వార్డ్రోబ్ నిండా దుస్తులున్నా ఏం వేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదా? - ఈ టిప్స్ ట్రై చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
-ఆఫీస్కి వెళ్లే మహిళలకు, కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ప్రతిరోజూ తలెత్తే ప్రశ్న "రేపు ఏం వేసుకోవాలి?" - అయితే ఈ తప్పులు సరిదిద్దుకుంటే ఆ సమస్య ఉండదంటున్న నిపుణులు!
Published : October 28, 2026 at 5:15 PM IST
How to Organize Wardrobe: లేడీస్ వార్డ్రోబ్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు చీరలు, డ్రెస్స్లు కుప్పలుతెప్పలు ఉంటాయి. అయినా కానీ, ఆఫీస్కి వెళ్లే మహిళలకు, కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు "రేపు ఏం వేసుకోవాలి?" అనే ప్రశ్న ప్రతిరోజూ తలెత్తుతోంది. దీంతో చాలా మంది సరైన దుస్తులు లేవని తెగ బాధపడుతుంటారు. అయితే ఈ పరిస్థితికి కారణం షాపింగ్, వార్డ్రోబ్ సర్దే విషయాల్లో మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఆ తప్పులు ఏంటి? వార్డ్రోబ్ను ఎలా సర్దాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మీ స్టైల్కు తగినట్లుగా: ఫ్యాషన్ విషయంలో ఒక్కొక్కరి స్టైల్ ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కొందరు ట్రెడిషనల్ దుస్తులను ఇష్టపడితే, మరికొందరు మోడ్రన్ దుస్తుల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఇక ఇలాంటి వ్యక్తిగత అభిరుచులే వాళ్ల స్టైల్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. అయితే ఈ విషయాన్ని పక్కన పెట్టి మెజార్టీ పీపుల్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యే ఫ్యాషన్నీ ఫాలో అవుతుంటారు. సెలబ్రిటీలు వేసుకున్నారు కదా తమకు కూడా సూట్ అవుతుందని కొని వేసుకుంటారు. తీరా వేసుకున్నాక అది నప్పకపోతే పక్కన పడేస్తుంటారు. ఫలితంగా వార్డ్రోబ్ నిండిపోతుంది. ఇదే ప్రాసెస్ తరచుగా జరగడం వల్ల వార్డ్రోబ్ నిండా దుస్తులు ఉంటాయి కానీ, అందులో ఒక్కటీ అక్కరకురాదు. అయితే ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే దుస్తులు కొనే విషయంలో ట్రెండ్స్ను గుడ్డిగా ఫాలో అవకుండా, మీకు నప్పేవే ఎంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే వార్డ్రోబ్లో పేరుకుపోయిన దుస్తుల్లో మీరు ధరించేవి నీట్గా సర్దుకొని.. మిగతావి తొలగించాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రోజూ ఏం ధరించాలన్న విషయంలో స్పష్టత వస్తుందంటున్నారు.
ఒక్కసారికైతే.. వద్దు: పెళ్లి, ఫంక్షన్లు, పండగల సమయాలప్పుడు చాలా మంది రేటు ఎక్కువైనా సరే నచ్చిన దుస్తులను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇక ఇలా కొన్న వాటిని కేవలం ఆ సమయంలో మాత్రమే ధరించి, పక్కన పడేస్తుంటారు. ఇంకో పండగో, ఫంక్షనో వస్తే మరో వెరైటీ కొంటారు. చివరకు దీని వల్ల వార్డ్రోబ్ నిండిపోతుంది. పైగా ఇన్నిసార్లు కొనడం వల్ల డబ్బులు కూడా వృథానే. ఇదంతా జరగుకుండా ఉండాలంటే ప్రతి అకేషన్కీ కొత్త బట్టలు కొనాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఫలానా అకేషన్కి కొత్త డ్రస్ అవసరమా? లేదా? అనేది ముందుగానే ఆలోచించుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఉన్న దుస్తులకే చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు చేసి ధరించడం చేయమంటున్నారు. అంటే మన దగ్గర ఉన్న చీరకే ఇప్పటి ట్రెండ్కు తగినట్లుగా బ్లౌజ్ కుట్టించుకొని వేసుకోవడం, చుడీదార్కు ట్రెండీ దుపట్టాను జతచేయడం.. వంటివి చేస్తే డబ్బు ఆదా అవుతుందంటున్నారు. పైగా ఆ డబ్బుతో క్యాజువల్ దుస్తులను కొనుక్కుంటే, రోజూ ఏం వేసుకోవాలి అనే సందిగ్ధతా ఉండదంటున్నారు.
