చలికాలం చర్మం పొడిబారుతుందా? - ఈ కొరియన్ 'స్లగ్గింగ్ ట్రెండ్' ట్రై చేయాల్సిందే!
Korean Beauty Trend : పొడి చర్మానికి చెక్ పెట్టే సూపర్ 'బ్యూటీ ట్రెండ్' - వీళ్లు మాత్రం దీనికి దూరంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:17 PM IST
అందాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం. నిత్యం యవ్వనంగా, కాంతివంతంగా మెరిసిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఇందుకోసం రకరకాల బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని రోజుకో కొత్త బ్యూటీ ట్రెండ్ పుట్టుకొస్తుంది. అలా ఈ మధ్యకాలంలో ఒక కొరియన్ బ్యూటీ ట్రెండ్ తెగ వైరల్ అవుతోంది. అదే, 'స్లగ్గింగ్ ట్రెండ్'. ఇంతకీ అసలు స్కిన్కేర్ ప్రియులను ఆకర్షిస్తున్న ఈ ట్రెండ్ ఏంటి? ఎలా వాడాలి? దీన్ని ఎవరెవరు ట్రై చేయొచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రాత్రి పడుకునే ముందు ముఖాన్ని శుభ్రం చేసి, మాయిశ్చరైజర్ తర్వాత పెట్రోలియం జెల్లీని మందంగా ముఖానికి అప్లై చేయడమే ఈ కొరియన్ స్లగ్గింగ్ బ్యూటీ ట్రెండ్ ప్రత్యేకత. ఇలా చేస్తే ఉదయానికల్లా ముఖం మెరిసిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. కొంతమంది దీన్ని పాటిస్తూ ఆ తరహా వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు కూడా. అయితే భారతీయ వాతావరణానికీ, మన చర్మతత్వానికీ ఇది ఎంతవరకు పనిచేస్తుందనే దానిపై నిపుణులు మాత్రం స్లగ్గింగ్ అనేది నైట్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో చివరి స్టెప్ అంటున్నారు.
ఇది చర్మంలోని తేమ బయటకు పోకుండా లాక్ చేసి చర్మానికి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పాశ్చాత్య దేశాలకు ఇది మంచిదే అయినా, మన వాతావరణం ఎక్కువ తేమతో కూడి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కువమందికి జిడ్డు చర్మతత్వం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటి వాళ్లు చర్మంపైన మాయిశ్చరైజర్, పెట్రోలియం జెల్లీ రాసుకుంటే చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మొటిమలు, బ్లాక్హెడ్స్, వైట్హెడ్స్ వచ్చే ప్రమాదం లేకపోలేదంటున్నారు. కానీ డ్రై స్కిన్ ఉన్నవాళ్లు మాత్రం చలికాలంలో ఈ స్కిన్ రొటీన్ ప్రయత్నించొచ్చని చెబుతున్నారు. అది కూడా నిపుణుల సలహా మేరకు మాత్రమే పాటించాలంటున్నారు. అప్పుడు కూడా కొన్ని నియమాలు ఫాలో అవ్వాలని చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- రాత్రివేళ రెటినాల్, ఏహెచ్ఏ, బీహెచ్ఏ లేదా గ్లైకాలిక్ యాసిడ్లు ఉన్న ఎక్స్పోలియేటర్స్ ఉపయోగిస్తుంటే వాటిపై ఈ పెట్రోలియం జెల్లీని అప్లై చేయకూడదంటున్నారు.
- ముఖం కడిగిన తర్వాత హైడ్రేటింగ్ మాయిశ్చరైజర్ రాసి, ఆ తర్వాత పలుచగా పెట్రోలియం జెల్లీని రాయాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, డైలీ స్లగ్గింగ్ చేయడం కూడా మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు.
- ఈ స్లగ్గింగ్ ట్రెండ్ను వారానికి ఒకట్రెండుసార్లు మాత్రమే ట్రై చేయాలి. పెట్రోలియం జెల్లీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్లాంట్బేస్డ్ ఆయిల్, సెరమైడ్స్ ఉండే మాయిశ్చరైజర్ను ఎంచుకుంటే మేలు అంటున్నారు నిపుణులు.
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- కొరియన్ యువతులు చర్మం పాలరాయిలా మెరిసిపోయేందుకు ఎక్కువగా ఆవిరి పట్టడం చేస్తుంటారట. ముఖానికి ఆవిరి పట్టడం వల్ల చర్మ గ్రంథుల్లో చిక్కుకున్న మలినాలు ఈజీగా బయటకి వస్తాయి. ఆపై మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి, చర్మం నునుపుదేలుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- చర్మం యవ్వనంగా, నిగారింపుతో కనిపించడానికి కొరియన్ లేడీస్ ఎక్కువగా ఫేషియల్ ఎక్సర్సైజులు చేస్తారంటున్నారు. అంటే, పెదాలను సున్నా చుట్టి తీయడం, నవ్వుతూ తలపైకి ఎత్తి చూడటం వంటివి ఇలా చాలానే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. వీటి వల్ల ఫేస్కు రక్తప్రసరణ చక్కగా జరిగి, మంచి నిగారింపు వస్తుందంటున్నారు.
- కొరియన్ మహిళలు గ్లాస్స్కిన్ కోసం డబుల్ క్లెన్సింగ్ చేస్తుంటారు. తర్వాత మైసెలర్ వాటర్ లేదా ఆయిల్ క్లెన్సర్తో ముఖాన్ని శుభ్రపరుస్తారట. ఇది స్కిన్ మీద పేరుకున్న మురికిని తొలగించి, కాంతిమంతంగానూ కనిపించేలా చేస్తుందంటున్నారు.
- చర్మానికి సహజ టోనర్లా ఫెర్మంటెడ్ రైస్ వాటర్ను, తాజాదనం కోసం ఫేస్మాస్క్లు వినియోగిస్తారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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