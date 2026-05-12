విచారిస్తారా? విజయం సాధిస్తారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
'యాంగ్జైటీ కంట్రోల్' మన చేతుల్లోనే - జీవనశైలి చాలా కీలకమంటున్న నిపుణులు
Published : May 12, 2026 at 4:35 PM IST
Tips to Overcome Anxiety and Sadness : లైఫ్ ఎప్పుడూ ఒకేలాగా ఉండదు. ఆటుపోట్లు, అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటివి ఎదురైనప్పుడో, ఎప్పుడో, అప్పుడు విచారం, బాధ కలగటం సాధరణమే. అయితే, జరిగిందేదో జరిగిందిలే! అని అనుకోవటం, పరిస్థితులను చక్కదిద్దుకోవటం వంటి వాటితో వీటి నుంచి బయట పడటమూ తెలిసిందే. కానీ, అదే పనిగా ఆందోళన, విచారం వేధిస్తుంటే, ఇంట్లో, ఆఫీసులో చిక్కులు కలిగిస్తుంటే మాత్రం డాక్టర్ను సంప్రదించాల్సిందే. ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలతోనూ వీటి నుంచి బయటపడొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఫ్రెండ్స్ను కలవడం : సమీపంలోని ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే, వెళ్లి కలుసుకోవటం ఉత్తమమైన మార్గం. లేకపోతే, ఫోన్ చేసి అయినా మాట్లాడొచ్చు. మన మంచిని కోరే వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడుకుంటే ఒత్తిడి చాలా వరకు తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఉత్సాహం చేకూరుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థనూ బలోపేతం చేస్తున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఫలితంగా, గుండె, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలూ దరిజేరవు.
సంగీతం వినటం : మ్యూజిక్ విన్నా, సాధన చేసినా మెదడు మీద ప్రభావం చూపుతుంది. మీ గొంతు ఎలాగైనా సరే, మనకు మనమే కూనిరాగం తీస్తుంటే బ్రెయిన్ సహజ నొప్పి నివారకాలను విడుదల చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మనసు ఉత్తేజితమవుతుందని చెబుతున్నారు.
ఇతరులకు సాయం : మంచి పనులు చేసినప్పుడు, ఎవరికైనా సాయం చేసినప్పుడు శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లనే హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. నొప్పి తగ్గటానికి తోడ్పడే ఇవి ఆత్మ విశ్వాసం, ఆనందం కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇతరులతో అనుబంధం ఏర్పరచుకోవటానికి దోహదం చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
తగినంత నీరు : శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గినప్పుడు అలసట, చికాకు తలెత్తుతుంది. ఆలోచనలు కూడా చురుకుగా సాగవు. కాబట్టి, తగినంత నీరు తాగటం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పండ్లు, కూరగాయలు తిన్నా మంచిదట.
వ్యాయామం మేలు : శరీరానికే కాదు, మనసుకూ వ్యాయామం ఎంతో మేలు చేస్తుందని అందరికి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో కేవలం 10 నిమిషాల సేపు నడిచినా మంచిదట. ఎక్సర్సైజ్ చేసేవారు మానసిక ఒత్తిడిని బాగా అధిగమిస్తున్నట్టు, మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఆరు బయట వ్యాయామాలు చేస్తే ఇంకా మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
ధ్యానంతో ప్రశాంతం : ధ్యానం, ప్రాణాయామం మానసిక బలాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఏకాగ్రతతో, ఒకే విషయం మీద మనసు పెట్టి శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు చికాకు పరచే ఆలోచనలు దూరమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, విచారం, బాధ కలిగినప్పుడు కాసేపు ధ్యానం చేయటం మేలని చెబుతున్నారు. అప్పుడప్పుడు మనసు దారి మళ్లినా తిరిగి శ్వాస మీద దృష్టి పెట్టాటాన్ని సాధన చేయాలి.
విశ్రాంతీ ముఖ్యమే : మానసిక వేదన నుంచి బయట పడటానికి విశ్రాంతి చాలా ముఖ్యం. రాత్రిపూట 7-8 గంటల సేపు నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలి. ఫలితంగా, ఆందోళన తగ్గుతుంది. అంతేకాదు! ఉత్సాహం, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి. ఒకవేళ నిద్ర పట్టటానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే పడకగది చీకటిగా, చల్లగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పడుకోవటానికి గంట ముందే టీవీ, కంప్యూటర్ లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలట. అలాగే, రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవటం, లేవటం అలవాటు చేసుకోవాలి.
