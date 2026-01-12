"సంక్రాంతి"కి ఊరెళ్తున్నారా? - ఇంట్లో ఈ పనులు చేసి వెళ్లడం తప్పనిసరి!
ఇంటి విషయంలో - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : January 12, 2026 at 11:54 AM IST
House Safety Measures : సంక్రాంతి పండగ కదా, ఊరెళ్లి తీరాల్సిందే. కాకపోతే తిరిగొచ్చాక ఇంటి తలుపు తెరిస్తే అంతా గజిగజి. చిన్న తప్పిదాలు పెద్ద ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయి కూడా. ఆ పరిస్థితి రాకూడదంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సమాచారం గోప్యంగా : ఏదైనా సొంత ఊరు, కొత్త ప్రదేశాలు, ఫ్యామిలీ ట్రిప్ ఇలా ఎక్కడికెళ్లినా సోషల్ మీడియాల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఇంట్లో ఎవరూ లేరనే సంకేతం బయటకు వెళుతుంది. కాబట్టి, మీ వ్యక్తిగత సమాచారం గోప్యంగా ఉంచడం మంచిది.
విలువైన వస్తువులు : ఊరెళ్లినప్పుడు కొన్ని అనుకొని కారణాల వల్ల ఒక రోజు ఆలస్యమవుతుంది. కాబట్టి, ఇంట్లోని నగదు, బంగారం బ్యాంకులోనో, నమ్మకమైన వారి దగ్గరో ఉంచడం మేలు.
అన్ప్లగ్ చేయడం : ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో విద్యుదాఘాత ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే, బయటకు వెళ్లే ముందు టీవీలు, కంప్యూటర్లు, ఇతర విద్యుత్తు ఉపకరణాలను అన్ప్లగ్ చేయాలి. అవసరమైతే మైక్రో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ (మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్) వేయించుకోవడం మంచిది. ఇది విద్యుత్తు ఓవర్లోడ్ లేదా షార్ట్ సర్క్యూట్ కాకుండా నియంత్రిస్తుంది.
వాటిపై ఫోకస్ : సీసీ కెమెరాలు మెయిన్ డోర్, గేటు వైపు ఫోకస్ చేయాలి. మొబైల్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్లో ఉంచాలి. అలాగే, వాటర్ ట్యాంక్ మోటార్ ఆఫ్ చేయడం, గ్యాస్ సిలిండర్ నాబ్ పూర్తిగా మూసేయాలి.
గమనిస్తూ ఉండమని : ఇంటికి రోజూ వచ్చేవారు అంటే పాలు, కూరగాయలు, వార్తాపత్రికలు అందించే వారికి, ఇరుగుపొరుగు వారిని మీ ఇంటిని గమనిస్తూ ఉండమని చెప్పండి. మీ ఇంటి వద్ద ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే మీకు వెంటనే సమాచారం ఇవ్వమని సూచించండి. అలాగే, మీరు ఊరికి వెళ్లేటప్పుడు పోలీసులకు కూడా సమాచారం ఇవ్వండి.
కిటికీలు మూసివేయడం : అలంకరణ, ఫర్నిచర్ వస్తువులపై వస్త్రం లేదా వార్తాపత్రికలు కప్పండి. అలాగే దుమ్ము, ధూళి, కీటకాలు లోపలకు రాకుండా కిటికీలన్నీ మూసివేయాలి. వంట గదిలో కిటికీలు తెరిచి ఉంచితే పురుగులు లేదా కీటకాలు చేరి పదార్థాలను కలుషితం చేస్తాయి.
బయటపడేయాలి : మీరు ఊరికి వెళ్లే ముందు ఇంట్లోని చెత్తబుట్టను ఖాళీ చేయండి. పాడయ్యే పండ్లు, కూరగాయలు, మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను బయట పడేయాలి. అలాగే, ఫ్రిడ్జ్లో పాడయ్యే ఆహార పదార్థాలుంటే తీసేయాలి. ఒకవేళ నిల్వ ఉంచినట్లయితే అవి దుర్వాసన వస్తాయి. సోఫా, ఇతర ప్రాంతాల్లో నాఫ్తలిన్ గోళీలు ఉంచినట్లయితే చెడు వాసన రాదు.
మొక్కలు, పెంపుడు జంతువులు : మీ ఇంటి ఆవరణలో మొక్కలుంటే రెండు రోజులకోసారి నీరు పోసేలా ఎవరికైనా చెప్పండి. లేకపోతే నీరు నిల్వ ఉండే బాటిల్ పద్ధతి ఉపయోగించడం మంచిది. అలాగే, పెంపుడు జంతువులుంటే బాధ్యతగా చూసుకునే వ్యక్తికి అప్పగించాలి
తిరిగి వచ్చాక : ప్రయాణం చేసి వచ్చాక ఎక్కడ పడితే అక్కడ బ్యాగ్లు పడేయకండి. ఇళ్లంతా ఒకేసారి సర్దడం కంటే గదుల వారీగా శుభ్రం చేయడం మేలు. ఫ్రిడ్జ్లో తాజా పండ్లు, కూరగాయలు పెట్టే ముందు ఒకసారి శుభ్రం చేయడం మంచిది.
