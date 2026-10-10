ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో "పొట్ట దురద" పెడుతుందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాక మహిళ శరీరంలో అనేక మార్పులు - ముఖ్యంగా పొట్ట పెరుగుతున్న కొద్దీ దురద సహజం! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Published : October 10, 2026 at 1:06 PM IST
Tips to Prevent Itchy Skin During Pregnancy: 'అమ్మ' అని పిలిపించుకోవాలని ప్రతీ మహిళ ఆరాటపడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే గర్భం దాల్చాక నవమాసాలు మోసి బిడ్డను భూమి మీదకు తీసుకొస్తుంది. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాక మహిళ శరీరంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. అందులో పొట్ట పెరగడం కూడా ఒకటి. అయితే ఇలా పెరిగేటప్పుడు.. చర్మం సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో దురద పెట్టడం సహజం. అలాగని ఆ ప్రదేశంలో గీరడం, గోకడం, రుద్దడం వంటివి చేస్తే చర్మం గీరుకుపోయి మచ్చలు ఏర్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే పొట్ట పెరుగుతున్నా దురద రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- శరీరం తేమను కోల్పోయినా దాని ప్రభావం చర్మంపై పడుతుందని, ఫలితంగా అది పొడిగా మారి దురద పెడుతుంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే గర్భంతో ఉన్నప్పుడు వైద్యుల సలహా మేరకు రోజూ తగినన్ని నీళ్లు తాగడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల చర్మం తేమగా ఉండి దురద సమస్య తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- చర్మం పొడిబారకుండా చేయడంలో మాయిశ్చరైజర్ పాత్ర కూడా కీలకమే అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వైద్యుల సలహా మేరకు మాయిశ్చరైజర్లను వాడమని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్మెల్ లేనివి పొట్టకు అప్లై చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- గర్భంతో ఉన్నప్పుడు టైట్గా ఉండే దుస్తులు ధరించడం వల్ల పొట్ట వద్ద చర్మం దురద పెట్టే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఈ సమయంలో లూజుగా, శరీరానికి గాలి తగిలేలా ఉండే దుస్తులు ధరించాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కాటన్ దుస్తులు వేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాక చాలా మంది వేడి నీటితో స్నానం చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల కూడా చర్మం పొడిబారిపోయి దురద పెట్టే అవకాశాలు ఎక్కువని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే మరీ కాలే నీళ్లు కాకుండా, గోరువెచ్చటి నీళ్లను స్నానానికి ఉపయోగించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- గర్భంతో ఉన్నప్పుడు స్నానం కోసం చాలా మంది వివిధ రకాల సబ్బులు, బాడీవాష్లు ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఏవి వాడినా సరే గాఢత తక్కువగా ఉన్నవి, పరిమళభరితం కానివి ఎంచుకోవాలంటున్నారు. ఫలితంగా దురద పెట్టకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- పొట్ట పెరుగుతున్న కొద్దీ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ పడటం కామన్. అయితే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు కొన్ని రకాల క్రీమ్స్, నూనెలు ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కానీ వీటిని వైద్యుల సలహా మేరకు వాడటమే ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు.
- పొట్ట పెరుగుతున్న కొద్దీ సాగుతున్న చర్మం దురద పెట్టకుండా ఉండాలంటే.. స్నానం చేసిన తర్వాత కాస్త కలబంద గుజ్జు లేదంటే కొబ్బరి నూనెను అప్లై చేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- చివరగా గర్భిణులందరి చర్మతత్వాలు ఒకేలా ఉండవని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే పొట్ట పెరిగే కొద్దీ దురద నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఎలాంటి ఉత్పత్తి వాడాలన్నా ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని.. తద్వారా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.