చక్కని అనుబంధానికి జపనీయుల సీక్రెట్ - ఇదేనట!
- 'మా' థియరీ పాటిస్తే ఇద్దరి మధ్యా ప్రేమానురాగాలు - దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ కోసం సూపర్ టిప్స్!
Published : July 12, 2026 at 4:46 PM IST
Strong relationships japanese Ma Theory : మన వివాహ వ్యవస్థకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరుంది. కానీ, పటిష్టమైన బంధాలంటే మాత్రం జపనీయులనే గుర్తు చేసుకుంటారు. వాళ్ల అనుబంధం అలాంటిది మరి! అందుకు వాళ్లేమీ పెద్దపెద్ద ఆచారాలు పాటించారు, త్యాగాలు చేయరు. కానీ, వారు 'మా' సూత్రాన్ని పాటిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో 'మా' సూత్రం అంటే ఏమిటి? చక్కని అనుబంధానికి ఈ సూత్రం ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
'మా' థియరీ : ముచ్చటైన దాంపత్యం అంటే 'ఎప్పుడూ కలిసే గడపాలి. మెసేజ్ల్లో ఊసులు దొర్లుతుండాలి. ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ప్రతిదీ ఒకరితో మరొకరు పంచుకోవాలి' అని చాలామంది నమ్ముతుంటారు. కానీ, జపనీస్ 'మా' సూత్రం చెప్పే కోణం వేరట. ఇద్దరి మధ్యా కాస్త దూరం ఉండాలని అంటుంది. అసలు 'మా' సూత్రం అంటే.. కాస్త దూరం, చిన్న విరామం, నిశ్శబ్దం అని అర్థం.
భార్యాభర్తలు అన్నాక ఇద్దరూ గొడవ పడటం సర్వసాధారణమే. కొన్ని సార్లు చిన్న గొడవ కావొచ్చు. కానీ మాటామాటా పెరిగి.. పెద్దది కావచ్చు. అదే ధోరణి కొనసాగితే ఇద్దరి మధ్యా దూరం పెరగవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది కాస్త విడాకులు దాకా కూడా రావొచ్చు. ఇక్కడ సమస్య ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ లేకపోవడం కాదట. ఇలాంటప్పుడు బయటికి వచ్చిన దురుసు మాటలు అని అంటున్నారు.
నిజానికి, ఏదైనా వాదన మొదలైనప్పుడు శరీరంలో ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరుగుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఆ సమయంలో మెదడు ఏదీ వినడానికి ఇష్టపడదని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, తనని తాను రక్షించుకునే పనిలో ఎదురుదాడికి దిగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలా పదునైన మాటలు బయటికి వస్తాయట. కానీ, జపనీస్ 'మా' సూత్రం ఇలాంటి వాటికి అడ్డుకట్ట వేస్తుందట. ఈ షేర్డ్ సైలెన్స్లో ఇద్దరూ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మాట్లాడరని చెబుతున్నారు. నిశ్శబ్దంగా పాటిస్తారట. ఫోన్ కాదు కదా, నేరుగా కళ్లలోకీ చూడరని అంటున్నారు. తద్వారా క్రమంగా మనసు నెమ్మదిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. నిరూపించుకోవాలన్న తొందర పోతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇదే 'మాల్' రూల్ అని పేర్కొంటున్నారు. దీన్ని పాటించి, విడాకుల వరకూ వెళ్లి తిరిగి సంసారాన్ని చక్కబెట్టుకున్న దంపతులు కూడా ఉన్నారట.
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అర్ధమిది కాదు : అలాగని భాగస్వామితో మౌన యుద్ధం, పట్టించుకోకపోవడం లాంటివి చేయమని కాదు. మాటా మాటా పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకానీ, అసలు మాట్లాడకపోవడం, భావోద్వేగాలకు దూరంగా ఉండాలని కాదంటున్నారు. ఇద్దరికీ అనుకూలంగా కొంత స్పేస్ ఏర్పరచుకోవడమని తెలియజేస్తున్నారు. ఆవేశం తగ్గాక నెమ్మదిగా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎలాగంటే, మీకు గార్డెనింగ్ అంటే ఇష్టం, మీ భాగస్వామికి పుస్తకమంటే మక్కువ. అయితే, ఫలానాదే చేయమని ఒకరినొకరు ఇబ్బంది పెట్టకోవద్దట. ఎవరికి నచ్చింది వాళ్లు చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. తరవాత కలిసి భోజనం చేయడం, కబుర్లు చెప్పుకోవడం వంటివి చేస్తారని వివరిస్తున్నారు,.
లాభమేంటి? : ఎంత గొప్ప అనుబంధమైనా కానీ, ఇరువురి మధ్య ఎంత చేరికైనా ఉండనీ.. ఆరోగ్యకరమైన దూరం ఉండాలదే 'మా' సూత్రం. అప్పుడే దంపతుల మధ్య అపార్థాలు ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకరిపై మరొకరికి నమ్మకం, గౌరవంతో పాటు స్వతంత్ర భావాలు సాధ్యమవుతాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా, అందుబాటులో ఉన్న సమయాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించగలుగుతారని తెలియజేస్తున్నారు. ఇద్దరికీ ఎదిగే ఆ స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడే ఒకరికొకరు ఆనందాన్ని పంచగలుగుతారని, సానుకూల బంధమూ ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
భార్యభర్తల ప్రేమకి అన్నిసార్లూ మాటలే తప్పనిసరి కాదట. శ్రద్ధ, ఓపిక, అవతలి వ్యక్తికి కావాల్సిన ఏకాంతం ఇవ్వడం లాంటి ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ ఏకాంతం కూడా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరిగేలా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఇదే 'మా' తత్వమని వివరిస్తున్నారు.
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