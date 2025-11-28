చలికాలంలో చుండ్రు వేధిస్తోందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat / lifestyle

How to Prevent Dandruff in Winter : చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు, చర్మ సౌందర్యానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. మాయిశ్చరైజర్ రాసుకొన్నప్పటికీ చర్మం పొడిబారిపోవడం, పెదవులు పగలడం, పాదాల పగుళ్లు లాంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఇలా చర్మం విషయంలో మాత్రమే కాదు, జుట్టు విషయంలో కూడా శీతాకాలంలో కొన్ని సమస్యలు తప్పవు. అలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా వేధించే సమస్య చుండ్రు. ఈ కాలంలో చర్మం మాదిరిగానే కుదుళ్ల భాగం కూడా పొడిగా తయారవుతుంది. దీంతో చుండ్రు వస్తుంది. దీని కారణంగా జుట్టు రాలిపోవడం మాత్రమే కాదు తలలో దురద, ముఖంపై చిన్న చిన్న మొటిమలు వంటివి కూడా వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే చుండ్రు సమస్యను వదిలించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నూనెలతో మర్దనా : చలికాలంలో సౌందర్య సంరక్షణ విషయంలో నూనెలు కీలకపాత్ర పోషిస్తుంటాయి. అందుకే కొంతమంది రాత్రివేళల్లో మాయిశ్చరైజర్​కి బదులుగా నూనెలను ఉపయోగిస్తుంటారు. నూనెల్లో ఉండే ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు కుదుళ్లను పొడిబారకుండా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో చుండ్రు సమస్య తగ్గుముఖం పడుతుందని చెబుతున్నారు. దీనికోసం కొబ్బరి, బాదం, ఆలివ్ వంటి నూనెల్లో ఏదో ఒకదానితో లేదా వాటి మిశ్రమాన్ని తీసుకొని గోరువెచ్చగా వేడిచేయాలంటున్నారు. ఆ నూనెతో మాడును బాగా మర్దన చేసుకోవాలని, ఆ తర్వాత ఒక గంట సేపు అలా వదిలేయని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల కుదుళ్లు నూనెను పీల్చుకొంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత గాఢత తక్కువగా ఉన్న షాంపూతో తల స్నానం చేస్తే సరిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు పాటించడం ద్వారా మంచి ఫలితాన్ని పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే, శీతాకాలంలో మనం ఉపయోగించే కొన్ని షాంపూలు కూడా చుండ్రు రావడానికి కారణమవుతుంటాయంటున్నారు. కాబట్టి చుండ్రు సమస్య ఉన్నట్లయితే షాంపూల వాడకం విషయంలో సంబంధిత డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

Massage with oils
నూనెలతో మర్దన (Getty Images)

ఇలా చేస్తే ముద్ద 'మందారం'లా మెరిసిపోతారు - ఒత్తైన కురులే కాదు అందానికీ మేలు చేసే మందార!

కలబందతో : శీతాకాలంలో కుదుళ్లు పొడిబారడం వల్ల చుండ్రుతోపాటు కొంతమందికి తలలో దురద ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. దీనికి కలబంద మంచి పరిష్కారం అంటున్నారు నిపుణులు. దీనికోసం కలబంద గుజ్జులో వేపాకుల పొడిని, కొన్ని చుక్కుల ఉసిరి నూనెను కలుపుకొని మిశ్రమంగా చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇలా తయారైన మిశ్రమాన్ని మాడుకు అప్లై చేసి 30 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలని పేర్కొంటున్నారు. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూ ఉపయోగించి తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ చిట్కాను వారానికి రెండు సార్లు చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. కలబంద జెల్ యువతులలో చుండ్రును తగ్గించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని, ఇది చుండ్రు చికిత్సకు సహజ నివారణగా పనిచేస్తుందని International Journal of Nursing and Health Sciences ప్రచురించింది.

