఉంటాయని అమెరికా మేరిల్యాండ్ విశ్వవిద్యాలయం గుర్తించింది.

ఇంతకీ ఏవి పండించుకోవచ్చు? : బ్రకోలి, ముల్లంగి, కొత్తిమీర, పాలకూర, తోటకూర, బచ్చలి, పుదీనా, పెసలు, నువ్వులు, వేరుశనగ, ఆవాలు, క్యారెట్, బీట్​రూట్, కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజి, ఉల్లీ, వెల్లుల్లి, సన్​ఫ్లవర్, కాలే, మెంతులు ఇలా అన్ని రకాల ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, దుంపలు, గింజలకు చెందిన విత్తనాలు నాటుకోవచ్చు. అవి మొలకెత్తి మూడు అంగుళాలు పెరిగాక వాటి వేళ్లను కత్తిరించి ఆహారంగా తీసుకోవచ్చు.

ఎలా తినాలి? :

  • మూడు అంగుళాలు పెరిగాక వేళ్లు కత్తిరించేసి, మిగతా భాగాన్ని మనం తీసుకునే ఆహారంలో నేరుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. వీటిని కర్రీలా వండకూడదు. అసలు ఉడికించకూడదు. మీరు తినే ఆహార పదార్థాల మీద వేసుకొని తినాలంటున్నారు నిపుణులు. మనకు ఇష్టమైన వంటకాల్లో వీటిని జోడించుకోవడం వల్ల ఆహార సమతుల్యతను రెట్టింపు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • సాధారణంగా ఆకుకూరలు, కాయగూరలను ఉడికించి తింటాం. ఇలా చేయడం వల్ల సగానికి పైగా పోషకాలు, విటమిన్లు ఆవిరైపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు. మైక్రోగ్రీన్స్​ను పచ్చిగా తినడంతో పూర్తిస్థాయిలో పోషకాలందుతాయని పేర్కొంటున్నారు.
  • ఉదయం అల్పాహారంలో సలాడ్​గా తీసుకోవచ్చు. మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునే సలాడ్స్, శాండ్​విచ్, ఆమ్లెట్​లో వేసుకుంటే రుచిగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • మనం వండుకునే కిచిడీ, ఉప్మా, అన్ని రకాల కూరలు, బిర్యానీ ఇతర అన్నీ వంటకాలపై కొత్తిమీర, పుదీనా చల్లినట్లు చల్లుకొని తినేయొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

ఏయూలో ప్రయోగాత్మకంగా పండించిన మైక్రోగ్రీన్స్​లో 60 ఎంజీ పోషకాలుంటే సాధారణ వంటకాల్లో సగాని కన్నా తక్కువున్నాయి. ఆయా ట్రేల పరిమాణం ఆధారంగా విత్తనాలు చల్లుకోవాలి. ఏ వయసు వారైనా తినొచ్చు. మధుమేహం, ఇతర ఆరోగ్య సంబంధ సమస్యలున్న వారు కూడా తీసుకోవచ్చు - డా.ఎం. రాజేశ్వరి, సహాయ ఆచార్యులు, ఏయూ

