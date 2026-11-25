పేరెంట్స్, పిల్లల మధ్య బంధాన్ని బలపరిచే "9 నిమిషాల రూల్" - ఎలా పాటించాలో తెలుసా?
9 Mins Rule in Relation: ఇంటి పనులు, ఆఫీస్ వర్క్, కుటుంబ సంరక్షణలో బిజీబిజీగా తల్లిదండ్రులు - అయితే పిల్లల మధ్య గ్యాప్ రావొద్దంటే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : November 25, 2026 at 3:17 PM IST
నేటి ఆధునిక కాలంలో పురుషులతో పాటు మహిళలూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఫలితంగా ఇంటి పనులు, ఆఫీసు ఒత్తిడితోనే రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. దీంతో పిల్లలతో కూర్చొని మాట్లాడే సమయం కూడా దొరకడం లేదు. ఒకవేళ మాట్లాడాలన్నా చేతిలో ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ తప్పనిసరైంది. దీంతో చాలా మంది పిల్లలు అభద్రతాభావానికి గురవుతున్నారు. క్రమక్రమంగా "మా అమ్మ నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు" అనే ఆందోళనకు లోనవుతున్నారు. కేవలం అమ్మ మాత్రమే కాదు, నాన్న పరిస్థితి కూడా దాదాపు ఇంతే ఉంటుంది. అందుకే పిల్లలతో విలువైన టైమ్ స్పెండ్ చేసేందుకు 9 నిమిషాల సూత్రం వర్క్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల పిల్లలతో బంధం బలపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
9 నిమిషాల సూత్రం ఏంటి: పిల్లల మానసిక వికాసానికి, తల్లిదండ్రులతో వారి అనుబంధం బలపడటానికి 24 గంటల సమయం అవసరం లేదని, రోజులో 9 నిమిషాలు కేటాయిస్తే సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ తొమ్మిది నిమిషాలను కూడా ఒకేసారి కాకుండా రోజులో మూడు సార్లు పిల్లలతో మాట్లాడాలంటున్నారు. అంటే ఒక్కోసారి 3 నిమిషాల పాటు వారితో టైమ్ స్పెండ్ పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారని వివరిస్తున్నారు.
నిద్రలేవగానే: స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లలు ఉదయాన్నే లేచి తయారవడం ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పేరెంట్స్ వాళ్లను హడావుడిగానో, కసురుకుంటూ నిద్రలేపుతుంటారు. ఇంకొందరు అయితే ఓ రెండు దెబ్బలు కూడా వేస్తారు. అయితే ఇది సరైన పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. స్కూల్ టైమ్ అవుతోందని హడావుడిగా, కసురుకుంటూ నిద్ర లేపకుండా.. బదులుగా, వారి పక్కన కూర్చుని ప్రేమగా తల నిమురుతూ, దగ్గరకు తీసుకొని నిద్ర లేపమంటున్నారు. ఆ సమయంలో వారితో ప్రేమగా మాట్లాడుతూ 3 నిమిషాలు సమయం కేటాయించమంటున్నారు. ఆ వెచ్చని స్పర్శ, ప్రేమ పలకరింపులు వారికి రోజంతా కొండంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
బడి నుంచి రాగానే: పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేలోపు చాలా మంది అమ్మలు వారు తినడానికి ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. నాన్నలు ఆఫీస్ కాల్స్ మాట్లాడుతుంటారు. ఇవీ చేయకూడదంటున్నారు. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఫోన్ చూసుకోవడం, ఇంటి పనుల్లో మునిగిపోవడం కాకుండా వారి ఎత్తుకు వంగి, కళ్లలోకి చూస్తూ ఓ మూడు నిమిషాలు మాట్లాడమంటున్నారు. వాళ్ల రోజు ఎలా గడించిందో అడగమంటున్నారు. అలాగే వారు చెప్పే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని శ్రద్ధగా, ఆసక్తితో వినమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ మూడు నిమిషాలు మీరు గడిపిన సమయం మీతో వారి అనుబంధాన్ని మరింత పెంచుతుందని సూచిస్తున్నారు.
నిద్రపోయే ముందు: రాత్రి పూట చాలా మంది పేరెంట్స్ పిల్లలను పడుకోమని చెప్పి ఇంటి పనులు చేసుకుంటుంటారు. వారు నిద్రపోకపోతే కోపగించుకోవడం వంటివి చేస్తారు. కానీ ఇలాంటి పనులు మానుకోమంటున్నారు నిపుణులు. ఎన్ని పనులు ఉన్న పక్కన పెట్టి పిల్లలను నిద్రపుచ్చాలని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారి పక్కనే పడుకుని ఒక కథ చెప్పడమో, కబుర్లు చెప్పుకోవడమో చేయమంటున్నారు. ఇలా ఓ మూడు నిమిషాలు వారితో మాట్లాడటం... చిన్నారుల్లోని అభద్రతా భావాన్ని తొలగిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
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