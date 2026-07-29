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తీవ్రమైన 'ఒత్తిడి' ఎదుర్కొంటున్నారా? - 4 A's రూల్​తో చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!

హద్దు నిర్ణయించుకోవడం ముఖ్యం - ఒత్తిడికి గురిచేసే వ్యక్తులను వీలైనంత దూరం పెట్టండి!

How to Handle Stress
How to Handle Stress (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 29, 2026 at 4:41 PM IST

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How to Handle Stress : ఒత్తిడి మితిమీరినప్పుడు లేదా నిరంతరంగా మారినప్పుడు మన మనస్సును, శరీరాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. అందుకే, ప్రశాంతంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఒత్తిడి నిర్వహణ ఎంతో అవసరం. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడిని సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి 4 A's విధానం సహాయపడుతుంది. ఇది వివిధ పరిస్థితులలో మనం ఎలా స్పందించాలో నేర్పుతుంది.

Avoid - దూరం పెట్టడం : ఒత్తిడిని పూర్తిగా నివారించడం సాధ్యం కాకపోయినా, దానికి కారణమయ్యే కొన్ని పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండటం కచ్చితంగా సాధ్యమే. ఇది బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోవడం కాదు, తెలివిగా వ్యవహరిస్తూ అనవసరమైన ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు. ఎలాగంటే, పని భారం ఎక్కువైనప్పుడు మొహమాటం లేకుండా 'నో' చెప్పడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో లేదా బంధాలలో అవసరానికి మించి బాధ్యతలను నెత్తిన వేసుకునే అలవాటు ఉన్నప్పుడు, ఒక హద్దును నిర్ణయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ ఒత్తిడికి గురిచేసే వ్యక్తులకు వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అలాగే, మీ పరిసరాలపై నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ మీకు ట్రాఫిక్ వల్ల ఇబ్బందిగా ఉంటే, కొంచెం ముందే బయలుదేరడం లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం మేలు. ఒకవేళ వార్తలు లేదా సోషల్ మీడియా మిమ్మల్ని కలవరపెడుతుంటే, వాటిని చూసే సమయాన్ని పరిమితం చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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Alter - మార్చడం : ఒకవేళ మీరు ఒత్తిడి కలిగించే అంశాన్ని దూరం పెట్టలేకపోతే, ఆ పరిస్థితిని మార్చడానికి ప్రయత్నించండి. దీనికోసం సరైన సంభాషణ లేదా స్పష్టమైన ప్రణాళిక ద్వారా ఆ పరిస్థితి మనపై చూపే ప్రభావాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే, సరిగ్గా మాట్లాడకపోవడం లేదా ప్రణాళిక లోపించడం వల్లే ఒత్తిడి ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది. కోపం లేదా అసంతృప్తి కలిగినప్పుడు దానిని మనసులోనే అణచిపెట్టుకోకుండా, గౌరవపూర్వకంగా, స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అవసరమైనప్పుడు ఇరుపక్షాలకూ అనుకూలంగా ఉండేలా సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అలాగే, మీ దినచర్యను మరింత సమర్థవంతంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎలాగంటే, ఎప్పుడూ పనులకు ఆలస్యంగా వెళ్తుంటే, కొంచెం ముందే నిద్రలేవడం లేదా ముందు రోజు రాత్రే దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం మంచిది. ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు మీ ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

Adapt - అనుకూలంగా మారడం : కొన్నిసార్లు మనల్ని ఒత్తిడికి గురిచేసే పరిస్థితులను మనం మార్చలేకపోవచ్చు. కానీ, వాటికి స్పందించే విధానాన్ని కచ్చితంగా మార్చుకోవచ్చు. ఇలా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారడం వల్ల మన మానసిక స్థితిపై మళ్లీ నియంత్రణ సాధించడమే కాకుండా, పనులపై సరిగ్గా దృష్టి పెట్టగలుగుతాం. దీనికోసం మొదటగా, మనం ఆ సంఘటనను చూసే కోణాన్ని మార్చుకోవాలి.

ఉదాహరణకు, ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుపోయినప్పుడు నిరాశ చెందడానికి బదులుగా, ఆ సమయాన్ని మనకు నచ్చిన పాడ్‌క్యాస్ట్ లేదా ఆడియో బుక్ వినడానికి ఒక అవకాశంగా వాడుకోవచ్చు. అలాగే, పరిస్థితులు కష్టంగా ఉన్నప్పుడు కూడా జీవితంలోని మంచి విషయాలను గుర్తుచేసుకుంటూ కృతజ్ఞతా భావాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే, ప్రతి విషయంలోనూ 'పర్ఫెక్ట్' ఉండాలనుకోవడమే ఒత్తిడికి ప్రధాన కారణం. కాబట్టి, రోజువారీ పనులలో అతిగా శ్రమించకుండా, "ఇది సరిపోతుంది" అనే తృప్తికరమైన విధానాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.

Accept - అంగీకరించడం : జీవితంలో మార్చలేని పరిస్థితులను అంగీకరించడమే ఏకైక మార్గం. ఇలా చేస్తే ఓడిపోవడం కాదు, నియంత్రణలో లేని విషయాలను వదిలేసి ప్రశాంతతను పొందడం. తీవ్రమైన నష్టాలు లేదా మార్పులేని పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా, క్షమాగుణంతో భావోద్వేగ భారాన్ని వదిలించుకుని ముందుకు సాగడమే నిజమైన పరిష్కారం. ఈ 4 A's(Avoid, Alter, Adapt, Accept) విధానాన్ని పాటిస్తూ ఒత్తిడిని అధిగమించి, మెరుగైన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని, మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు.

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