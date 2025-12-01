ETV Bharat / lifestyle

మీ పిల్లలకు "ఫస్ట్ ఎయిడ్" తెలుసా? - ఇలా నేర్పించాలంటున్న నిపుణులు!

- ప్రథమ చికిత్స గురించి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించారా? - ప్రతి ఇంట్లోనూ కిట్ తప్పనిసరని సూచన

Teaching First Aid to Children
Teaching First Aid to Children (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 1, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Teaching First Aid to Children : పిల్లలను ఇంట్లో వదిలి పనులు, ఉద్యోగాలకు వెళ్లే తల్లిదండ్రులు ఎందరో ఉంటారు. సెలవు రోజుల్లో కూడా కొన్నిసార్లు ఇంట్లో పిల్లల మాత్రమే ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు విధులు ముగించుకొని తిరిగి ఇంటికి చేరుకునే వరకూ వారు ఒంటరిగానే ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఆడుకుంటూనో, మరే ఇతర కారణాలతోనో గాయపడితే ఏం చేస్తారు? తల్లిదండ్రులు వచ్చే వరకు ఎదురుచూస్తూ ఉండలేరు కదా? అందుకే పిల్లలకు ప్రాథమిక వైద్యంపై అవగాహన కల్పించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గాయాలైనప్పుడు ఆందోళనకు గురికాకుండా ధైర్యంగా ప్రథమ చికిత్స తీసుకోవాలని సృష్టంగా తెలియజేయాలని చెబుతున్నారు.

ప్రాథమిక చికిత్స కిట్ తప్పనిసరి : ప్రతి ఇంట్లోనూ తప్పనిసరిగా ప్రాథమిక చికిత్సకు అవసరమైన వస్తువులు (ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్) అందుబాటులో ఉండాలి. వివిధ బ్యాండేజ్​లు, మెడికల్ టేపులు, కాటన్, యాంటీ సెప్టిక్ మందులు, కత్తెర, థర్మామీటర్, నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగించే కొన్ని మందులు, కాలిన గాయాలకు రాసే ఆయింట్​మెంట్.. తదితరాలతో కిట్​ను అందుబాటులో ఉంచాలి. ఈ కిట్​కు రూ.300-400 వెచ్చిస్తే సరిపోతుంది. ఈ-కామర్స్ ఫ్లాట్​ఫామ్స్​లో కూడా ఇవి తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. ఇంట్లో ఈ కిట్ ఉండే ప్రదేశం, దీని వల్ల ఉపయోగాలు, అవగాహన, వినియోగంపై చిన్నారులకు అవగాహన కల్పించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Children's awareness about first aid
ప్రాథమిక చికిత్సను పిల్లలకు నేర్పడం (Getty Images)

ఎవ్వరూ ఊహించలేని "గుండె పోటు" - ఆ టైంలో ఇలా చేస్తే ప్రాణదాతలు మీరే కావచ్చంటున్న నిపుణులు!

ఏ గాయానికి ఆ చికిత్స :

  • ఆడుకుంటూ కింద పడినప్పుడో, ఏమరపాటులో పదునైన వస్తువు తగిలి రక్తస్రావమైతే, దానిని నియంత్రించి, ప్రాథమిక చికిత్స చేసే విధానాన్ని వివరించాలి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్​లో ఉండే కాటన్​తో ఎలా శుభ్రం చేసి, ప్లాస్టర్ లేదా బ్యాండేజ్ వేయాలనేది నేర్పాలి.
  • పిల్లల ముక్కుపై ఏదైనా కొంత బలంగా తగిలితే వెంటనే.. రక్తస్రావం అవుతుంది. ఆ సమయంలో కంగారు పడిపోకుండా, కూర్చోవడం, తలను కొద్దిగా ముందుకు వంచడం, ముక్కుపై ఐస్​ క్యూబ్​లు ఉంచితే రక్తస్రావం ఆగుతుందనేది తెలియజేయాలి.
  • కాలిన గాయలైతే.. ఆ గాయాన్ని 10-20 నిమిషాల పాటు చల్లని లేదా గోరువెచ్చని నీటితో చల్లబరచడం, తర్వాత దానిపై ఆయింట్​మెంట్ రాయాలని వివరించండి.
  • జ్వరంగా ఉంటే, థర్మామీటర్ చెక్ చేయడం, తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే దానికి సంబంధించిన టానిక్ లేదా మందుల వినియోగాన్ని తెలియజేయాలి.
Teaching CPR to children
సీపీఆర్​ను పిల్లలకు నేర్పడం (Getty Images)
  • ఫ్రిజ్, టీవీ, ఛార్జింగ్​లో ఉన్న సెల్​ఫోన్ వంటివి కాలిపోయి ఇంట్లో పొగలు, మంటలు వ్యాపిస్తే.. వెంటనే అప్రమత్తమై బయటపడటం, ఒకవేళ పిల్లల దుస్తులకు మంట అంటుకుంటే, వాటిని ఆర్పడం నేర్పించాలి.
  • కాలు జారిపడినా, ఆడుకుంటూ కొంత ఎత్తు నుంచి దూకినప్పుడు కాలు, చేయికి తీవ్రగాయమై.. బోన్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. ఆ సమయంలో నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటుంది. దానిని గుర్తించి ఆ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఎలా వ్యవహరించాలో తెలియజేయాలి.
  • ఊపిరి తీసుకోవడం, గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోయినా.. వెంటనే ప్రాణం నిలబెట్టేందుకు కార్డియో పల్మనరీ రిససిటేషన్ (సీపీఆర్) చేయాలని పిల్లలకు నేర్పించడం మంచిది.
  • ఇంట్లో ఉన్నవాళ్లు ఎవరికైనా అత్యవసరంగా ఆసుపత్రికి తరలించాల్సి వస్తే, నేరుగా 108కి కాల్​చేసి, సమాచారం తెలియజేయడాన్ని చూపించాలి.

దిండ్లు, దుప్పట్లను సరిగా శుభ్రం చేయట్లేదా? - ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశమట!

చలికాలంలో అనారోగ్యం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు!

TAGGED:

TEACHING FIRST AID TO KIDS
HOW TO TEACH KIDS ABOUT FIRST AID
BASIC FIRST AID SKILLS FOR KIDS
BASICS OF FIRST AID AND SAFETY
BASIC FIRST AID FOR KIDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.