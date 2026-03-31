డిగ్రీ చదివినా బ్యాంకులో ఫాం నింపడం రావడం లేదా? - ఏమేం నేర్పించాలో తెలుసా?
చదువుతో పాటు సామాజిక బాధ్యతలు, జీవన నైపుణ్యాలు ముఖ్యం - తల్లిదండ్రులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : March 31, 2026 at 5:25 PM IST
Parenting Guide and Smarter Learning in Kids : పరీక్షల్లో ఎన్ని మార్పులు వచ్చాయి. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో ర్యాంకెంత, ఏ యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది. అక్కడ బాగా చదువుతున్నారా? లేదా? ఇవి మనం పిల్లలను అడిగే ప్రశ్నలు. ఈ క్రమంలో భావోద్వేగ మెలకువలు, జీవన నైపుణ్యాలు, సామాజిక బాధ్యతలు, ఆర్థిక పాఠాలు వారు నేర్చుకుంటున్నారా? లేకుంటే వారి విద్య పరిపూర్ణం కానట్టే అంటున్నారు నిపుణులు.
దేశ భవిష్యత్తు పార్లమెంటులో కాదు విద్యాలయాల్లో రూపుదిద్దుకుంటుందని జవహర్లాల్ నెహ్రూ పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ఉజ్వల భవితకు, మంచి జీవనానికి కూడా ఇక్కడే బాటలు పడతాయి. అయితే, మనం మాత్రం స్కూల్ అనగానే పుస్తకంలోని పాఠాలు నేర్పించడమే భావిస్తాం. కానీ, వారికి జీవిత పాఠాలు నేర్పించాల్సిన బాధ్యత కూడా వారి మీదే ఉంటుందనే విషయాన్ని టీచర్స్, పేరెంట్స్తో పాటు సమాజమూ మార్చిపోతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- డిగ్రీలు, పీజీలు పూర్తి చేసినా బ్యాంకు ఫామ్ నింపడం రాని, సంపాదనను పొదుపు, మదుపుగా మార్చడం తెలియని వాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు. ఇది ఒక తరం భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెడుతుంది. అందుకే, స్కూల్ స్థాయిలోనే పొదుపు, మదుపు, బడ్జెటింగ్, పన్ను విధానాలు, ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయం వంటి అంశాలపై అనుభవ పూర్వక జ్ఞానాన్ని అందించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- చదివేది IIT, NIT, డాక్టర్ చదువులు. అయినా, చిన్నచిన్న విషయాలను కూడా తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నావారు చాలామంది ఉన్నారు. అందుకే స్కూల్ స్థాయి నుంచే వారికి భావోద్వేగాలపై అవగాహన, ఒత్తిడిని తట్టుకోగలడం, సహానుభూతి, సమస్యల పరిష్కారం వంటి వాటిపై అవగాహన కల్పించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- 'మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా' అన్నట్లు చిన్నప్పటి నుంచే కొన్ని పనులకు అలవాటు పడకపోతే పెద్దయ్యాక అవి చాలా కష్టంగా ఉంటాయి. స్కూల్, కాలేజీల్లో కేవలం పాఠాలు బట్టీ పట్టించడమే కాకుండా వారికి లైఫ్పై ఒక అవగాహన కల్పించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అకడమిక్ ప్రణాళికలే కాదు సమయపాలన, లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకోవడం, వంట చేయడం, ఇంటి పనుల్లోనూ నైపుణ్యాలు నేర్పించాలట.
- పుస్తక జ్ఞానం ఎంత ఉన్నా లోక జ్ఞానం లేకపోతే వ్యర్థమే. ప్రస్తుతం 'డిజిటల్ జ్ఞానం లేకపోతే వ్యర్థమే' అన్నట్లు సాగుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లలకు సోషల్ మీడియాను బాధ్యతాయుతంగా వాడటం, సైబర్ భద్రత, స్కామ్లు, గోప్యత, తప్పుడు సమాచారం వంటి వాటిపై అవగాహన కల్పించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఎన్ని డిగ్రీలు చేతిలో ఉన్నా ఒక అంశాన్ని లాజికల్గా విశ్లేషించే అలవాటు చాలా మందిలో కొరవడుతోంది. అందుకే సమాచార వనరులను మూల్యంకనం చేయడం, తార్కిక విశ్లేషణ, పక్షపాత ధోరణిని కనుగొనడం, సమస్యా పరిష్కారం వంటి వాటిపై అవగాహన కల్పించాలట.
- 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అని అంటుంటారు పెద్దలు. పాశ్చత్య సంస్కృతి విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో పిజ్జా, బర్గర్, ఫాస్ట్ఫుడ్ అంటూ అనారోగ్యకరమైన ఆహారానికి పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఎక్కువగా అలవాటు పడుతున్నారు. అందుకే, ఆరోగ్యం ఆవశ్యకత, పోషకాల ఉపయోగం, శారీరక దృఢత్వం వంటి వాటి గురించి తెలియజేయాలి.
- విద్యార్థులు ఇంట్లో కంటే స్కూల్ల్లోనే ఎక్కువ సేపు గడుపుతారు. కాబట్టి, పేరెంట్స్ కంటే కూడా టీచర్స్కే వారి ఆసక్తుల గురించి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. అందుకే పిల్లల నైపుణ్యాలకు తగ్గ ఉద్యోగ మార్గాలను సూచించడం, వారికున్న అభిరుచులతో అదనపు ఆదాయాన్ని పొందేలా ఫ్రీలాన్సింగ్, స్టార్టప్లు, పని ప్రదేశంలో నైతికతను నేర్పించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- మార్కుల విషయంలో క్లాస్ టాపర్ అయినా సరే నలుగురిలో మాట్లాడటానికి జంకుతుంటారు. ఈ కారణంగానే మంచి జాబ్ కోల్పోయిన వారు చాలామంది ఉంటారు. అందుకే, చిన్నప్పటి నుంచే పబ్లిక్ స్పీకింగ్, వృత్తిపరమైన రచన, వినడంలో చురుకుదనం, బృంద చర్చలు అలవాటు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ప్రపంచం AI వైపు పరుగులు తీస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం కంప్యూటర్ ఆన్ చేయడం రాని వారు కూడా ఉన్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. స్కూల్లోనే కౌడింగ్లో బేసిక్స్, AI అక్షరాస్యత, ఆటోమేషన్, విలువలు, భవిష్యత్ ఉద్యోగాలపై అవగాహన కల్పించాలట.
- చదువుల్లో ఎంత ముందంజలో ఉన్న సొసైటీపై అవగాహన లేకపోతే సంపూర్ణ పౌరులుగా ఎదగలేరు. అందుకే, మనకు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు, బాధ్యతలు, వినియోగదారుల చట్టాలు, ఓటింగ్, పౌర భాగస్వామ్యంపై ప్రాథమిక అవగాహనైనా కల్పించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలను ప్రకృతిలో మమేకం చేస్తే వారికి దానిపై ప్రేమ పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాతావరణ మార్పులు, పర్యావరణ హితమైన అలవాట్లు, సుస్థిరాభివృద్ధి సంరక్షణ వంటివి చెబుతూ వాటి రక్షణలో భాగం చేస్తే భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
- అతిగా మాట్లాడటం, లేదంటే అసలే మాట్లాడకుండా ఉండే తత్వం బంధాలను దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సొసైటీ లోనూ ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. అందుకే, స్కూల్ స్థాయి నుంచే పిల్లల్లో హద్దులు నిర్ణయించుకోవడం, ఎదుటివారి నిర్ణయాలను గౌరవించడం, టీం వర్క్ వంటివి నేర్పించాలి.
