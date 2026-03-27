మీ ఫ్రెండ్ ఇలా ప్రవర్తిస్తుంటే - దూరంగా ఉంటేనే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
- ఆ ఫ్రెండ్షిప్ 'వన్ సైడ్ లవ్' లాంటిదే - వారికి కోసం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్న నిపుణులు!
Published : March 27, 2026 at 4:54 PM IST
How to Cope up With One Sided Friendship : 'వన్ సైడ్ లవ్' గురించి మన అందరికీ తెలిసిందే! అయితే ప్రేమ విషయంలోనే కాదు, ఇలాంటి స్నేహాలూ కూడా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎదుటివారిని మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా భావించినా, అవతలి వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందనా లేకపోవడం, మన విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వంటివి 'వన్ సైడ్ ఫ్రెండ్షిప్'లో కనిపిస్తాయంటున్నారు. ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్లో స్వార్థం తప్ప నిజమైన స్నేహం ఉండదని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ నుంచి సాధ్యమైనంత త్వరగా బయటపడడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. మరి, వన్ సైడెడ్ ఫ్రెండ్షిప్ను ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇలా ప్రవర్తిస్తుంటే :
కష్టం ఎదురైతే : ఫ్రెండ్స్ అంటే కష్టసుఖాల్లో తోడుండేవారు. అయితే, వన్ సైడెడ్ ఫ్రెండ్షిప్లో భాగంగా, మీ సుఖాల్ని పంచుకున్నా, మీకు కష్టమొస్తే మాత్రం మొహం చాటేస్తుంటారు. అదే, వాళ్లకేదైనా కష్టం ఎదురైతే 'మీరే దిక్కు' అన్నట్లుగా మీ వద్దకే పరిగెత్తుకొస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి స్వార్థపూరిత ధోరణిని వారిలో గమనించచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
అలాంటివి చేయరు : తీసుకోవడమే తప్ప, ఇవ్వడమన్నది ఈ తరహా స్నేహంలో కనిపించదట. సందర్భాల్ని బట్టి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం, అవసరానికి వాళ్లకు అందుబాటులో ఉండడం వంటివన్నీ మీ వైపు నుంచి వాళ్లకు అందవచ్చు. కానీ, అవతలి వాళ్లు మీ కోసం కనీసం ఇలాంటి ప్రయత్నాలు కూడా చేయరట!
షేర్ చేసుకోరు : బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో మనకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్నీ పంచుకోవడం పరిపాటే! అయితే, మనం వాళ్లను ప్రాణ స్నేహితులుగా భావించినా, అవతలి వాళ్లు అలా భావించకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో వాళ్ల విషయాల్ని మనతో పంచుకోకపోవచ్చట. దీన్నీ వన్ సైడెడ్ ఫ్రెండ్షిప్గానే పరిగణించాలని సూచిస్తున్నారు.
అభినందించకుండా : ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకోవాలి. కానీ, మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి ఇష్టపడని వారు మాత్రం వాళ్ల ప్రవర్తనతో మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ నిరాశకు గురి చేస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ స్నేహితులకు గుర్తింపు వస్తే మీరు వాళ్లను ప్రశంస్తారని, కానీ వాళ్లు మీ కొచ్చిన గుర్తింపుని లెక్క చేయకుండా వ్యవహరిస్తుంటారు. దీన్నీ వన్ సైడెడ్ ఫ్రెండ్షిప్గా భావించచ్చని అంటున్నారు.
దూరంగా ఉంటారు : మాములుగా కాస్త టైం దొరికితే చాలు, ఎప్పుడెప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్దామా అని చూస్తుంటాం. కానీ, మీతో స్నేహం చేయడానికి ఇష్టపడని వారు ఎప్పుడెప్పుడు మీ నుంచి తప్పించుకుందామా అని చూస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ విషయంలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేస్తున్నారంటే కచ్చితంగా మీది వన్ సైడెడ్ ఫ్రెండ్షిపే అని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు.
నిర్మొహమాటంగా : మనం ఏదైనా అంటే అవతలి వాళ్ల మనసు నొచ్చుకుంటుందేమోనని సంకోచిస్తాం. కానీ, వన్ సైడెడ్ ఫ్రెండ్షిప్లో ఇలాంటి ఆలోచనలేవీ ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరంటే అయిష్టత చూపే వారు, మీరు ఎలా ఫీలైనా వాళ్ల మనసులో ఏముందో నిర్మొహమాటంగా చెప్పేస్తారని పేర్కొంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో మీరంటే ఇష్టం లేని వాళ్ల కోసం, మిమ్మల్ని దూరం పెట్టే వాళ్ల కోసం బాధపడడం కరక్ట్ కాదని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ బాధ నుంచి మీరు స్వయంగా బయటపడలేకపోతే.. మీ కుటుంబ సభ్యుల సహకారం తీసుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అవసరమైతే నిపుణుల సలహాలూ, కౌన్సెలింగ్ వంటివి మేలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
