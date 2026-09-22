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మీరు ఇంట్రావర్టా? ముందుగా ఓ మిత్రుడిని ఎంచుకోండి! - నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ టిప్స్!

ఇంట్రావర్ట్స్ కోసం - మనసులోని మాటను ధైర్యంగా చెప్పేలా చేసే సింపుల్ టిప్స్!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 4:37 PM IST

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How to Set Boundaries for Introverts and When Sharing Feelings : మనసులో చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి. కానీ, బయటకు చెప్పాలంటే మాటలు దొరకవు. నలుగురిలో కలవాలంటే ఏదో తెలియని ఇబ్బంది. ఇలాంటి సమస్యను ముఖ్యంగా ఇంట్రావర్ట్స్ ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై సిగ్గుపడుతూ మీ ఫీలింగ్స్​ను లోపలే అణచివేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని సింపుల్ టిప్స్​తో మీ మనసులోని మాటను ధైర్యంగా బయటపెట్టొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇంట్రోవర్ట్స్ అంటే ఎవరు? : ఇంట్రోవర్ట్స్ అంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రీఛార్జ్ అయ్యేవారు. పెద్ద పెద్ద వేడుకల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడం కంటే, కొద్దిమందితో లోతైన సంభాషణలు చేయడానికి వారు ఇష్టపడతారు. మాట్లాడే ముందు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తారు. అయితే, వీరు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారిలోని ఈ ఆలోచనా విధానమే వారికి బలమని అంటున్నారు. ఇది సృజనాత్మకతను, ఆలోచనా శక్తిని పెంచి, నిజమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

ఇంట్రావర్ట్స్​ ఎమోషనల్ వరల్ట్ : ఇంట్రావర్ట్‌ల భావోద్వేగ ప్రపంచం చాలా లోతైనది. కానీ, అది బయటకు కనిపించదు. వారు సంతోషం, బాధ, ఆందోళన వంటి వాటిని చాలా బలంగా అనుభవిస్తారు. కానీ, వాటిని తమలోనే విశ్లేషించుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే, ఇంట్రావర్ట్‌లు తమ మనసులోని మాటను బయటకు చెప్పే ముందు, ఆ సంభాషణలను తమలో తాము చాలా సార్లు అనుకుంటారు. వారికి ఒంటరితనం కావాలంటే, అందరినీ దూరం పెడుతున్నారని అర్థం కాదు. మానసిక సమతుల్యత, ప్రశాంతత కోసం వారు ఎంచుకున్న మార్గం అది. వారి విశ్వసనీయత, సానుభూతి, ఆలోచించే విధానం వారిని ఉత్తమ స్నేహితులుగా నిలబెడతాయి. ఎందుకంటే, వారు నిజమైన బంధాలకు విలువ ఇస్తారు. ఎంతో ఆలోచించి మాట్లాడుతారు.

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ఫీలింగ్స్ షేరింగ్ ఎందుకంత కష్టం? : ఇంట్రావర్ట్‌లు వెనకడుగు వేయడానికి ప్రధాన కారణం, వారు మాట్లాడే ప్రతి మాటకు స్పష్టత, అర్థం ఉండాలని కోరుకోవడమే. తమ ఆలోచనలను సరిగ్గా వ్యక్తపరచడం కోసం మాట్లాడే ముందు ఎంతో లోతుగా ఆలోచిస్తారు. ఈ జాగ్రత్తతో పాటు ఇతరులు ఎలా స్పందిస్తారో అనే భయం కూడా వారిని వెనక్కి లాగుతుంది. గతంలో ఎవరైనా తమను తప్పుగా అంచనా వేసినా లేదా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా, ఆ అనుభవాలు వారిని మరింత అప్రమత్తంగా మారుస్తాయి. వారు తమ మానసిక శక్తిని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడుతామేమో అనే భయం కూడా తోడై, మనసు విప్పి మాట్లాడటానికి ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా మారుతుంది.

ప్రాక్టికల్ టిప్స్ : వీరు తమ భావాలను వ్యక్తపరచడానికి తమ వ్యక్తిత్వాన్ని పూర్తిగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న అడుగులతో ప్రారంభించవచ్చు. తమను తాము తప్పుగా అనుకోకుండా, ఓపికగా వినే ఒకే ఒక్క నమ్మకమైన మిత్రుడితో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాలి. మొదట చిన్న చిన్న విషయాలను పంచుకోవడం ద్వారా, లోతైన సంభాషణలు చేయడానికి కావలసిన ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది. రద్దీగా, సందడిగా ఉండే ప్రదేశాలలో కాకుండా, ప్రశాంతంగా కలిసి నడిచేటప్పుడు మాట్లాడటం మంచిది. ఆలోచనలను ఒక పుస్తకంలో రాసుకోవడం వల్ల, భావాలను క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చు. అన్నీ ఒకేసారి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి ఒకే భావన గురించి మాట్లాడాలి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం, ఏ విషయాలు పంచుకోవాలనే దానిపై స్పష్టమైన సరిహద్దులు విధించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

బౌండరీస్ ముఖ్యం : మనసు విప్పి మాట్లాడటం నేర్చుకోవడం, సరిహద్దులు విధించుకోవడం రెండూ ఒకేసారి జరగాలి. ఈ సరిహద్దులు ఇంట్రావర్ట్‌ల మానసిక శక్తిని కాపాడి, వారు అలసిపోకుండా చూస్తాయి. వీరు తమకు ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితులను గమనించి, ఆ పరిమితులను ప్రశాంతంగా అవతలి వారికి తెలియజేయాలి. 'దీని గురించి ఆలోచించడానికి నాకు కొంచెం సమయం కావాలి' వంటి మాటలను ఉపయోగించాలి. 'కాదు/వద్దు' (నో) అని చెప్పడం స్వార్థం కాదు. అది తమను తాము కాపాడుకునే ఒక ముఖ్యమైన స్వయం సంరక్షణ అలవాటు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఇతరులతో అర్థవంతంగా కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవసరమైన శక్తిని ఇస్తుంది.

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