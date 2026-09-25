ETV Bharat / lifestyle

'ఫోన్లకు దూరంగా, బంధానికి దగ్గరగా' - ఆ హీరోయిన్ దాంపత్య సీక్రెట్ ఇదేనట!

స్మార్ట్‌ఫోన్ అడిక్షన్ vs హ్యాపీ మ్యారేజ్ - భాగస్వామితో అన్యోన్యంగా ఉండాలంటే ఈ రూల్ పాటించాలట!

Kajal Aggarwal
Kajal Aggarwal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 25, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kajal Aggarwal Reveals a Weekly Rule to Keep Their Marriage Strong : ఎక్కడున్నా, ఏం చేస్తున్నా చాలా మంది ఫోన్లలో లీనమైపోతుంటారు. ఈ అలవాటే దాంపత్య బంధాన్ని దెబ్బతీస్తుందని అందాల నటి కాజల్​ అగర్వాల్ చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో తమ అన్యోన్య దాంపత్యం వెనకున్న సీక్రెట్స్​నీ అప్పుడప్పుడూ బయటపెడుతుంటుంది. అలా, ఇటీవలే ఓ సందర్భంలో మరో రిలేషన్​షిప్​ సీక్రెట్​ని పంచుకుంది. మరి, అదేంటో తెలుసుకుందాం!

పక్కపక్కనే కూర్చున్నా : ఈ డిజిటల్ యుగంలో దాంపత్య బంధం మూణ్నాళ్ల ముచ్చటగా మారిపోయింది. పెళ్లైన కొత్తలో అన్యోన్యంగానే ఉన్నప్పటికీ, కాలం గడిచే కొద్దీ ఒకరినొకరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇందుకు మితిమీరిన మొబైల్ వాడకమూ ఓ కారణమని కాజల్ అంటోంది. ఫలితంగానే, విడాకుల రేటు పెరుగుతోందని చెబుతోంది.

'ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాలు కుటుంబ బంధాలపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే, చాలామంది సోషల్ మీడియాలో ఎంతలా మునిగిపోతున్నారంటే, దంపతులిద్దరూ కూర్చొని మాట్లాడుకునే సమయమే లేకుండా పోతోంది. ఎక్కడికెళ్లినా ఇద్దరూ పక్కపక్కనే కూర్చుంటారు. కానీ, ఎవరి ఫోన్లలో వారు స్క్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు కలిసి గడిపే టైం ఎక్కడుంటుంది? సాధారణంగా భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి బయటికి వెళ్లారంటే, వాళ్ల బిజీ షెడ్యూల్స్ నుంచి కాస్త విశ్రాంతి పొందడానికే కదా. కాబట్టి, ఇలాంటప్పుడైనా ఫోన్లు పక్కన పెట్టి మనసారా సరదాగా మాట్లాడుకోవాలి. నేను, గౌతమ్ కిచ్లూ ఇదే చేస్తుంటాం. మాకు దొరికిన సమయాన్ని ఎంతో విలువిస్తాం. ప్రతి వారం తప్పకుండా డిన్నర్​కి బయటికి వెళ్తాం. ఆ టైంలో ఫోన్లు పక్కన పెట్టి మనసు విప్పి మాట్లాడుకుంటాం. ఈ డిజిటల్ డిటాక్స్ మా అనుబంధాన్ని మరింత దృఢం చేస్తోందేమో అనిపిస్తుంటుంది' అంటూ తమ రిలేషన్​షిప్ సీక్రెట్​ని బయటపెట్టింది.

తలుపులు మూసినా దోమలు వస్తున్నాయా? - అసలు కారణం మీ ఇంట్లోనే ఉందట!