శరీరాకృతికి సరిపడేలా: దుస్తులు కొనడంతోనే సరిపోదు వాటి ఆల్ట్రేషన్ విషయంలో కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. లేకపోతే చాలా డ్రస్సులను పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుందని, దీంతో బీరువా మొత్తం వీటితో నిండిపోయి ఉంటుందంటున్నారు. అయితే శరీరాకృతికి సరిపడే సైజు దుస్తులను ఎంచుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, ఎబ్బెట్టుగా కనిపించకుండా అవసరమైతే వాటిని ఆల్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమంటున్నారు. ఇలా చేయించుకోవడం వల్ల ఆప్షన్లు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని, తద్వారా ఏది ఎంచుకోవాలో అన్న డైలమా ఉండదని చెబుతున్నారు.
ఆ రంగు ఇష్టమైనా: ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో రంగంటే ఇష్టం ఉంటుంది. దాంతో అవే కలర్ దుస్తులను పదే పదే కొంటుంటారు. అయితే ఇలా రోజూ ఒకే రంగు దుస్తులు ధరించడం వల్ల కొన్నాళ్లకు బోర్ కొట్టేస్తుందని.. ఫలితంగా వార్డ్రోబ్ నిండా బట్టలున్నా ఏం వేసుకోవాలో అర్థం కాదంటున్నారు. కాబట్టి ఎంత ఒకటే రంగు అంటే ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ అవే రంగు దుస్తులు ఎక్కువగా కొనకూడదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. కావాలంటే తమకు ఇష్టమైన రంగును హైలైట్ చేసేలా మల్టీకలర్ డ్రస్, చీర పైకి ధరించే బ్లౌజ్, డ్రస్ పైకి మ్యాచ్ చేసే దుపట్టా.. ఇలా నచ్చిన రంగునే విభిన్న రకాలుగా ఎంచుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ డ్రస్సులంటే బోర్ కొట్టదని, ఎక్కువ దుస్తులు అందుబాటులో ఉండి ఏం వేసుకోవాలన్న సందిగ్ధం కూడా ఉండదంటున్నారు నిపుణులు.
మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసేలా..!: కొంతమంది వెరైటీగా ఉన్నాయని వివిధ రకాల దుస్తులను కొనేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల చూడ్డానికి బోలెడన్ని దుస్తులు కనిపిస్తాయి.. కానీ వాటిలో ఒక దాంతో మరొకటి మ్యాచ్ చేయడానికి వీలే ఉండదు. ఇలాంటప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ అవే దుస్తులు ధరించాలా? అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంటుంది. తీరా సమయానికి ఏం వేసుకోవాలో అర్థం కాదు. అందుకే మీరు కొనే దుస్తులైనా, యాక్సెసరీస్ అయినా.. చాలావరకు ఒకదాంతో మరొకటి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసుకునేలా ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు.. ఒక బ్లౌజ్ను విభిన్న చీరల పైకి ధరించేలా, ఒక రంగు లెగ్గింగ్ను వేర్వేరు టాప్స్ పైకి మ్యాచ్ చేసుకునేలా, దుపట్టాను వివిధ రకాల దుస్తుల పైకి జత చేసుకునేలా ఎంచుకోమంటున్నారు. కేవలం వస్త్రాలు మాత్రమే కాకుండా హ్యాండ్బ్యాగ్స్, చెప్పులు.. కూడా అన్ని దుస్తుల పైకి మ్యాచయ్యేలా క్రీమ్, నలుపు, బ్రౌన్, బీజ్, గ్రే.. వంటి న్యూట్రల్ రంగుల్లో ఉన్నవి ఎంచుకుంటే డబ్బు ఆదా అవడంతో పాటు.. రోజూ ఫ్యాషనబుల్గా మెరిసిపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
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