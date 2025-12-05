ETV Bharat / lifestyle

నల్లమచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయలు తింటే డేంజరా?

- బ్లాక్ ఫంగస్​ ఉన్న ఉల్లిని తినడంపై జనాల్లో అపోహలు - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Black Spotted Onion
Black Spotted Onion (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 5, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Black Spotted Onion can Use : 'ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదు' అని అంటుంటారు పెద్దలు. ఇవి వంటకు రుచిని తేవడం మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యానికి అనేక రకాల పోషకాలను అందిస్తాయి. అందుకే, ఇంట్లో ఏ కూరగాయలు ఉన్నా లేకున్నా ఇవి మాత్రం తప్పకుండా ఉంటాయి. అయితే, సీజనల్​ వారీగా చూసుకున్నప్పుడు ఉల్లిపాయలపై నల్లమచ్చలు ఏర్పడుతాయి. ఇలా మచ్చలు వచ్చిన వాటిని కొంత మంది శుభ్రం చేసి వండుకుంటారు. మరికొందరు ఆరోగ్యానికి ఏదైనా ప్రమాదం కలుగుతుందేమోనని సందేహిస్తుంటారు. మరి, నల్లమచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయలను వాడొచ్చా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు??

నల్లమచ్చలకు కారణం ఆస్పర్ జిలస్ జాతికి చెందిన నిగిరి అనే ఫంగస్ ఉల్లిపాయలపై చేరినప్పుడు.. అవి నలుపు రంగులోకి మారుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాతావరణంలో మార్పులు, నేలలోని తేమ వల్ల ఈ మరచ్చలు ఏర్పడతాయట. అంతేకాకుండా, ఉల్లిపాయలను రవాణా చేసే సమయంలో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచడం వల్ల కూడా నలుపు రంగు ఫంగస్ ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయట. తొలుత పొడిగా ఉన్న పొరలపై ఈ ఫంగస్ ఏర్పడుతుందని, ఆ తర్వాత లోపలి పొరల్లోకి చేరుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ ఫంగస్ ఇది ఓక్రా టాక్సిన్ అనే శిలీంధ్రాన్ని విడుదల చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ ఉన్న ఉల్లిపాయలను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని తింటే పెద్దగా ప్రభావం ఏమీ ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఎక్కువ మోతాదులో ఈ ఫంగస్​ ఒంట్లోకి చేరితే సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. తరచూ ఎక్కువగా వీటిని తింటే కిడ్నీ, కాలేయానికి హాని కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలూ వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అందుకే, నలుపు రంగులో ఉన్న ఉల్లి పొరలను పూర్తిగా తీసేయాలని, శుభ్రంగా కడిగి ఉపయోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లోపలి పొరలు గోధుమ రంగులో ఉంటే ఆ ఉల్లిని తినకూడదని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, దుర్వాసన వస్తూ, లోపలి పొరల్లో గోధుమ రంగు జిగట లాంటి పదార్థం ఏర్పడితే కుళ్లిపోయిందని గ్రహించాలని, దానిని పూర్తిగా తీసుకోకపోవడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఉన్న వ్యక్తులు, దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధులు ఉన్నవారు నల్ల మచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఆస్పెర్‌గిల్లస్ నైగర్‌కు అలెర్జీ ఉన్న వ్యక్తులు నల్లటి బూజు ఉన్న ఉల్లిపాయలను ఉపయోగించకూడదని United States Department of Agriculture అధ్యయనం పేర్కొంది.

సురక్షితమైన నిల్వ పద్ధతులు :

  • 34°F నుంచి 59°F వద్ద నిల్వ చేయాలని University of Arkansas system Division of Agriculture అధ్యయనం పేర్కొంది.
  • ఉల్లిపాయలను పొడి, గాలి ఆడే ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.
  • ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు వాడకండి. వాటికి బదులుగా, జాలీ బ్యాగులు, బుట్టలు లేదా కాగితపు సంచులను ఉపయోగించండి.
  • ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలను కలిపి నిల్వ చేయవద్దు.
  • ఉల్లిపాయలను ఒకదానిపై మరొకటి కాకుండా, కొంచెం గ్యాప్​ ఇచ్చి అమర్చడం మంచిది.
  • తరచూ చెక్ చేసుకుంటూ, పాడైపోయిన వాటిని తీసివేయాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

