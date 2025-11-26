ETV Bharat / lifestyle

ఆయుష్షు పెరగాలా? - జపనీస్ టెక్నిక్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

- జీవనశైలో మార్పే ముఖ్యం - జపనీయుల సీక్రెట్ ఇదేనట!

Japanese Lifestyle
Japanese Lifestyle (Getty images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 26, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Japanese Lifestyle Tips and Habits for a Long Healthy Life : మనిషి ఆయుష్షు నానాటికీ తగ్గిపోతోందని ఎన్నో అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. మన ముందు తరం వాళ్లు నూరేళ్లకు పైగా జీవించేవారు. ఇప్పుడు మనం వందకు చేరితే ఏదో గొప్పగా చెప్పుకొంటున్నాం. అంతలా క్షీణించాయి మన ఆయుః ప్రమాణాలు. అయితే, ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అత్యధిక అయువు సగటు జపనీయులదే. వారు 84.8 ఏళ్లు జీవిస్తున్నారు! భారతీయుల ఆయుష్షు వారి కంటే పదేళ్లు తక్కువగా ఉంటోందట! మరి, మనం కూడా ఎక్కువకాలం జీవించాలంటే వారి జీవనశైలిని అనుసరించాల్సిన అవసరముందని సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ వారేం చేస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నీరే ప్రధానం : మనలో చాలా మంది ఆహారపు అలవాట్లు ఆందోళన కలిగించేలా ఉంటాయి. ఆలూ చిప్స్‌, సమోసాలు, బోండాలు, పునుగులు అంటూ.. నూనెలో వేయించిన ఆహార పదార్థాలనే ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. రుచి కోసం ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్కచేయం. కానీ.. జపనీయులు మాత్రం అలా కాదు. వారు నీటిలో ఉడికించి, ఆవిరితో చేసిన ఫుడ్‌ మాత్రమే ఇష్టపడతారు. ఇవి తినడం వల్ల విటమిన్లు వృథాగా పోకుండా శరీరానికి అందుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అదే సమయంలో నూనెలతో వచ్చే చెడు కొవ్వు వారి ఒంట్లో చేరదని చెబుతున్నారు.

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

ప్యాకెట్‌ కాదు, పోషకాలు ముఖ్యం : ఈ తరం యువత ఇంట్లో వండుకోవడం మానేసి ఎక్కువగా ప్రాసెస్డ్‌, ప్యాకింగ్‌ ఫుడ్‌కు అలవాటు పడిపోయారు. ఆకలి వేస్తే ఏదో రెస్టరెంట్‌కు వెళ్లడం లేదా ఆర్డర్‌ పెట్టి తెప్పించుకోవడం చేస్తున్నారు. కానీ, జపనీయులు ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారు. తాజాగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, చేపలను ఎక్కువగా వండుకొని తింటారు. అలాగే, ఆహార పదార్థాలను పులియబెడతారు. వాళ్లు నూనె చాలా తక్కువ మొత్తంలో వాడడం వల్ల వాటిల్లో పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి.

పొట్ట కాస్త ఖాళీగా : మనలో చాలామంది కాస్త ఆకలి ఉంటే చాలు, కడుపు నిండా తినేస్తారు. ఆ తర్వాత నిద్రమత్తుతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. జపనీయులు మాత్రం రాత్రి భోజనాన్ని చాలా త్వరగా పూర్తి చేస్తారు. అంతేకాదు.. కడుపు 80% మాత్రమే నిండేలా తింటారట. మిగతా 20% ఖాళీగానే ఉంచుతారట. ఇలా చేయడం వల్ల బరువును నియంత్రించడంతో పాటు, ఫిట్‌గా ఉండొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

వ్యాయామం అంటే నడకే : జపనీయుల రోజువారీ జీవితంలో నడకే వ్యాయామంగా మారిపోయిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలామంది విద్యార్థులు కాలినడకనే స్కూల్​కు వెళ్తుంటారు. వాళ్లని విడిచిపెట్టడానికి తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే వెళ్తారు. చిన్న చిన్న పనులకూ బైక్‌ల కంటే సైకిల్‌ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. దీంతో వారి కండరాలు, ఎముకలు దృఢంగా మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జగమంత కుటుంబం : ఇతరులతో మనకేంటీ అని ఆ దేశ ప్రజలు అనుకోరు. అందరినీ తమ వారిగానే వాళ్లు భావిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతోనే కాదు, ఇతరులతో కూడా ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉంటారు. అందుకే, వారి మధ్య బాంధవ్యాలు బలంగా ఉంటాయి. అలాగే, ఏవైనా సంబరాలు కూడా కలిసే చేసుకుంటారు. అంతేకాకుండా, కష్టసుఖాల్లో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారు. అక్కడి వారందరూ సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటారు. ఈ పద్ధతి ఆరోగ్యంపై ఎంతో సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ప్రశాంతమైన జీవనం : ఉరుకుల పరుగుల జీవితం కంటే, ప్రశాంతమైన జీవితానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. మెట్రో నగరాలను పక్కనపెడితే, చాలా మంది వ్యవసాయం, ఇతర వృత్తులపై ఆధారపడుతూ జీవిస్తారు. అంతేకాకుండా, పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేయకుండా స్థిరమైన, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ఆయుష్షును పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

విహార యాత్రలు : జపనీయుల ఎక్కువగా విహారయాత్రలకు వెళ్తుంటారు. వారి వీలును బట్టి విదేశాల్లో, దేశంలో పర్యటనకు వెళ్తుంటారు. అది, వీలుకాకపోతే సమీప పర్యాటక ప్రాంతాలకైనా వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇలా పర్యాటనలు చేస్తే నూతనోత్సాహం వస్తుంది. ఆందోళన, ఒత్తిడి లాంటి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

సమయపాలన ముఖ్యం : ఆ దేశ ప్రజలు జీవనశైలిలో సమయపాలన చాలా ముఖ్యమైనది. జపనీయులు తమ రోజువారీ పనులను క్రమపద్ధతిలో చేసుకుంటారు. ఏదైనా అనుకునుంటే చాలు, అది సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. ఫుడ్​ కూడా టైంకి తీసుకుంటారు. రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం లాంటి అలవాట్లు పాటిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఒత్తిళ్లూ ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి లైఫ్​ స్టైల్​ని పాటిస్తున్నారు కాబట్టే, వారి ఆయుష్షు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

రాత్రి నిద్రపోయినా, పగటిపూట అలసిపోతున్నారా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!

చలికాలంలో మూడీగా అనిపిస్తుందా? - ఇలా చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

LIFESTYLE TO INCREASE LIFESPAN
TYPICAL JAPANESE LIFESTYLE
JAPANESE WAY OF LIFE
HOW TO LIVE A JAPANESE LIFESTYLE
JAPANESE LIFESTYLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.