దాంపత్య జీవితం బాగుండాలంటే "వాళ్ల మనసు" దోచుకోవాలట! - ఎలానో తెలుసా?
-వైవాహిక జీవితం అద్భుతంగా ఉండాలంటే అత్తింటి వారి మన్ననలు పొందడం ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు - ఈ క్రమంలోనే పలు సూచనలు పాటించాలని సలహా!
Published : October 14, 2026 at 4:24 PM IST
How to Impress In Laws in First Meeting: పెళ్లి అంటే రెండు మనసుల కలయిక మాత్రమే కాదు.. రెండు కుటుంబాలు ఒక్కటవడం కూడా! అందుకే లవ్ మ్యారేజ్ అయినా, పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి అయినా జంటలు ఒకరినొకరు ఇష్టపడితే సరిపోదు.. ఇద్దరూ తమ అత్తింటి వారి మనసును గెలుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఇద్దరి మధ్య గొడవలొచ్చినా.. పెద్దల సహకారంతో వాటిని అధిగమించి తమ బంధాన్ని శాశ్వతం చేసుకోగలుగుతారు. అయితే ఇవన్నీ జరగాలంటే ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే కపుల్స్ కాబోయే అత్తమామల మనసు గెలుచుకోవడం ముఖ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సమయపాలన ముఖ్యం!: దీనిని కేవలం ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ఇలా ప్రొఫెషనల్గానే చూస్తారు. కానీ వ్యక్తిగత విషయాల్లోనూ సమయపాలనకు చాలా ప్రాధాన్యముందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యమైన వ్యక్తుల్ని కలవడం లేదా ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించాలన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా.. కాబోయే అత్తమామలను తొలిసారి కలవబోయే జంటలకూ ఇది ముఖ్యమంటున్నారు. ఎందుకంటే టైమింగ్ విషయంలో పెద్దవాళ్లు కచ్చితంగా ఉంటారని, కొంచెం లేట్ అయినా.. క్రమశిక్షణ లేదని, బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉన్నారని భావించే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అందుకే తొలిసారి అత్తగారింటి వారిని కలిసేటప్పుడు.. అనుకున్న సమయం కంటే ముందే కలవాల్సిన ప్రదేశానికి చేరుకోవాలని, ఈ క్రమంలో వారి కోసం వేచి చూసిన తప్పులేదు కానీ, వాళ్లు మీకోసం ఎదురు చూసేలా చేయడం మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో సమయపాలన ముఖ్యమంటున్నారు.
వినండి.. అడగండి!: కొత్త, పాత అని లేకుండా కొద్దిమంది గలగలా మాట్లాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎదుటివాళ్లు అడిగినా, అడగపోయినా తమకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని చెప్పేస్తుంటారు. అయితే కాబోయే అత్తమామలను తొలిసారి కలిసేటప్పుడు ఇలా అతిగా మాట్లాడటం, నాకే తెలుసు అన్న దూకుడుతనం ప్రదర్శించడం మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల తమ కొడుక్కి లేదా కూతురికి పార్టనర్గా వచ్చే వ్యక్తి భవిష్యత్తులో వారిపై పెత్తనం చెలాయిస్తారేమోనని, ఇలా అయితే ఎక్కువ కాలం కలిసుంటారో లేదోనని పెద్దలు ఆందోళన చెందే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో నోటికి ఎంత కళ్లెం వేస్తే అంత మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. మాట్లాడొద్దు కదా అని సీరియస్గా ఉండకుండా.. వాళ్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు వినయంగా సమాధానమిస్తూనే.. వాళ్లు చెప్పేది ఓపిగ్గా వినాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మీకు కాబోయే భర్త లేదా భార్య గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న వివరాలను నిర్మొహమాటంగా అడగవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా పెద్దలతో పాజిటివ్గా జరిగే చర్చల వల్ల మీపై మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
ఆ నమ్మకం కలిగించండి: ఏ రకం వివాహమైనా.. ఒక్కో కుటుంబంలో ఒక్కో రకమైన సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు ఉంటాయి. అయితే ఇంట్లో పెద్ద వాళ్లకు ఈ తరహా పట్టింపులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వచ్చే కోడలు లేదా అల్లుడు వాటిని గౌరవించాలని వారు కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే వాళ్లను తొలిసారి కలవడానికి వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి మీతో చెబుతుంటారు. అయితే వారు చెప్పే మాటలను "చాదస్తం" అంటూ కొట్టిపడేయకుండా, గౌరవించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పెళ్లయ్యాక కూడా వాటిని కొనసాగిస్తారనే నమ్మకం వారికి కల్పించాలని.. అప్పుడే మీపై, మీ అనుబంధంపై వారికి నమ్మకం పెరుగుతుందంటున్నారు. అంతేకాదు.. మీరు వాళ్లతో ఎన్నాళ్లైనా కలిసుంటారన్న ధైర్యం కూడా వారికి ఏర్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
పెద్దరికం ఇలా చూపించండి: కాబోయే కోడలు/అల్లుడిని తొలిసారి కలిసినప్పుడు.. పెద్ద వాళ్లు కూడా భేషజాలకు పోకుండా తమ బాధ్యతగా హుందాగా వ్యవహరించాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తమ పిల్లల ఇష్టాయిష్టాలు, వాళ్ల ప్రవర్తన, కెరీర్, బలాబలాలు.. ఇలా ప్రతి విషయం గురించి వారికి కాబోయే భాగస్వామితో చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే పెళ్లయ్యాక కొత్త జంటపై ఏవైనా బాధ్యతలు మోపాలనుకుంటున్నా, లేదంటే వాళ్లకు సంబంధించి ఇతర లక్ష్యాలేవైనా పెట్టుకున్నా.. నిర్మొహమాటంగా వారితో పంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా అత్తమామలు కూడా కాబోయే కోడలు/అల్లుడితో పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తే.. వారితో అనుబంధం మరింత దృఢమవుతుంది అంటున్నారు నిపుణులు.
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