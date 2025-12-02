ETV Bharat / lifestyle

పిల్లలకు ఎన్నో నేర్పుతుంటాం! - వారి నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవీ ఎన్నెన్నో!

పిల్లల వల్ల మనకి మనమే కొత్తగా పరిచయం అవుతాం - కొత్త పెద్దరికం, ఓపిక వంటివి వచ్చేస్తాయి.

Life Lessons Learn From Children
Life Lessons Learn From Children (Getty Images)
Life Lessons Learn From Children : పిల్లలు పుట్టినప్పట్నుంచీ ఎన్నెన్నో నేర్పిస్తూ ఉంటాం. బుడి బుడి అడుగులు వేయిస్తాం. అక్షరాలు దిద్దిస్తాం. అలాగే మంచీ చెడూ తేడా చెబుతాం. ఇలా నేర్పించడం మనం మాత్రమే చేస్తామా? లేదు, ఈ క్రమంలో పిల్లలూ మనకి ఎన్నో నేర్పిస్తారంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మన లైఫ్​లో పిల్లలతో చేసే ప్రయాణమే ఓ కొత్త అనుభవం. మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటూ, మనల్నే అనుసరిస్తూ వాళ్లు చేసే చేష్టలు, చూపించే ప్రేమ అంతా ఇంతా కాదు. వాళ్ల ఉనికి, చేతలతో మన తీరు కొత్తగా మారుతుంది. కొత్త పెద్దరికం, ఓపిక లాంటివి వచ్చేస్తాయి. వాస్తవానికి, మనకి మనమే కొత్తగా పరిచయం అవుతాం.

పట్టు వదలొద్దు : చిన్నారులు నడక వచ్చేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు పడిపోతారు? అయినా ప్రయత్నిస్తుంటారు. వాళ్లు సొంతంగా దుస్తులు వేసుకోవడం, తల దువ్వుకోవడం, చెప్పులేసుకోవడం అన్నీ ఒక్కసారే వచ్చేస్తాయా? తికమక పడుతూనే ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు వాళ్లని చూసి మనమూ చాలా సార్లు నవ్వే ఉంటాం. కానీ, పిల్లలు మాత్రం ఎన్నిసార్లు విఫలమైనా చేస్తూనే ఉంటారు. ఎవరు నవ్వినా వారు పట్టించుకోకుండా, ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. ఈ క్రమంలో లైఫ్​లో ఏమైనా ఎదురవనీ పట్టు వదలొద్దు, అపజయాలకు తల వంచొద్దని చెబుతున్నట్లే కదా!

ఓపిక కావాలి : పిల్లలు ఎప్పుడు ఓ చోట ఉండరు. కానీ, కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం వాళ్లు చూపే ఓపిక, ఏకాగ్రత మనకు కూడా ఉండదు. ఎలాగంటే, బిల్డింగ్‌ బ్లాక్స్‌ వాళ్ల చేతిలో ఉంటే, ఒకదాని మీద ఒకటి ఎంత ఏకాగ్రతతో పెడతారు. ఎన్ని కింద పడిపోతున్నా, అప్పటిదాకా కట్టింది కూలిపోతున్నా మళ్లీ మళ్లీ పెడుతూనే ఉంటారు. ‘ఇది కాదు రా అది’ అంటూ మీరెన్ని సలహాలైనా ఇచ్చినా నచ్చితే వింటారు. లేదంటే తమ నిర్ణయాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఓపిక, ఏకాగ్రత వారినుంచి నేర్చుకోవచ్చు.

పక్షపాతం లేదు : మనకు కులం, మతం, స్థాయి, వయసు అనే తేడాలు చాలానే ఉంటాయి. కానీ, పిల్లలకు మాత్రం అవేమీ ఉండవు. వ్యక్తులను బట్టి వాళ్ల ప్రవర్తన మారదు. అందరితోను ఒకేలా ఉంటారు, ఆడుకుంటారు. తమ పట్ల దయ, ప్రేమతో ఉంటే చాలు.. చిరునవ్వులను చిందిస్తారు, ప్రేమను కురిపిస్తారు. ఇది ఎంత గొప్ప లక్షణం కదా!

బయట పెట్టండి : ‘ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే థాంక్యూ చెప్పాలి’, ‘పాపం కొట్టావ్‌గా, సారీ చెప్పు’ ఇవి మనమే పిల్లలకు చెబుతాం. కానీ, పాటించలేం. ఇవే కాదు.. కోపం, బాధ బయటికి చెప్పలేం. ఆనందం వెలిబుచ్చడానికీ సందేహిస్తూ ఉంటాం. కానీ, పిల్లలు మాత్రం అలా కాదు. సంతోషం, కోపం, బాధ అన్ని బయటపెట్టేస్తారు. మనసులో అనవసర బ్యాగేజీ ఏవి మోయరు. కాబట్టే, వారు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటారు. మనం కూడా అలాగే చేయాలి. ప్రేమైనా, సంతోషమైన, కోపమైనా, బాధైనా బయటపెట్టండి. దీంతో మనసూ తేలిక పడుతుంది. సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది.

సాయం అడగండి : పిల్లలకు మాటైనా రాదు. చాక్లెట్‌ కవర్‌ చించమనో, డబ్బా మూత తీయమనో భలే అడుగుతారు. కానీ, మనం మాత్రం, మొహమాటం కొద్దో, సంకోచంతోనో నోరు తెరిచి సాయం అడగం. కొన్నిసార్లు మనకు చేత కాదనో తక్కువ అంచనా వేస్తారనో భయపడీ ఆగిపోతాం. కానీ, ఈ సందేహం వద్దు. ఏదైనా తెలియనప్పుడు, సాయం కావాలనిపిస్తే అడగండి. ఇందులో మనం ఒకరి ముందు తక్కువేమీ కావు. ఇది కూడా పిల్లల నుంచి నేర్చుకోవాల్సిందే. ఈ క్రమంలో పిల్లలకి సమాజం, మంచీ చెడూ అన్న తేడాలే తెలియదు. కానీ వాళ్ల చిన్న చిన్న చేష్టలు చాలా విషయాలు నేర్పిస్తాయి.

