మండే ఎండల్లోనూ ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - చర్మాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి పలు చిట్కాలు సూచిస్తున్న ఎక్స్ పర్ట్స్
Published : May 14, 2026 at 3:11 PM IST
Ways to Fresh in Summer Humidity : మండే ఎండలకు చెమటలు పట్టడం, ఉక్కపోత, చర్మం జిడ్డుగా మారడం వంటివి సహజం. అలాగని వీటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే వివిధ రకాల చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అవి రోజూ వద్దు : వేసవిలో ఉండే విపరీతమైన వేడి కారణంగా చెమట భరించలేక తరచూ ముఖం కడుక్కోవడం మామూలే. కానీ, ఎండకాలంలో వీలైనంత తక్కువగా ఫేస్వాష్ చేసుకోవాలంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఎక్కువ సార్లు ముఖం కడుక్కున్నప్పుడు చర్మం పై పొరల్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన నూనెలు తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనం వాడే క్లెన్సర్లలోని రసాయనాలు వల్ల చర్మం తేమను కోల్పోయి పొడిబారిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఈ కాలంలో క్లెన్సర్ల వినియోగం తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అందులోనూ సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారుచేసిన సబ్బులు, క్లెన్సర్లు వాడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే, రోజులో రెండు లేదా మూడు సార్లు ముఖం శుభ్రం చేసుకోవాలనుకుంటే సాధారణ నీటితో క్లీన్ చేసుకోవడం మేలంటున్నారు.
మాయిశ్చరైజర్ ఇలా : జిడ్డు చర్మతత్వం ఉన్న వారు మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటే చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని దాన్ని వినియోగించడమే మానేస్తుంటారు. కానీ, ఇది కూడా చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారేందుకు దోహదం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఒక చర్మతత్వం ఉన్న వారు మరో చర్మతత్వానికి సంబంధించిన మాయిశ్చరైజర్ రాసుకున్నా కూడా ఈ సమస్య తలెత్తుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, చర్మతత్వాన్ని బట్టి సరైన మాయిశ్చరైజర్ను ఎంచుకోవడమనేది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.
ఆ ప్రాంతాల్లో : బాగా ఉక్కపోతగా ఉన్నప్పుడు.. మెడ, చంకలు, మోకాళ్లు, మోచేతులు వంటి శరీర భాగాల్లో చెమట ఎక్కువగా పడుతుంటుంది. అయితే, ఆయా ప్రదేశాల్లో ఎక్కువ సేపు చెమట అలా నిలిచి ఉండకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కాటన్ దుస్తులు ధరిస్తే అవి చెమటను సులభంగా పీల్చుకుంటాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇంటికి వచ్చాక వెంటనే యాంటీ ఫంగల్ సబ్బు ఉపయోగించి స్నానం చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, దుమ్ము, ధూళితో పాటు చెమట కారణంగా చర్మ సంబంధిత సమస్యలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా సైతం సులభంగా తొలగిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. వదులుగా ఉండే పొడవాటి చేతుల దుస్తులు, ప్యాంట్లు ధరించడం వల్ల శరీరంపై గాలి ప్రసరణ నిరంతరం జరుగుతుందని, ఇది చెమట ద్వారా శరీరం చల్లబడే ప్రక్రియను మరింత మెరుగుపరుస్తుందని stanford.edu పేర్కొంది.
తరచూ తలస్నానం వద్దు : చాలామంది చెమట వల్ల చిరాగ్గా అనిపించి రోజూ తలస్నానం చేస్తుంటారు. అయితే, దీనివల్ల కుదుళ్లు పొడిబారి జుట్టు బలహీనపడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, వారానికి రెండుసార్లు గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, కుదుళ్లకు చల్లదనాన్ని అందించే కలబంద, పెరుగు వంటి సహజ సిద్ధమైన హెయిర్ మాస్కుల్ని అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు. జుట్టు పొడిగా, ఆకృతిగా, మందంగా ఉంటే, వారానికి కనీసం 2 నుంచి 3 సార్లు చేయవచ్చని American Academy of Dermatology Association పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