Aloe vera
కలబంద (Getty Images)

ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్​తో : ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్​లో సైతం చలికాలంలో వేధించే చుండ్రు సమస్యను తగ్గించే గుణాలున్నాయి. ఇది కుదుళ్ల పీహెచ్ స్థాయులను అదుపులో ఉంచి తలలో ఫంగస్ పెరగనివ్వకుండా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అరకప్పు నీటిలో పావు కప్పు యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్‌ను కలుపుకొని, దీన్ని స్ప్రేబాటిల్లో వేసి మాడుపై స్ప్రే చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత తలకు టవల్ చుట్టి, 15-30 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలని పేర్కొంటున్నారు. ఆ తర్వాత తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా వారానికి రెండు సార్లు చేస్తే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఒక సహజ యాంటీ ఫంగల్ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది చుండ్రుకు కారణమయ్యే ఫంగస్, మలాసెజియా ఫర్ఫర్ పెరుగుదలను నిరోధిస్తుందని తెలిపింది.

lemon juice
నిమ్మరసం (Getty Images)

నిమ్మతో : నిమ్మలోని సుగుణాలు తలలోని పీహెచ్‌ను సాధారణ స్థాయిలో ఉండేలా చేసి చలికాలంలో వచ్చే చుండ్రును తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనికోసం రెండు టీస్పూన్ల నిమ్మరసాన్ని కుదుళ్లకు పట్టించి కాసేపు సున్నితంగా మర్దన చేసుకొని నీటితో కడిగేయాలని చెబుతున్నారు. లేదంటే తలస్నానం చేసిన తర్వాత ఒక కప్పు నీటిలో టీస్పూను నిమ్మరసాన్ని కలిపి దాంతో తలను కడిగినా ఇదే ఫలితం కనిపిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు. జుట్టు పెరుగుదల, చుండ్రు, జుట్టు రాలడం లాంటి సమస్యలకు నిమ్మకాయ బాగా పనిచేస్తుందని World Journal of Pharmaceutical Research ప్రచురించింది.

Cinnamon
దాల్చిన చెక్క (Getty Images)

దాల్చిన చెక్కతో : టేబుల్‌ స్పూన్ దాల్చినచెక్క పొడికి రెండు టీస్పూన్ల చొప్పున తేనె, ఆలివ్ నూనెను కలిపి మిశ్రమంగా చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పదార్థాలన్నీ పూర్తిగా కలిసేంతవరకు బాగా కలుపుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత దీన్ని కుదుళ్లకు అప్లై చేసి 20-30 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలని పేర్కొంటున్నారు. ఆపై గాఢత తక్కువగా ఉన్న షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా వారానికోసారి చేయడం ద్వారా చుండ్రు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • శీతాకాలంలో రోజూ తలస్నానం చేయడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే దీనివల్ల కుదుళ్ల నుంచి ఉత్పత్తయ్యే నూనెలు మొత్తం తొలగిపోయి చుండ్రు సమస్య తలెత్తుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • తగినంత జింక్, బి విటమిన్లు ఉన్న ఆహారం చుండ్రును నివారించడంలో సహాయపడుతుందని Kronika Journal ప్రచురించింది. ఇవి కుదుళ్లు పొడిబారకుండా చేసి చుండ్రు రాకుండా అడ్డుకుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. దీనికోసం వాల్‌నట్స్, గుడ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు వంటివి తీసుకోవడం మేలని చెబుతున్నారు.
  • వీలైనంత వరకు హెయిర్ స్త్టెలింగ్ ఉత్పత్తులను చలికాలంలో ఉపయోగించకపోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో ఉండే వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా కుదుళ్లు సులభంగా పొడిబారిపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సీజన్లో ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగిస్తే, వాటిలోని రసాయనాల ప్రభావం వల్ల సమస్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • చుండ్రు రావడానికి ఉన్న ప్రధానమైన కారణాల్లో ఒత్తిడి కూడా ఒకటని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీలైనంత వరకు దాని ప్రభావం మీపై పడకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే సరైన సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు తగినంత విశ్రాంతి ఉండేలా జాగ్రత్తపడితే ఈ సమస్య నుంచి మరింత సులభంగా బయటపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

