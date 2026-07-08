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తెల్ల జుట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఈ "ఇన్​స్టంట్​ హెయిర్​ కేర్"​తో సమస్య సాల్వ్​!

తెల్లజుట్టును దాచేసి నల్లగా కనిపించడానికి సులువైన చిట్కాలు!

Grey Hair Instantly
Grey Hair Instantly (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 8, 2026 at 5:25 PM IST

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Easy Ways to Hide your Grey Hair Instantly: ఈ రోజుల్లో వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలామంది ఎదుర్కొంటోన్న సమస్యల్లో తెల్లజుట్టు ఒకటి. అయితే, కొంతమంది నెరిసిన జుట్టు కనిపించకుండా హెయిర్ డై వేసుకోవడం, హెన్నా పెట్టుకోవడం వంటి చిట్కాలు పాటిస్తుంటారు. ఇలా అనుసరించడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో తక్కువ టైంలోనే తెల్లజుట్టును దాచేసి నల్లగా కనిపించేలా చేయాలంటే.. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఉపకరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రూట్ టచప్​ స్ప్రేలు : తెల్ల జుట్టును తక్షణమే నల్లగా మార్చుకోవాలంటే.. రూట్ టచప్​ స్ప్రేలు లేదా పౌడర్లు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. వాటిని కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల దాకా అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా, క్షణాల్లో జుట్టు నల్లబడుతుందట. జుట్టు రంగును బట్టి విభిన్నషేడ్స్​లో లభిస్తాయట. ఇవి తలస్నానం చేసే దాకా రంగు వెలిసిపోకుండా కాపాడతాయంటున్నారు. అయితే, వీటిని వాడే ముందు సంబంధిత నిపుణులు సలహా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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విభిన్న హెయిర్ స్టైల్స్​ : కొందరికి అప్పుడప్పుడు జుట్టు నెరిసిపోవడం మొదలవుతుంది. అలాంటి వారిలో ఈ మార్పు కుదుళ్ల వద్ద ఎక్కువగా గమనించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వారు తెల్లజుట్టు కనపడకుండా ఉండడానికి ఉపకరించే కొన్ని విభిన్న హెయిర్ స్టైల్స్​ను ట్రై చేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

హెయిర్ ఫ్లెయిర్స్ : జుట్టుకు అదనపు హంగులు అద్దేందుకు మార్కెట్లో విభిన్న రకాల హెయిర్ ఫ్లెయిర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ పువ్వులు, ముత్యాలు, తీగలు వంటివి ఉపయోగించి తయారుచేసే.. ఇవి హెయిర్​ బ్యాండ్​లా, ఫ్లక్కర్ మాదిరిగా, బన్ చుట్టూ, వదులైన హెయిర్​స్టైల్ వేసుకున్నప్పుడు అక్కడక్కడా అమర్చువచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా అందాన్ని ఇనుమడింప చేసుకోవడంతో పాటు వీటి మాటున తెల్లజుట్టునూ దాచేయచ్చంటున్నారు.

  • ఐషాడో, ఐబ్రో పౌడర్​తో కూడా నెరిసిన జుట్టును దాచేయచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జుట్టు రంగులో కలిసిపోయే షేడ్​ని ఎంచుకొని బ్రష్ సహాయంతో కుదుళ్లు, జుట్టుపై అప్లై చేసినా ఫలితం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • మార్కెట్లో దొరికే హెయిర్ మస్కారా, కన్సీలర్ స్టిక్స్​తో కూడా నెరిసిన జుట్టును తిరిగి నల్లగా మార్చుకోవచ్చట.
  • జుట్టు రంగుల్ని బట్టి వివిధ షేడ్స్​లో హెయిర్​ స్ప్రేలు ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. వాటిని ఉపయోగించినా తక్షణమే నెరిసిన జుట్టును దాచేయచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తదుపరి షాంపూ చేసుకునే దాకా ఈ రంగు నిలిచి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

అయితే, వీటిలో కొన్ని రకాల ఉత్పత్తులు కొందరికి పడచ్చు లేదా పడకపోవచ్చు. మరికొన్ని కుదుళ్ల పైన ప్రతికూల ప్రభావం చూపచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వాడే ముందు ఒకసారి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు ఎదురుకాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

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