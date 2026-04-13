తేనెతో నిగనిగలాడే చర్మం - తాజాదనంతో పాటు మొటిమలు, మచ్చలు మాయం?

గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం - పలు రకాల టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 13, 2026 at 4:52 PM IST

Honey for Skin Brightening and a Natural Glow : తేనె ఆరోగ్యానికే కాదు, సౌందర్య పరిరక్షణకూ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇందుకు దీనిలో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలే కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో సౌందర్య సంరక్షణలో తేనె ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

తేనె చక్కటి యాయిశ్చరైజర్​గా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది చర్మ కాంతిని ఉంచడమే కాకుండా చర్మంలో తేమ ఉండేలా చేసి మృదువుగా మారుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, కాలక్రమేణా చర్మ ఛాయను సమానంగా మార్చడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, చర్మ మరమ్మత్తు, చర్మ సంబంధిత చికిత్సల్లో తేనె కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. అంతేకాదు, చర్మం త్వరగా కోలుకోవడానికి, కాంతివంతంగా మారడానికి దోహదపడుతుందని తెలిపింది.

చర్మాన్ని కాంతివంతంగా : తేనె చర్మాన్ని బ్లీచ్ చేయదు, కానీ చనిపోయిన కణాలను మృదువుగా తొలగించి, పిగ్మెంటేషన్​ను తగ్గించడం ద్వారా సహజమైన చర్మ ఛాయను తిరిగి తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే తక్కువ పరిమాణంలోని హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే ఏజెంట్​గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, తేనెలోని సహజ ఎంజైమ్​లు చర్మ కణాల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించి, చర్మాన్ని మృదువుగా చేస్తుంది.

తేనె చర్మకాంతిని పెంచడానికి మరొక ముఖ్య కారణం- ఇది మంటను, మచ్చలను తగ్గించగలదు. క్రమం తప్పకుండా చర్మ సంరక్షణలో తేనెను వాడటం వల్ల మొటిమల మచ్చలు, నల్లటి మచ్చలు, ఎండ వల్ల కలిగే నష్టం క్రమంగా తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, మనుకా తేనెలో బలమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, హీలింగ్ గుణాలు ఉండటం వల్ల చర్మం త్వరగా క్లీన్ అవుతుందని అంటున్నారు.

ఎలా ఉపయోగించాలంటే :

తేనెతో ఫేస్ మాస్క్ : ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత, స్వచ్ఛమైన తేనెను పలుచని పొరలా అప్లై చేసుకోవాలట. 15-20 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి, ఆపై గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇది చర్మాన్ని సహజంగా మృదువుగా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తేనె, నిమ్మరసం మిశ్రమం : ఒక టీ స్పూన్ తేనెలో కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం కలుపుకోవాలి. నిమ్మరసంలోని విటమిన్ సి మచ్చలను తర్వగా తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు అప్లై చేసుకోవాలట. కానీ సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు దీనిని వాడకపోవడమే మంచిది.

తేనె, పాల మిశ్రమం : ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనెను కొంచెం పచ్చి పాలతో కలిపి ముఖానికి సమానంగా పట్టించండి. పాలలోని లాక్టిక్ యాసిడ్ చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. తేనె చర్మానికి తేమను అందిస్తుంది. దీనివల్ల చర్మం మృదువుగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తేనె, పసుపు మిశ్రమం : ఒక చెంచా తేనెలో చిటికెడు పసుపు కలిపి మాస్క్​లా వేసుకోండి. పసుపులోని యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు, తేనెలోని తేమను నిలిపి ఉంచే గుణాలు కలిసి చర్మ ఛాయను మెరుగుపరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, కాలక్రమేణా మచ్చలను తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : తేనె సాధారణంగా అన్ని రకాల చర్మాలకు సురక్షితమే. అయినప్పటికీ ముఖానికి అప్లై చేసే ముందు ప్యాచ్​ టెస్ట్ చేయడం మంచిది. ఒకవేళ తేనె స్వచ్ఛమైనది కాకపోయినా లేదా అందులో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్నా కొంతమందికి చర్మంపై మంట రావచ్చు. సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తరచుగా వాడకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇది చర్మం ఎర్రబడటానికి లేదా పొడిబారడానికి కారణం కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

