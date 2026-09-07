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ఆత్మవిశ్వాసంతోనే ఎదుగుదల - పిల్లలను ఎలా డీల్ చేయాలో తెలుసా?

'శ్రమను గుర్తించండి, బాధ్యతలు అప్పగించండి' - తల్లిదండ్రుల అసలైన బాధ్యత

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 7, 2026 at 7:43 PM IST

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Self Confidence Child Growth : ఆత్మవిశ్వాసం, చిన్నారుల ఎదుగుదలకు ఎంతో కీలకం. ఏ సమస్యనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం కల్పించేది ఇదే. పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు నిచ్చెనలా నిలిచే ఈ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించే బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. విజయాల్లో పొగడ్తలు ఎంత ముఖ్యమో, ఓటమిలోనూ వారి వెన్నంటే ఉంటూ ప్రేరణ కలిగించడమూ అంతే ముఖ్యం. పిల్లలతో 'నీ కంటే ఎవరూ బాగా చేయలేరనే' ధోరణి సరికాదు. ఇలా చేస్తే, అదే భావన వారి మనసులో నిక్షిపమై, భవిష్యత్తులో సవాళ్లను అధిగమించడంలో మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా ఇది పిల్లల్లో దూకుడు, కోపం సమస్యలకు దారితీస్తుందంటున్నారు. పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందాలంటే 'ఏదైనా చేసేయగలదు' అనడం కంటే 'వాళ్లంతట వాళ్లే చేయగలమనే' నమ్మకం కల్పించాలని సూచిస్తున్నారు.

శ్రమను గుర్తించండి : ప్రయత్నం ఏదైనా పిల్లల శ్రమను తల్లిదండ్రులు గుర్తించాలి. గెలిచినప్పుడు పొగిడి, ఓడినప్పుడు నొచ్చుకునేలా మాట్లాడకూడదు. ఫలితం, ఎలా ఉన్నా అభినందిస్తే పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. తమ విలువ గెలుపు, ఓటమిపై ఆధారపడి లేదని వారు గుర్తిస్తారు.

బాధ్యతలు అప్పగించి : పిల్లలకు చిన్న చిన్న బాధ్యతలు అప్పగించి, సొంతంగా పూర్తి చేసేలా వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచొచ్చు. ఆ పనుల్లో తల్లిదండ్రులు భాగస్వామ్యం ఉండకూడదు. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఇంటి నిర్ణయాల్లో వారి అభిప్రాయం తీసుకోవాలి. ఫలితంగా, తల్లిదండ్రులు తమను నమ్ముతున్నారనే భావన కలుగుతుంది.

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నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో పిల్లలకు పూర్తి స్వేచ్ఛనివ్వాలి. అప్పుడే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందుతుంది. ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా వారి ప్రయత్నాన్ని అభినందించాలి. చాలా విషయాలు తల్లిదండ్రులను చూసే పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి, పని ఒత్తిడిని పిల్లలపై చూపించకూడదు. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ప్రశాంతంగా, ఓపికగా ఉంటే, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎలా ఉండాలో నేర్చుకుంటారు.- డాక్టర్ ఉమాజ్యోతి, సైకియాట్రీ

ఇతరులతో పోల్చొద్దు : పిల్లలు విజయం సాధించినప్పుడు పొగడటమే కాదు, ఓటమి బాధను తగ్గించేలా తల్లిదండ్రులు ప్రవర్తించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితం రాకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఇతరులతో పోలుస్తూ మాట్లాడకూడదు. ఇది వారిని తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసి, భవిష్యత్తులో మానసిక అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపుతుంది.

సమస్యలు ఎదుర్కోనివ్వండి : పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు మందలించినా, స్నేహితులతో గొడవైనా, హోంవర్క్ చేయడం మర్చిపోయినా తల్లిదండ్రులు వారి తరపునే మాట్లాడుతుంటారు. ఇలా చేయకూడదు. చిన్న చిన్న సమస్యల పరిష్కారాన్ని వారికే వదిలేయాలి. ఇలా చేస్తే తప్పొప్పులు తెలుసుకోవడంతో పాటు సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం అలవాటవుతుంది.

పరధ్యానంగా ఉండొద్దు : పిల్లలు చెప్పే విషయాలు, సమస్యలను తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధగా విని పరిష్కారాన్ని విశ్లేషించాలి. పరధ్యానంగా, సెల్​ఫోన్, టీవీ చూస్తూ బిజీగా ఉన్నట్లు వినొద్దు. ఇలా చేస్తే తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవడం లేదనే భావన కలిగి, వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.

గడిపే సమయం ముఖ్యమే : మాటల ద్వారా పిల్లలకు ఇచ్చే ప్రేరణ కంటే గడిపే సమయమే చాలా ముఖ్యం. రోజుకి కనీసం 10 నిమిషాలు మాట్లాడినా, ఆటలాడినా, కలిసి వాకింగ్​కి వెళ్లిన వారిలో భరోసాను నింపుతుంది. ఏదైనా సాధిస్తామనే ఆత్మవిశ్వాసం వారిలో కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా, ఏళ్లు దాటిన పిల్లలకు తండ్రి అందుబాటులో ఉండటం ముఖ్యం. తండ్రి మాట్లాడే ప్రతి మాట వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కుటుంబ అవసరాలు తీర్చడమే కాదు, ఓ తండ్రిగా పిల్లల మనసులో తన స్థానమేంటో తెలుసుకోవాలి.

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