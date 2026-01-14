ఆకాశాన్నంటే పండగ - పతంగులతో ఆనందమే కాదు ఆరోగ్యం కూడా!

ETV Bharat / lifestyle

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 14, 2026

3 Min Read
Benefits of Flying Kites : సంక్రాంతి వచ్చిందంటే చాలు, నేలపై అందమైన ముగ్గులు, ఆకాశంలో రంగు రంగుల పతంగులు. పండగ వేళ చిన్నాపెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు గాలిపటాలు ఎగరవేస్తూ తెగ సందడి చేస్తుంటారు. ఇది కేవలం సంప్రదాయం, సరదా మాత్రమే కాదు, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడంతోపాటు ఎన్నో లాభాలు చేకూరుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

శారీరక వ్యాయామం : గాలిపటం ఎగరవేయడం అంత ఈజీ ఏమి కాదు. గాలిపటాన్ని గాల్లోకి లేపడానికి కాస్త బలాన్ని ఉపయోగించాలి. దారాన్ని పట్టుకొని పైకి లాగడం, గాలి దిశని బట్టి కదిలించడం, దారాన్ని సర్దడం ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు చేతులు, భుజాలు, కాళ్లు సహా శరీరంలో అనేక కండరాలు కదులుతాయి. ఇదొక ఎక్సర్​సైజ్​లా పనిచేసి శరీరం చురుగ్గా మారుతుంది. కండరాలు బలపడటంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మానసిక ఉల్లాసం : పతంగులు ఎగరవేస్తున్నంత సేపు మన దృష్టి అంత దానిపైనే ఉంటుంది. దీనివల్ల రోజువారీ ఒత్తిళ్లు, చదువు లేదా ఉద్యోగ సంబంధిత ఆందోళనలన్నీ మర్చిపోతాం. నిత్యం ఇంట్లో, స్కూల్​ లేదా ఆఫీసులో ఉండే వారంతా ఈ పండగ వేళ ఇంటి మేడ మీద, విశాలమైన మైదానాల్లో గడుపుతుంటారు. ఆకాశంలో రంగురంగుల గాలిపటాలు కనువిందు చేస్తూ ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. ఈ క్రమంలో ఉదయం పూట/ సాయంత్రం వేళ ఆరుబయట వీచే గాలి మానసిక ఉల్లాసాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

సమన్వయం - నైపుణ్యం : మన శరీరంలో అన్ని భాగాల మధ్య సమన్వయం, పరిస్థితుల్ని చక్కదిద్దడానికి నైపుణ్యాలు అవసరం. ఇవి రెండూ గాలిపటాలతో మెరుగవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గాలిలో ఉన్న పతంగిని నియంత్రిస్తున్నప్పుడు చేతికి, కంటికి మధ్య సమన్వయం మెరుగవుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దారాన్ని ఎప్పుడు వదలాలి? ఎప్పుడు లాగాలి? వంటి తక్షణ నిర్ణయాలు, ఏకాగ్రత, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం, ఓర్పు పిల్లల్లో పెరుగుతాయట. ఈ నైపుణ్యాలు డైలీ లైఫ్​లో ఉపయోగపడతాయి.

సామాజిక అనుబంధం : కుటుంబం, ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి పతంగులు ఎగరవేస్తున్నప్పుడు, కైట్‌ ఫెస్టివల్‌ పేరుతో జరిగే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు మనుషుల మధ్య పరస్పర అనుబంధం పెరుగుతుంది. అంతేకాదు, పిల్లలు - పేరెంట్స్ మధ్య ప్రేమనురాగాలు మరింత బలపడతాయట. ఒకరితో ఒకరు పోటీపడటం, ప్రోత్సహించడం, ఆశనిరాశలు, సమన్వయం చేసుకోవడం, సంతోషాలు, బాధలు అన్నీ ఆటలో భాగమవుతాయి. దీని ద్వారా సామాజిక బంధాలూ మెరుగవుతాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

సృజనాత్మకత : సొంతగా గాలిపటాలు, దారాలు తయారు చేసుకోవడం, పతంగుల రూపకల్పన, అలంకరణ, ఎంపిక వంటివి పిల్లల్లో సృజనాత్మక ఆలోచనలను పెంచుతాయి. అలాగే, గాలిపటాన్ని విజయవంతంగా ఎగరవేసినప్పుడు ఆనందం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో చిన్నారుల ఎదుగుదలకు ఎంతగానో దోహదపడతాయి. సృజనాత్మక కార్యకలాపాలకు ప్రేరణగా నిలుస్తాయట.

ప్రకృతితో మమేకం : ఎప్పుడూ ఫోన్, టీవీ, కంప్యూటర్ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్‌ గ్యాడ్జెట్స్‌తో గడిపే మనల్ని సంక్రాంతి వేళ గాలిపటాల ఆట ప్రకృతిలో మమేకం చేస్తుంది. స్వచ్ఛమైన గాలి మన జీవితాలకు, ప్రకృతికి ఉన్న అనుబంధాన్ని మరోసారి గుర్తు చేస్తుంది. సూర్యకాంతి వల్ల డి విటమిన్ అందుతుంది. స్వచ్ఛమైన గాలితో ఊపిరితిత్తులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.

సంప్రదాయం కొనసాగింపు : పతంగులు ఎగరవేయడం అనేది భారతీయ సంప్రదాయాల్లో ఒక భాగం. దీని ద్వారా పిల్లలకు సంక్రాంతి ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడంతో పాటు మన సంస్కృతిని ముందు తరాలకు అందించినట్లు ఉంటుంది.