ఆ పోలిక చిచ్చు పెడుతుంది : మితిమీరిన మొబైల్ వాడకం, సోషల్ మీడియా వినియోగం భార్యాభర్తల వ్యక్తిగత సమయాన్ని హరించడమే కాదు. వారి మానసిక ఆరోగ్యం పైనా ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • ఏకాంతంగా గడపాల్సిన టైంలోనూ రీల్స్, చాటింగ్ అంటూ ఫోన్లలో లీనమైపోవడం వల్ల, తనను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారన్న భావన భాగస్వామిలో కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇద్దరి మధ్య దూరాన్ని క్రమంగా పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇతరుల దాంపత్య బంధానికి సంబంధించిన రీల్స్, వీడియోలు చూడడం వల్ల కొంతమంది 'తమ జీవితం వాళ్లలా లేదే' అని బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటి పోలికల వల్ల ఒక రకమైన అభద్రతా భావం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఇద్దరి మధ్య గొడవలకు దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రకాల రీల్స్, వీడియోలు మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇది పరోక్షంగా వైవాహిక జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.
  • తరచూ ఫోన్​తో గడపడం వల్ల కొన్ని సార్లు భాగస్వామి పక్కనే ఉన్నా ఒంటరితనం వేధిస్తుంటుంది. ఇదీ దంపతుల్ని ఎమోషనల్​గా, మానసికంగా దూరం చేస్తుంది.
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇతరుల్ని ఫాలో అవడం, వాళ్లు పెట్టే పోస్టులకు లైక్​ కొట్టడం ఇలాంటి పనులు కొన్నిసార్లు అపరిచిత వ్యక్తులతో పరిచయాలకు దారితీయచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవీ ఒక్కోసారి అనుబంధంలో భేదాభిప్రాయాలకు కారణమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

ధ్యాస మళ్లించండి! : అనుబంధాల్ని దెబ్బతీసే ఈ అలవాటును దూరం చేసుకోవాలంటే భార్యభర్తలిద్దరూ కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  • కెరీర్​ పనుల రీత్యా మినహాయించి ఫోన్, సోషల్​ మీడియా వాడకానికి దంపతులిద్దరూ పరిమితులు పెట్టుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే, రోజూ కచ్చితంగా ఈ టైంలో ఇంతసేపు మాత్రమే వాడాలని ఎవరికి వారే నిర్ణయించుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని అంటున్నారు.
  • ఇక రాత్రి పడుకునే ముందు, భోజనం చేసేటప్పుడు మొబైల్​ని పూర్తిగా దూరం పెట్టి, ఇద్దరూ కలిసి సరదాగా మాట్లాడుకునేలా ప్లాన్​ చేసుకోవడం మేలు.
  • డిన్నర్​ టైం లేదా బయటికి వెళ్లినప్పుడూ ఫోన్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకొని ఇద్దరూ మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవాలి.
  • ఫోన్​, సోషల్ మీడియాతో గడిపే సమయంలో కలిసి ఇంటి పనులు చేసుకోవడం, వంట చేయడం, కాసేపు వాకింగ్​కి వెళ్లడం, నచ్చిన ఆటలాడుకోవడం వంటి వాటి వల్ల ఇద్దరి మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • సోషల్ మీడియా యాప్స్​కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లు ఆఫ్ చేయడం ద్వారా కూడా ఫోన్ మీద ధ్యాస క్రమంగా తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • ఇలా మీ వైపు నుంచి మొబైల్ వాడకాన్ని నియంత్రించుకున్నా, భాగస్వామి కొనసాగిస్తుంటే మాత్రం వారితో గొడవ పడకుండా నెమ్మదిగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. మీరు పెట్టుకున్న పరిమితుల్ని వారికి గుర్తు చేయండి. అప్పుడే ఇద్దరి మధ్య ఈ విషయంలో భేదాభిప్రాయాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చు. తద్వారా దాంపత్య బంధాన్నీ దృఢం చేసుకోవచ్చు.

సాధారణ సబ్బు vs ఆర్గానిక్ సబ్బు - మీ చర్మానికి ఏది సురక్షితం?

పెళ్లైన కొత్తలో - ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

KAJAL AGGARWAL
MARRIAGE STRONG RULE
NO PHONE DINNER RULE
COUPLE BONDING TIPS
RELATIONSHIP TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.