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మైండ్ డీటాక్సిఫికేషన్ కావాలా? - ఈ జపనీస్ టెక్నిక్స్ ట్రై చేయండి!

- ఒత్తిడిని దూరం చేసేందుకు జపనీస్ లైఫ్ స్టైల్లో పలు సులువైన మార్గాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 6, 2026 at 5:02 PM IST

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Japanese Mind Detox Techniques : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శరీరంలోని విషతుల్యాల్ని తొలగించాలి. దీన్ని 'బాడీ డీటాక్సిఫికేషన్'గా పిలుస్తాం. అదే విధంగా మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలంటే.. 'మైండ్ డీటాక్సిఫికేషన్' చేసుకోవాలి. అంటే, ఒత్తిడి, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ వంటి సమస్యల్ని దూరం చేసుకోవాలట. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని సింపుల్ టెక్నిక్స్​తోనే మానసిక ప్రశాంతతను సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు జపనీయులు.

Zazen.. ఆ ఆలోచనలకు చెక్ : కాసేపు ఖాళీగా కూర్చుంటే చాలు.. లేనిపోని ఆలోచనలన్నీ మెదడులోకి వస్తాయి. ఇవన్నీ ప్రశాంతతను దూరం చేస్తాయి. అయితే, ముల్లును ముల్లుతోనే తీయాలి అని పెద్దలు చెబుతుంటారు కదా! అలాగే, ఆలోచనల్ని ఆలోచనలతోనే దూరం చేసుకోవాలంటున్నారు జపనీయులు. ఇందుకోసం వారు Zazen అనే పద్ధతిని పాటిస్తారట. ఇది మనం చేసే ధ్యానం లాంటిదే! కానీ, కాస్త భిన్నంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ముందుగా ఓ ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో వెన్నెముక నిటారుగా ఉండేలా కూర్చొని చేతులు ముందుకు ఉంచుకోవాలట. ఇప్పుడు కళ్లు మూసీ మూయనట్లుగా.. సగం మూసి, సగం తెరిచి ఉంచాలంటున్నారు జపనీయులు. ఇలా కూర్చున్నప్పుడు మనసులోకి బోలెడన్ని ఆలోచనలు వస్తాయట. వాటిలో సానుకూల మైనవి లేదా ప్రతికూలమైనవి ఉండచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, మనకొచ్చే ఆలోచన ఎలాంటిదైనా.. స్పందించకుండా, జడ్జ్ చేయకుండా అలాగే ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతుండాలట. ఈ విధంగా యాంగ్జైటీని తగ్గించి భావోద్వేగాల్ని అదుపు చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా ఎలాంటి ఆలోచనైనా ఒకేలా స్వీకరించే తత్వం మనసుకు అలవడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, మనసు రిలాక్స్ అవుతుందట. అంతేకాదు, ఈ ప్రక్రియను రోజూ సాధన చేయడం వల్ల ప్రశాంతత దరిచేరుతుందని చెబుతున్నారు.

kintsugi.. లోపాల్ని స్వీకరించాలి! : ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక లోపం ఉండడం సర్వసాధారణం. అయితే, చాలామంది వాటినే తలచుకుంటూ బాధపడుతుంటారు. దీని వల్ల మానసిక ప్రశాంతత దూరమవడం తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదట. అందుకే, మనలోని లోపాల్నే ప్రత్యేకతలుగా భావించి సానుకూలంగా స్వీకరించాలంటున్నారు జపనీయులు. ఇలాంటి పాజిటివిటీని అలవర్చుకోవడానికి వారు 'kintsugi' అనే పద్ధతిని పాటిస్తారట. ఎలాగంటే, పగిలిపోయిన/ విరిగిపోయిన వస్తువును తిరిగి అతికించి.. అందంగా తీర్చిదిద్దడమన్నమాట! ఏదైనా వస్తువు పగిలితే జపనీయులు ఓ ప్రత్యేకమైన జిగురు పదార్థంతో దాని తిరిగి అందంగా అతికిస్తారట. దీనివల్ల పగుళ్లు కనిపించకుండా సరికొత్త డిజైన్ మాదిరిగా ఆ వస్తువు మెరుగులు దిద్దుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మనలోని లోపాలూ ఇలాంటివే అంటున్నారు జపనీయులు. ఇలాంటి సానుకూల దృక్పథాన్ని అలవర్చుకొని.. లోపాల్ని స్వీకరించగలిగితే ఇటు మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడంతో పాటు అటు ఆత్మవిశ్వాసమూ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.

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Otera Therapy.. దైవ సన్నిధిలో కాసేపు! : మనసు బాగోలేకపోయినా, లేదంటే ప్రశాంతత కోసమో దేవాలయానికి వెళ్లే వారు చాలామందే ఉంటారు. అక్కడే దైవ ధ్యానంలో కాసేపు సేదదీరితే మానసిక ప్రశాంతతను తిరిగి సొంతం చేసుకోవచ్చనేది వారి భావన. అయితే, జపనీయులు పాటించే 'Otera Therapy' కూడా ఇలాంటిదే! కానీ, వాళ్లు మనసు బాగోలేనప్పుడు మాత్రమే కాదు.. రోజూ కాసేపు అక్కడి బౌద్ధ దేవాలయాలకు వెళ్తుంటారట. అక్కడ ఓ ప్రదేశంలో కూర్చొని దేవుడి స్తోత్రాలు పఠించడం, యోగాసనాలు వేయడం, ధ్యానం చేసుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారట. దీనివల్ల రోజువారీ ఒత్తిడి, ఆందోళనల నుంచి ఉపశమనం పొందడంతో పాటు ఎవరికి వారు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవడం, తప్పొప్పులు సవరించుకోవడం, జీవితంలో ఏది ముఖ్యం? ఏది అనవసరం? వంటివన్నీ అవగతమవుతాయంటున్నారు జపనీయులు. ఇలా మనల్ని మనం తెలుసుకోగలిగితే ఒత్తిడి దరిచేరదని చెబుతున్నారు.

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