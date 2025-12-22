30ఏళ్లలోపే 'ఇవి' చేసేయండి - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
ఆత్మసంతృప్తితో పాటు ఆనందం - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : December 22, 2025 at 5:05 PM IST
Do These Things Before Age 30 : ఈ తరం యువతలో చాలామంది పాతికేళ్లకే చదువులు పూర్తి చేసుకొని ఉద్యోగాల్లో చేరిపోతారు. ఆ తర్వాత ఐదేళ్ల కాలం వారి జీవితానికి చాలా కీలకం. అదే, వారి భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తుంది. అందుకే, 30 ఏళ్లు వచ్చేలోపు కెరీర్ నుంచి సామాజిక సేవ వరకు అన్ని రకాల ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
నైపుణ్యం : విద్యార్హతను బట్టి ఉద్యోగం రావొచ్చు. కానీ, కెరీర్లో మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరాలంటే నైపుణ్యాలు చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఉద్యోగానికి అవసరమైన మరిన్ని నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. నిత్యం ఒక విద్యార్థిలా ఉండి, కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటూ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం : ఉద్యోగంలో చేరిన దగ్గర నుంచే చిన్న మొత్తమైనా సరే, పొదుపు చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవడానికి శ్రీకారం చుట్టాలని సూచిస్తున్నారు. వివిధ మార్గాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఐటీ రిటర్న్స్ ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీలపై అవగాహన ఉండాలంటున్నారు.
ఎంత సంపాదించినా డబ్బు మిగలట్లేదా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు
ఆరోగ్యం : 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అంటుంటారు పెద్దలు. ఈ వయసులో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటేనే భవిషత్తులో సమస్యలు రాకుండా చూసుకునే వీలుంటుందంటున్నారు నిపుణులు. మంచి ఆహారపు అలవాట్లు, సమయానికి నిద్ర పోవడం అలవర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వ్యాయామం రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, మానసిక ఆరోగ్యాన్నీ కాపాడుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
ఆత్మ విశ్వాసం : ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండటం నేర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మీ బలాలు ఏంటో తెలుసుకొని వాటిపై దృష్టిపెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. 'నేను చేయగలను' అనే ధీమాతో పనులు ప్రారంభించాలని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఓటముల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలని చెబుతున్నారు. భయపడకుండా సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
విహారం : కుటుంబం, స్నేహితులు ఉద్యోగమే కాదు, ప్రపంచం చాలా పెద్దది. మనకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇక, తెలుసుకోవాలంటే.. ఒంటరిగా కనీసం ఒక్క విదేశీ విహారయాత్రకైనా వెళ్లాలంటున్నారు నిపుణులు. అక్కడి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, సమాజం ఏవిధంగా ఉందో తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఎన్నో అనుభూతులు, అనుభవాలను పొందాలని వివరిస్తున్నారు.
అభిరుచి : చాలా మంది జీవితాల్లో కెరీర్ ఎంత ముందుకువెళ్తున్నా అభిరుచుల్లో మాత్రం ఎప్పుడు వెనకబడి ఉంటాయి. జీవిత చరమాంకంలో వాళ్ల అభిరుచిని బయటపెట్టి ఉంటే బాగుండేదే అని బాధ పడుతుంటారు. అలాంటి పరిస్థితి రానివ్వొద్దంటున్నారు నిపుణులు. మీ ఇష్టాలు, కోరికలు చిన్నవే అయితే కచ్చితంగా తీర్చుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.
ప్రవృత్తి/వ్యాపారం : ఉద్యోగంతో పాటు ఏదైనా ప్రవృత్తి, వ్యాపారంలో మెలకువలు నేర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. వీలైతే వాటిని ప్రారంభించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఆర్థికంగా మెరుగవడానికి, కష్ట సమయంలో నిలదొక్కుకోవడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు.
సమాజసేవ : ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా సమాజంపై బాధ్యత, అభాగ్యులపై కరుణ చూపించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సమాజానికి ఎంతో కొంత తిరిగివ్వాలని అంటున్నారు. స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళం ఇవ్వడం, వాలంటీర్గా చేరి పనులు చేయడం వంటివి అలవాటు చేసుకుంటే ఆత్మసంతృప్తితో పాటు మానసిక ఆనందం పొందవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
ఏడడుగుల బంధానికి బీటలు! - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!
పెరిగే పిల్లలకు "టేబుల్ మ్యానర్స్" నేర్పిస్తున్నారా? - పేరెంట్స్ ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!