తులసి మొక్కకు "చలి" దెబ్బ - ఈ జాగ్రత్తలతో గుబురుగా, ఆరోగ్యంగా!
How to Care Tulasi Plant in Winter: చలికాలంలో తులసి ఆరోగ్యం దెబ్బతినడానికి వివిధ కారణాలు - అయితే సంరక్షణ కోసం ఈ జాగ్రత్తలు ఉపయోగపడతాయి!
Published : November 23, 2026 at 6:55 PM IST
'తులసి' హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతో విశిష్టత కలిగిన మొక్క. అందుకే మెజార్టీ ప్రజల ఇళ్లల్లో దీనిని పూజిస్తారు. కేవలం ఆధ్యాత్మికంగా మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఈ మొక్క చాలా మంచిది. ఈ క్రమంలోనే దీని సంరక్షణ విషయంలో అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొన్నిసార్లు, ముఖ్యంగా చలికాలంలో మొక్క ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. కాగా, దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే చలికాలంలో తులసి ఆరోగ్యంగా, గుబురుగా పెరగాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తులసి వాడిపోవడానికి కారణాలు: వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు మొక్కల ఆరోగ్యంపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని... తులసి మొక్కపైనా ఈ ప్రభావం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
- చలికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడం, రాత్రుళ్లు మరింత చలిగా ఉండడం ఒక కారణమంటున్నారు.
- వింటర్లో సూర్యకాంతి సరిగ్గా ఉండదని, దీని వల్ల మొక్క తనకు కావాల్సిన ఆహారం తయారుచేసుకోలేదంటున్నారు. ఫలితంగాం కాండం, ఆకులు వాడిపోతుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
- ఈ కాలంలో మొక్క వేర్లలో నీటిని పీల్చుకొనే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందిని, ఇలాంటి సమయంలో నీళ్లు ఎక్కువగా పోయడం వల్ల మొక్క వేర్లు కుళ్లిపోయి దాని ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందంటున్నారు.
- వాతావరణంలో ఉండే పొడి గాలి కూడా మొక్క ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా చలికాలంలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు దాడి చేసే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: అయితే ఈ సమస్యలను దూరం చేసుకొని, తులసి మొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే దాని సంరక్షణ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- తులసి మొక్క వేడి వాతావరణంలోనే ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతుందని.. 15 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రదేశం దానికి అనువుగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ చలికాలంలో మొక్కను ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో ఉంచాలని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా పగలు మొత్తం ఉంచినా, రాత్రుళ్లు మాత్రం ఆ మొక్క కుండీని ఇంట్లో వెచ్చటి ప్రదేశంలో ఉంచేలా ఏర్పాట్లు చేయాలంటున్నారు. ఫలితంగా చలి ప్రభావం మొక్కపై పడకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని చెబుతున్నారు.
- మొక్కలు సూర్యకాంతిని శోషించుకొని ఆహారాన్ని తయారుచేసుకుంటాయన్న సంగతి తెలిసిందే. కాబట్టి ఉదయం కొన్ని గంటల పాటు మెుక్కలకు ఎండ తగిలేలా చూసుకుంటారు. తులసీ మొక్కకు కూడా ఈ నియమం వర్తిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తులసి మొక్కను ఎండ తలిగే ప్రదేశంలో ఉంచాలని.. వీలైతే కొన్ని రోజులకోసారి ఆ కుండీని తిప్పుతుండాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్కకు అన్ని వైపుల నుంచి సూర్యకాంతి పడి మరింత గుబురుగా, ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ సూర్యకాంతి పడే అవకాశం లేకపోతే మొక్కపై గ్రో లైట్ ఏర్పాటు చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- మొక్కలు ఎదగాలంటే సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. అయితే వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు మొక్కకు నీళ్లు ఎక్కువగా పోయకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే మట్టిలో తేమ అలాగే ఉండిపోయి వేర్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి కుండీలో పై లేయర్ పూర్తిగా ఆరిపోయాకే మళ్లీ నీళ్లు పోయాలంటున్నారు. అది కూడా నీళ్లు మరీ చల్లగా, మరీ వేడిగా లేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- బాగా గాలి వీచే, చల్లటి వాతావరణం ఉండే ప్రదేశాల్లో తులసి మొక్కను ఉంచకూడదంటున్నారు. అలాగే హీటర్స్కి దూరంగా ఉంచడమూ ముఖ్యమే అని సూచిస్తున్నారు.
చీడపీడల నుంచి రక్షణకు: ఇక తులసి మొక్కను చీడపీడల నుంచి రక్షించుకోవడానికి కొన్ని సహజ సిద్ధమైన ద్రావణాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
- పసుపులో యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలుంటాయని.. ఒక లీటర్ నీటిలో టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి, ఈ వాటర్ను తులసి మొక్క ఆకులు, మొదళ్లపై స్ప్రే చేయాలంటున్నారు. తద్వారా ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- వాడిన టీ పొడిని కూడా తులసి మొక్కకు ఎరువుగా వేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దానిని ఎండబెట్టి మొక్క మొదట్లో వేయాలంటున్నారు. ఇలా నెలకు రెండుసార్లు చేయడం వల్ల ఇందులోని నైట్రోజన్ మొక్క ఆరోగ్యంగా ఎదిగేందుకు దోహదం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- కర్పూరం కరిగించిన నీటిని మొక్క మొదట్లో పోయడం వల్ల కూడా మొక్కను ఫంగల్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- వేప నూనెను మొక్క మొదళ్లలో స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే వేపాకులను ఎండబెట్టి పొడి చేసి మట్టిలో కలిపి నెలకోసారి లేదా రెండుసార్లు మొక్క మొదళ్లలో చల్లడమూ మంచిదే అని వివరిస్తున్నారు.
- కప్పు నీటిలో రెండు టీస్పూన్ల పచ్చి పాలు పోసి కలిపి.. ఈ మిశ్రమాన్ని మొక్క మొదళ్లలో పోయాలంటున్నారు. ఇలా వారానికోసారి చేస్తే తులసి మొక్కకు కావాల్సిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- పై జాగ్రత్తలతో పాటు తులసి మొక్క చివర్లను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించడం, వాడిపోయిన ఆకులు, ఎడిపోయిన కాండాలను సమయానికి తొలగించడం వల్ల కూడా మొక్క గుబురుగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
బాల్కనీ అందంగా కనిపించాలా? - ఈ మొక్కలు పనికొస్తాయట!
మొక్కలు పెంచుతున్నారా? - ఈ వస్తువులు ఉంటే వాటి నిర్వహణ చాలా సులువు!