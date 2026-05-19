'సెల్ఫ్ లవ్, కేర్' మాత్రమే కాదు - ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!
మీకోసం మీరు సమయం కేటాయించుకోవాలట - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్పర్ట్స్
Published : May 19, 2026 at 3:23 PM IST
Self Friendship : మన జీవితంలో ఎంతో మంది స్నేహితులు వస్తుంటారు, పోతుంటారు. కానీ, పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు మనతోనే ఉండే ఒకే ఒక్క స్నేహితుడు ఎవరో తెలుసా? మనమే! ఇతరుల కోసం ఒక మంచి ఫ్రెండ్లా మారడానికి మనం ప్రయత్నిస్తుంటాం. కానీ, మనల్ని మనం ఒక ఫ్రెండ్గా మాత్రం ఎప్పుడు భావించలేం. ఈ క్రమంలో మనకు మనం ఒక మంచి ఫ్రెండ్లా ఉండటమే సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అని పిలుస్తారు. ఇది కేవలం మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడమే కాదు, మన కష్టాల్లో, నష్టాల్లో మనకు మనం ఒక నమ్మకమైన తోడుగా ఉంటామట. మరి, సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం వేగవంతమైన జీవితంలో ఫ్రెండ్స్ మీతో టచ్లో ఉండకపోవచ్చు. పనిభారం, కుటుంబ బాధ్యతలతో మీకంటూ సమయం కేటాయించలేకపోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు మీ మనసులోని మాటలను ఓపిగ్గా వినలేరు. మీ సంతోషం, బాధలను పంచుకోవడానికి వారికి టైం లేకపోవచ్చు. దీంతో మీరు ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో మీతో మీరు స్నేహం చేసుకోవడం వల్ల, ఒంటరిగా ఉన్నాం అనే భావన పోయి సంతోషంగా ఉంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే : మనతో మనం ఒక ప్రాణ స్నేహితుడిలా బంధాన్ని ఏర్పరుచుకోవడం. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఒక ప్రాణ స్నేహితుడికి ఎలాంటి గౌరవాన్ని, ప్రేమను, ఓర్పును ఇస్తారో, వాటన్నింటినీ మీకు మీరు ఇచ్చుకోవడం. సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్షిప్లో మన తప్పులను కఠినంగా విమర్శించకుండా ఒక మంచి మిత్రుడిలా ఓదార్చడం, ఒంటరితనాన్ని ఏకాంతంగా ఆనందించడమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఒక తప్పు జరిగినప్పుడు ఒక స్నేహితుడు పక్కన కూర్చుని 'పర్లేదు' అని ఎలా ధైర్యం చెప్తాడో, అలా మనకు మనం చెప్పుకోవడమే సెల్ఫ్ లవ్/ఫ్రెండ్షిప్ అని clevelandclinic పేర్కొంది.
ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి : సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మానసిక నిపుణులు దీనిని కేవలం ఒక ఆలోచనగా కాకుండా, ఒక ముఖ్యమైన మానసిక ఆరోగ్య సాధనంగా చూస్తున్నారు.
సెల్ఫ్-కంప్యాషన్ (స్వీయ కరుణ) : మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు, ఓడిపోయినప్పుడు లేదా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇతరులను ఎలాగైతే ఓదార్చి, వారి పట్ల ఎలా దయ చూపిస్తామో, అదే విధంగా మన పట్ల ఓదార్పును, సహకారాన్ని మనకు మనం ఇచ్చుకోవాలని సైకాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మెదడులో ఒత్తిడిని కలిగించే కార్టిసోల్ హర్మోన్ తగ్గి, ప్రశాంతతను ఇచ్చే ఆక్సిటోసిన్ పెరుగుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది.
పాజిటివ్ సెల్ఫ్-టాక్ : మిమ్మల్ని మీరు ఒక స్నేహితుడిగా చూసుకున్నప్పుడు, మీ ఆలోచన తీరు, ప్రవర్తన మారుతుందట. 'నేను దేనికీ పనికిరాను' అనే ఆలోచన స్థానంలో 'ఇది ఒక చిన్న పొరపాటు, దీని నుంచి నేను కొత్త విషయం నేర్చుకుంటాను' అనే సానుకూల ఆలోచన ధోరణి వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ రాకుండా కాపాడుతుందట.
ఒంటరితనం పోతుంది : ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న మానసిక సమస్యల్లో ఒంటరితనం ఒకటి. కానీ, మీతో మీరు స్నేహం చేసుకుంటే ఒంటరిగా ఉన్నామనే ఫీలింగ్ పోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పుడు ఒంటరితనం కూడా మీకు మీరు ఇచ్చుకునే ప్రశాంతమైన సమయంలా మారుతుందని అంటున్నారు.
మానసిక స్థితిస్థాపకత : జీవితంలో కష్టాలు లేదా వైఫల్యాలు ఎదురైనప్పుడు కొంతమంది త్వరగా కుంగిపోతారు. మరికొందరు తర్వగా కోలుకుంటారు. ఈ క్రమంలో సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్షిప్లో మీరు మీరే ఒక సేఫ్ జోన్ అవుతారట. ఎలాగంటే, ప్రపంచం మొత్తం మిమ్మల్ని తిరస్కరించినా, మీ లోపల మీకు ఒక నమ్మకమైన తోడు ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా మానసిక దెబ్బల నుంచి చాలా వేగంగా కోలుకుంటామని పేర్కొంటున్నారు.
ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది : మన లోపాలను అంగీకరిస్తూ, మనల్ని మనం గౌరవించుకుంటూ, ఒక మంచి స్నేహితుడిలా మీకు మీరు అండగా నిలబడటం ద్వారా సాధ్యమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకోకుండా, ఒక మంచి స్నేహితుడిలా ఓదార్చడం నేర్చుకోండి.
- మీ విలువలు, ఆసక్తులు, లక్ష్యాలు, మీకు నచ్చేవి, నచ్చనివి ఏమిటో ఒక డైరీలో రాసుకోండి
- మీలోని కోపం, బాధ, భయం వంటి ప్రతి భావోద్వేగాన్ని దాచకుండా, వాటిని అంగీకరించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
- ఇతరులపై ఆధారపడకుండా మీకు నచ్చిన సినిమా చూడటం, రెస్టారెంట్స్కు వెళ్లడం లేదా ఒంటరిగా ప్రయాణం లాంటివి చేయడం
- మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీసే విషయాలకు లేదా వ్యక్తులకు మొహమాటం లేకుండా నో చెప్పండి.
- చిన్న విజయమైనా సరే, మిమ్మల్ని మీరు మెచ్చుకోవడం, మీకు మీరే చిన్న బహుమతులు ఇచ్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి.
