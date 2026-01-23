మంచిగా ఉంటూనే గోతులు తవ్వుతున్నారా? - ఇలా ఎదుర్కోవాలంటున్న నిపుణులు!
- మన వెనక గోతులు తవ్వేవారితో ఎలా నడుచుకోవాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు - ఈ టిప్స్ పాటించాలని సూచన
Published : January 23, 2026 at 4:11 PM IST
Simple Ways to Deal with Backstabber : ముందు మంచిగా నటిస్తూ, వెనక గోతులు తవ్వేవారు మన చుట్టూ చాలామంది ఉంటారు. మన సన్నిహితులు అనుకునే వారే మనకు తెలియకుండా మనల్ని మోసం చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాళ్ల నైజం బయటపడినప్పుడు జాగ్రత్తపడకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఇలాంటి వాళ్లతో అంటీ ముట్టనట్టుగా ఉండడం వల్ల అవతలి వారి ఉచ్చులో మనం చిక్కకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇకనైనా దూరం పెట్టండి : ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఓ నమ్మకం. అందుకే, మన విషయాలన్నీ పూసగుచ్చినట్లుగా మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో పంచుకుంటాం. కష్టాలు చెప్పుకొంటాం. అయితే, మనకు తెలియకుండా మన గురించి ఇతరులకు చెడుగా చెప్పే ఫ్రెండ్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. వాళ్లు అలాంటి వారని తెలిశాక, చాలావరకు దూరం పెట్టడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. వాళ్లతో పంచుకునే విషయాలనూ తగ్గించడం మేలని సలహా చేస్తున్నారు. ఎలాగంటే, మన ఆఫీస్ కొలీగ్స్ ఇలా చేస్తున్నారనుకుంటే, వాళ్లతో పనికి సంబంధించిన విషయాల గురించే మాట్లాడాలని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ మధ్యలో వ్యక్తిగత విషయాలకు తావివ్వకుండా, పని ప్రదేశంలో వారితో ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉంటే మన ప్రైవసీని మనం కాపాడుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా మన గురించి అందరితో చెడుగా చెప్పే అవకాశం ఉండదని పేర్కొంటున్నారు.
నిజమెంతో తెలుసుకోండి : ఇప్పుడు చిన్న చిన్న అపార్థాలే అప్పుడప్పుడూ అనుబంధాలను దెబ్బతీస్తుంటాయి. అందుకే వాటిలో నిజమెంతో తెలుసుకున్నాకే ఎదుటివారి విషయంలో ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎలాగంటే, మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఒకరు.. మీకు, మీ ప్రాణ స్నేహితురాలికి మధ్య అనుబంధాన్ని దెబ్బతీయడానికి.. మీ గురించి వారికి, వారి గురించి మీకు చెడుగా చెప్పారనుకోండి. అలాంటప్పుడు క్షణికావేశంలో కోపంతో వాళ్ల దగ్గరికెళ్లి నిలదీయడం, కోప్పడడం వంటివి చేస్తే మీ స్నేహానికే ముప్పు వాటిల్లుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మీ మధ్య మనస్పర్థలు సృష్టించిన వారు మీ వెనక సంతోషపడతారని పేర్కొంటున్నారు. అదే, మీరు ఒక్క క్షణం ఆలోచించి, ఇందులో నిజమెంతుందో తెలుసుకోవడానికి మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడితే.. తప్పెవరిదో అర్థమైపోతుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల మీ వెనక గోతులు తవ్వాలనుకునే వారి స్వభావమేంటో ఇతర స్నేహితులందరికీ అర్థమవుతుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా వాళ్లూ అలాంటి వారితో ఇకపై జాగ్రత్తపడే వీలు కలుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
మర్చిపోలేకపోతున్నారా? : మనమంటే గిట్టని వారు, మన వెనక గోతులు తవ్వే వారు సృష్టించే ఇలాంటి వదంతుల వల్ల మానసికంగా ఎంతో కొంత బాధ కలుగుతుంది. కొంతమంది వాటిని మర్చిపోవాలనుకున్నా.. మర్చిపోలేక డిప్రెషన్, ఒత్తిడిలోకి వెళ్లే ప్రమాదమూ ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే, ఇలాంటి విషపూరిత వ్యక్తులకు దూరంగా ఉంటూనే.. మీకు నచ్చిన వారికి దగ్గరవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. మీ బాధను దూరం చేసి పాజిటివిటీని దగ్గర చేసే వ్యక్తులతో ఎక్కువ సమయం గడిపితే, ఆ నెగెటివిటీ నుంచి త్వరగా బయటపడే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అవసరమైతే నిపుణుల సలహాలు, కౌన్సెలింగ్ లాంటివీ మేలు చేస్తాయని సలహా ఇస్తున్నారు.
