కేరళ "సూక్ష్మ" వ్యూహం - ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో తెలుసా?

Published : February 3, 2026 at 2:53 PM IST
Kerala Declares State Microbe and Launches CoE-M : జాతీయ, రాష్ట్ర పక్షులు, జంతువులను చూశాం. కేరళ ప్రభుత్వం మరో అడుగు ముందుకేసి బ్యాసిలస్ సబ్టిలస్ అనే బ్యాక్టీరియాను 'రాష్ట్ర సూక్ష్మజీవి' ప్రకటించింది. మంచి సూక్ష్మజీవులపై ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించడానికి ఈ చర్యను చేపట్టింది. దేశంలో ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న తొలి రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందింది. ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణలో సూక్ష్మజీవుల పాత్రపై శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసి, వాటి ఫలితాలను సమాజహితానికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ ఇన్ మైక్రోబయోమ్ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో బ్యాసిలస్ సబ్టిలస్ అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సూక్ష్మజీవులు అనగానే ఎక్కువ మందికి వ్యాధికారక బ్యాక్టీరియా, వైరస్లే గుర్తొస్తుంటాయి. కానీ, కంటికి కనిపించకపోయినా మానవులకు, ప్రకృతికి ఇతోధికంగా సేవలు అందించే 'మంచి బ్యాక్టీరియా' కూడా ఉంటుంది. నిజానికి, పర్యావరణంలో హానికారక బ్యాక్టీరియా 1 శాతం లోపే. మిగతా 99 శాతం, ప్రయోజనకరమైనవో, తటస్థమైనవో కావడం గమనార్హం. భారత్కు ఇప్పటికే ల్యాక్టోబ్యాసిలస్ బల్గేరికస్ను జాతీయ సూక్ష్మజీవిగా ప్రకటించింది. ఒక రాష్ట్రం కూడా ఆ బాటలో పయనించడం ఇదే మొదటిసారి.
ఏమిటీ బ్యాసిలస్ సబ్టిలస్? :
- కేరళ ప్రభుత్వం ఎంచుకున్న బ్యాసిలస్ సబ్టిలస్ సూక్ష్మజీవి, నేలలో, మానవ పేగుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కడ్డీ ఆకృతిలో ఉండే గ్రామ్ పాజిటివ్ రకం బ్యాక్టీరియం. ప్రకృతి, ఆరోగ్యంలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తుంది.
- ఈ సూక్ష్మజీవి తీవ్ర వేడి, అతినీలలోహిత రేడియోధార్మికత, అత్యంత ప్రతికూలంగా ఉండే రోదసి వాతావరణాన్ని తట్టుకోగలదు. ఏకంగా ఆరేళ్ల పాటు అంతరిక్షంలో మునుగడ సాగించడం ద్వారా ఒక రికార్డు సృష్టించింది. అమెరికా ఉపగ్రహంపై ఇది అన్నేళ్లపాటు జీవించింది.
- మొక్కలకూ ఇది ప్రోబయాటిక్గా ఉపయోగపడుతుంది. శిలీంద్రాలు, బ్యాక్టీరియా నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది. వృద్ధిని పెంపొందిస్తుంది. నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
- మానవుల, జంతువుల ప్రోబయోటిక్స్కు ఇది సురక్షితమైందని వెల్లడైంది.
- రైబోఫ్లావిన్ వంటి విటమిన్లు, యాంటీబయాటిక్స్ వంటి వాటి ఉత్పత్తికి దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు.
- బయోటెక్నాలజీలో దీన్ని విరివిగా వాడుతుంటారు. పులియబెట్టిన ఆహార పదార్థాల్లో ఉంటుంది. అమైలేజ్లు, ప్రొటియాజెస్ వంటి 60 శాతం వాణిజ్య ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తిలో దీని ప్రమేయం ఉంటుంది.
- కొన్ని రకాల బ్యాసిలస్ సబ్టిలస్ను సెల్ఫ్ హీలింగ్ కాంక్రీటులో ఉపయోగిస్తారు. అక్కడ అవి క్యాల్షియం కార్బొనేట్ను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా పగుళ్లను నింపుతాయి.
ప్రయోజనకర సూక్ష్మజీవులు : సూక్ష్మజీవులతో ఫెర్మెంటేషన్ టెక్నాలజీ మార్కెట్ విలువ భారత్లో రూ. 40 వేల కోట్ల మేర ఉండొచ్చని అంచనా. 2030 నాటికి అది రూ. 72 వేల కోట్లకు పెరొగొచ్చని హొరైజన్ గ్రాండ్ వ్యూ రీసెర్చ్ పేర్కొంది. యాంటీబయోటిక్స్, టీకాలు, ఎంజైమ్లు, ఔషధాల్లో వాడే ఏపీఐల ఉత్పత్తికి ఉపయోగించే బ్యాక్టీరియా ఫెర్మెంటేషన్ దీనికి అదనం. బయోఫర్టిలైజర్లు, బయోపెస్టిసైడ్ల ఉత్పత్తికి కూడా బ్యాక్టీరియాను వాడుతుంటారు. ఈ పరిశ్రమలో ప్రధానంగా ల్యాక్టోబ్యాసిలస్, బైఫిడోబ్యాక్టీరియం, బ్యాసిలస్ రకాలపై ఆధారపడుతుంటారు.
చికిత్సల్లో : సూక్ష్మజీవులు ఆధారిత చికిత్సలు కూడా వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఇందులో ఒక వ్యక్తి పేగుల్లోని బ్యాక్టీరియాను విశ్లేషించి, వాటి ఆధారంగా చికిత్సలను అందిస్తున్నారు. ఈ చికిత్సల్లో, ప్రయోజనకర బ్యాక్టీరియాను ప్రోది చేసి, హానికరమైన వాటిని తగ్గిస్తున్నారు. మానవ శరీరంలో 100 లక్షల కోట్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అందులో 85 శాతం ప్రయోజనకరమైనవే.
