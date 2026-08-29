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బద్ధకాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ "జపనీస్ టెక్నిక్స్" తో సులువే!

-బద్ధకంతో విసిగిపోయారా? - ఈ పద్ధతుల ద్వారా బయటపడొచ్చని నిపుణుల సూచన!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 29, 2026 at 8:31 PM IST

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Japanese Principle for Overcoming Laziness : ఏదైనా ఒక పనిని వెంటనే పూర్తి చేయాలని అనుకుంటారు. కానీ అంతలోనే బోరు కొట్టేస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఒక చాప్టర్ చదవాలని అనుకున్నా '‘వాయిదా పద్ధతి ఉంది దేనికైనా'’ అని పాడుకుంటూ కాలం గడిపేస్తుంటారు. ఇలా ఏ పని చేయాలన్నా బద్ధకం ముందు ఉంటుంది. అందుకే, దీన్ని అధిగమించడానికి జపనీస్ టెక్నిక్స్ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు.

ప్రయోజనాన్ని కనుగొనడం (ఇకిగై) : మనం ఒక పనిని ఎందుకు చేయాలి? ఆ పని చేయడం వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి? అనే విషయాలను ముందుగా స్పష్టంగా గుర్తించడమే జపనీస్ సిద్ధాంతమైన ‘ఇకిగై’ ముఖ్య ఉద్దేశం అంటున్నారు నిపుణులు. మనం చేసే ప్రతి పని వెనుక ఒక బలమైన కారణం ఉండాలని, ఆ లక్ష్యాన్ని ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే మనస్ఫూర్తిగా గుర్తుచేసుకోవడం వల్ల, అది మనకు నిరంతర ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు. ఈ స్పష్టత మనలో అంతర్గత ప్రేరణను కలిగిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

ప్రతిరోజూ మెరుగ్గా (కైజెన్) : ఒకే రోజులో కొండను తవ్వేయాలని అనుకోవడం కంటే, ప్రతిరోజూ ఒక చిన్న అడుగు ముందుకు వేయడమే విజయానికి చేరువ చేస్తుంది. ఇదే జపనీస్ విజయ రహస్యం ‘కైజెన్’. కైజెన్ అంటే 'మంచి కోసం మార్పు' లేదా 'నిరంతర ప్రగతి' అని అర్థం. చదువులోనైనా, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలలోనైనా ఒకేసారి పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలు పెట్టుకుని ఒత్తిడికి గురికాకూడదని, దానికి బదులు, పెద్ద పనిని చిన్నచిన్న భాగాలుగా విభజించుకోవాలంటున్నారు. ఒకేసారి వంద శాతం సాధించడం కంటే, ప్రతిరోజూ కేవలం 1% మెరుగవ్వడం అలవాటు చేసుకోవాలని, ఈ చిన్న ప్రగతి రోజువారీగా చాలా చిన్నదిగా అనిపించవచ్చంటున్నారు. కానీ, కాలక్రమేణా ఇది ఒక పెద్ద విజయంగా మారి జీవితాన్నే మార్చేస్తుందంటున్నారు.

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కొత్త విషయాలను స్వీకరించే మనసు (షోషిన్) : మనం ఏదైనా ఒక కొత్త పనిని లేదా చదువును మొదలుపెట్టేటప్పుడు మన మనస్సును ఒక తెల్లకాగితంలా ఉంచుకోవాలంటున్నారు. దీనినే జపనీయులు ‘షోషిన్’ లేదా ‘బిగినర్స్ మైండ్’ అంటారు. అంటే, మనకు ఆ విషయంపై ఎంత అవగాహన ఉన్నప్పటికీ, ఏమీ తెలియని వాళ్లలా, కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి సిద్ధపడాలంటున్నారు. చాలామంది తమకు ముందే అన్నీ తెలుసనే అహంకారంతో లేదా ఇతరుల మాటలు విని ఏర్పరచుకున్న తప్పుడు అభిప్రాయాల వల్ల నేర్చుకునే ప్రక్రియను ముందే ఆపేస్తారు. ఇది వారి ఉత్సాహాన్ని చంపేసి సోమరితనానికి దారితీస్తుంది. అలా కాకుండా, ఎప్పుడైతే మన మనసు సరికొత్త విషయాలను ఆసక్తిగా నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందో, అప్పుడు మెదడు చురుగ్గా మారి బద్ధకం అనేది దరిచేరకుండా ఉంటుందంటున్నారు.

80 శాతమే ఆహారం (హరా హచి బు) : అతిగా తినడం వల్లే ఒంట్లోకి బద్ధకం, సోమరితనం వస్తాయనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందుకే జపనీయులు ‘హరా హచి బు’ అనే అద్భుతమైన ఆరోగ్య సూత్రాన్ని పాటిస్తారట. దీని అర్థం ఏంటంటే, కడుపు నిండా తినకుండా, మన పొట్ట కేవలం 80 శాతం నిండినట్లు అనిపించగానే తినడం ఆపేయాలి. అంటే కొంచెం ఖాళీ ఉంచాలన్నమాట. ఇలా పరిమితంగా ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సులువవుతుందని, తిన్న తర్వాత వచ్చే నిద్ర, ఆలసత్వం మన దరిచేరదంటున్నారు. ఫలితంగా శరీరానికి రోజంతా అవసరమైన పూర్తిస్థాయి శక్తి లభించడమే కాకుండా, చదువుపై లేదా చేసే పనిపై ఏకాగ్రత అద్భుతంగా పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. మెదడు చురుగ్గా పనిచేసి సోమరితనం మటుమాయం అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

లోపాలను స్వీకరించడం (వాబీ-సబీ) : ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ పరిపూర్ణమైనది కాదు, అలాగే ఎవరూ వందశాతం పర్‌ఫెక్ట్ కాదు. ఈ నిజాన్ని అంగీకరించమనేదే జపనీస్ తత్వశాస్త్రం ‘వాబీ-సబీ’. చాలా మంది తమలో ఉన్న చిన్నచిన్న లోపాలను చూసుకుని నిరాశ చెందుతుంటారు, లేదా పని పర్‌ఫెక్ట్‌గా రాలేదని మధ్యలోనే వదిలేసి సోమరితనంలోకి జారుకుంటారు.

కానీ, వాబీ-సబీ ప్రకారం, మనలోని లోపాలను, అసంపూర్ణతను సహజమైనవిగా స్వీకరించాలంటున్నారు. తప్పులు చేయడం సహజమని ఒప్పుకుంటూనే, వాటి నుంచి నేర్చుకుని ప్రతిరోజూ మనల్ని మనం మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలంటున్నారు. 'ఇంకా బాగా చేయలేకపోయానే' అనే ఆలోచనతో పనిని ఆపేయడం కంటే, ఉన్నంతలోనే ఉత్తమంగా పనిని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ముఖ్యమంటున్నారు. లోపాలను సాకులుగా మార్చుకోకుండా, వాటితో పాటే ప్రయాణిస్తూ ప్రగతి సాధించినప్పుడే సోమరితనం వీడి విజయం వైపు అడుగులు పడతాయని వివరిస్తున్నారు.

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