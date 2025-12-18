Telangana Panchayat Elections Results2025

దాంపత్య బంధం నిత్యనూతనంగా ఉండాలా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ - ఇలా చేస్తే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమానురాగాలు

Representational image
Representational image (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 18, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
How Humour Helps Strengthen Relationship : దాంపత్య బంధాన్ని దృఢం చేసుకోవాలంటే అనేక మార్గాలున్నాయి. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం, గౌరవించుకోవడం, సర్దుకుపోవడం, కలిసి సమయం గడపడం. ఇలా చేస్తే ఇద్దరి మధ్య అనుబంధాన్ని నిత్యనూతనం చేసే అంశాలు చాలానే ఉన్నాయి. అయితే, ఈ జాబితాలోకి హాస్యరసాన్నీ చేర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. భార్యభర్తలు తమ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన పనులతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, కలిసి కాసేపు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకోవడం వల్ల తమ మధ్య ఉన్న కలతలన్నీ దూరమవుతాయని, ప్రేమ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Representational image
Representational image (Getty Images)

వాళ్ల మూడ్‌ మార్చేస్తే : చాలామంది ఇంటి పనులు, ఉద్యోగాలతో సతమతమవుతుంటారు. ఫలితంగా, ఒత్తిడికీ లోనవుతుంటారు. దీంతో ఇల్లు చేరినా ముభావంగా ఓ చోట కూర్చొని, పరధ్యానంలో ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు భాగస్వామిని అలా వదిలేయకుండా, వారి ఒత్తిడిని దూరం చేసే బాధ్యత తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఇక్కడా హాస్యరసాన్ని ప్రయోగించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భాగస్వామి పక్కన కూర్చొని, మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సరదా సంఘటనల్ని మరోసారి వారికి గుర్తు చేయాలంటున్నారు. అలాగే తమ ఆఫీస్​లో జరిగిన సరదా విషయాల్నీ మీతో అప్పుడప్పుడూ పంచుకొని ఉండచ్చు ఇలాంటప్పుడు వాటినీ వారికి గుర్తు చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో వెంటనే వాళ్లు ఒక్కసారిగా నవ్వేస్తారని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో వాళ్ల అసలు సమస్యేంటో తెలుసుకొని, ఇద్దరూ కలిసి పరిష్కరించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా అనుబంధాన్నీ దృఢం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు.

ఎంత సంపాదించినా డ‌బ్బు మిగ‌లట్లేదా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు

చనువు పెరగాలంటే : కొత్తగా పెళ్లైన జంటల మధ్య అంత చనువు ఉండకపోవచ్చు. ఏళ్లు గడిచినా కొన్ని జంటల మధ్య అనుబంధం పెరగకపోవచ్చు. దీంతో తమ ఇష్టాయిష్టాలు, అభిప్రాయాల గురించి భాగస్వామితో పంచుకోవడానికి మొహమాటపడుతుంటారు. ఇలాంటి బిడియాన్ని దూరం చేసి ఇద్దరి మధ్య చనువు పెంచడంలోనూ హాస్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇద్దరూ కలిసి కాసేపు నవ్వుకోవడం, జోకులు వేసుకోవడం వల్ల జంటల మధ్య చెలిమి పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా తమ అనుబంధంలో ఒక రకమైన సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇదే ఏ దాపరికాల్లేకుండా అన్ని విషయాలూ ఒకరితో ఒకరు పంచుకునేందుకు, మరింతగా దగ్గరయ్యేందుకు దోహదం చేస్తుందంటున్నారు.

Representational image
Representational image (Getty Images)

నీకు నేనున్నా : ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు. భాగస్వామి సమస్యల్నీ ఎలా పరిష్కరించాలో తెలియదు. దీంతో ఇద్దరి మనసుల్లోనే కాదు, అనుబంధంలోనూ ఒక రకమైన సీరియస్‌నెస్‌ ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని దూరం చేసుకున్నప్పుడే బంధంలో సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది కూడా హాస్యంతోనే సాధ్యమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. సరదాగా జోకులేసుకోవడం, నవ్వుకోవడం, పిల్లలు వేసే జోకుల్ని ఆస్వాదించడం ఇలా అందరూ కలిసి మనసారా ఎంజాయ్‌ చేయడం వల్ల ఒంటరితనం దూరమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. భాగస్వామికి ‘నీకు నేనున్నా’ అన్న భరోసా కల్పించినట్లవుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఏ సమస్య వచ్చినా కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోగలమన్న ధైర్యం అలవడుతుందని, ఇదే మీకు ఎదురయ్యే ఎలాంటి సవాళ్లకైనా, సమస్యలకైనా పరిష్కారం చూపుతుందంటున్నారు.

మనసారా నవ్వుకోండి : దాంపత్య బంధం దృఢమవ్వాలంటే రోజూ ఇద్దరూ కలిసి కాసేపు సమయం గడపాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే కలిసి కాసేపు మనసారా నవ్వుకోవడానికీ రోజూ కాస్త సమయం కేటాయించాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ కామెడీ సినిమా చూడచ్చు, ఓ కామెడీ పుస్తకం చదవచ్చు లేదా ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సరదా సంఘటనల్ని గుర్తుచేసుకొని నవ్వుకోవచ్చు, ఫన్‌ గేమ్స్‌ ఆడుకోవచ్చు ఇలా ఆలోచిస్తే బోలెడన్ని ఐడియాలొస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. రోజుకొకటి చొప్పున ఆచరణలో పెడితే భార్యభర్తలు ఎంతో సరదాగా గడపచ్చని, వారి అనుబంధాన్నీ నిత్యనూతనం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

