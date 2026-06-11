దాంపత్య బంధానికీ "విశ్రాంతి" అవసరమే! - ఎందుకో తెలుసా?
-కపుల్ మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ ఉండాలా - పలు టిప్స్ సూచిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : June 11, 2026 at 2:06 PM IST
Importance of Personal Space in Relationship: శరీరం అలసిపోతే విశ్రాంతినిస్తాం. ఒత్తిడికి గురైతే మానసికంగా రిలాక్స్ అవుతాం. అనుబంధానికీ ఈ సూత్రం వర్తిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వివాహిక బంధం శాశ్వతమైనా అప్పుడప్పుడూ దానికి కాస్త రెస్ట్ ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. ఎలాగంటే, ఎప్పుడూ మీతోనే గడిపే మీ భాగస్వామికి వ్యక్తిగతంగా కాస్త సమయం కేటాయించుకునే అవకాశం ఇస్తే సరిపోతుందట. తద్వారా ఇటు మీరు, అటు మీ భాగస్వామికి నచ్చినట్లుగా సమయం గడపొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భాగస్వామికి ఈ సమయం ఎందుకివ్వాలి? దీనివల్ల అనుబంధంలో ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరతాయి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎందుకీ రెస్ట్?: ప్రతి ఒక్కరికీ కొన్ని ఇష్టాయిష్టాలు, అభిరుచులు ఉంటాయి. పెళ్లయ్యాక బాధ్యతలు పెరిగిపోవడం, ప్రతి విషయంలో సర్దుకుపోవడం, రాజీపడడం, భాగస్వామికే పూర్తి సమయం కేటాయించడం, కెరీర్పై దృష్టి పెట్టడం ఇలా కారణమేదైనా.. మనల్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాం. తద్వారా మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతామంటున్నారు నిపుణులు. దీని ప్రభావం వ్యక్తిగతంగానే కాదు, అనుబంధం పైనా కూడా పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి ఒత్తిళ్ల నుంచి బయటపడి తిరిగి పునరుత్తేజితం కావడానికే ఆ వ్యక్తిగత సమయం దోహదపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ సమయంలో తమకు నచ్చిన అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం, ఇష్టమైన పనులు చేయడం వల్ల మనసు చురుగ్గా మారుతుందట. తద్వారా భాగస్వామితో మరింత అన్యోన్యత ఏర్పడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
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ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి : దంపతులిద్దరూ ఇలా తమకంటూ కొంత వ్యక్తిగత సమయాన్ని కేటాయించుకోవడమే కాదు.. ఎవరికి వారుగా ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడే ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఎలాగూ మీ కంటూ కాస్త వ్యక్తిగతం సమయం దొరికిందన్న ఉద్దేశంతో ఏ ఆఫీస్ పనిలోనో లేదంటే ఇంటి పనుల్లోనో నిమగ్నం కావద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టైంలో మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టే అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని చెబుతున్నారు. అయితే, కొందరికి షాపింగ్కి వెళ్లడం ఇష్టం ఉండచ్చు, ఇంకొందరికి ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా గడపాలనిపించవచ్చట. ఇలా మీకు నచ్చిన పనులు చేస్తే మనసు పునరుత్తేజితమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- ప్రస్తుత బిజీ లైఫ్లో భాగస్వామితో గడిపే సమయమే తక్కువ. అయితే, ఇలా ప్రతిరోజూ ఎవరికి వారు విడివిడిగా గడపాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఏ నెలకో, రెండు నెలలకో ఓసారి ఇలా చేసినా చాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఒకే ఇంట్లో ఎవరికి వారుగా సమయం గడపాలనుకుంటే.. భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు డిస్టర్బ్ చేసుకోకుండా వేర్వేరు గదుల్ని కేటాయించుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఫోన్లు చేసుకోవడం, సందేశాలు పంపుకోవడం వంటి వాటికీ బ్రేక్ ఇవ్వాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
వారితో పంచుకోవాలట : ఈ క్రమంలో దాంపత్య బంధంలో ప్రతిదీ పారదర్శకంగా ఉన్నప్పుడే అనుబంధం మరింత దృఢమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఎవరికి వారు వ్యక్తిగత సమయం కేటాయించుకున్నా.. అప్పుడు మీరు ఎలా గడిపారో భాగస్వామితో పంచుకోవాలంటున్నారు. అలాగే, ఇంకొసారి ఇంకాస్త బెటర్గా ఈ సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చన్న విషయంలో ఒకరి సలహాలు మరొకరు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుందని.. బంధం బలపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
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