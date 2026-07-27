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జిమ్‌కు వెళ్లే టైమ్ లేదా? - ఇంట్లోనే 10వేల అడుగుల లక్ష్యాన్ని చేరే మార్గాలు!

బిజీ షెడ్యూల్‌లోనూ ఆరోగ్యం కోసం - ఇంట్లోనే 10 వేల అడుగులు పూర్తి చేసే మార్గాలు ఇవే!

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walking (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 27, 2026 at 4:34 PM IST

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How to Complete 10k Steps Indoors : మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచుకోవడానికి వ్యాయామం ఎంతో అవసరం. కానీ, నేటి ఉరుకుల, పరుగుల జీవితంలో ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా జిమ్​కు వెళ్లడం అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అందుకే, రోజుకు 10 వేల అడుగులు నడవడం మంచి ప్రత్యామ్నాయమని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.

అయితే, మనలో చాలామంది రోజూ పని కోసం పరుగులు తీస్తూనే ఉంటాం. ఆఫీసులో ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు పనిచేసి, తిరిగి ఇంటికి చేరేసరికి ట్రాఫిక్ జామ్​లోనే సమయమంతా గడిచిపోతుంది. మరి, అలాంటప్పుడు రోజుకు 10 వేల అడుగులు నడవడం ఎలా సాధ్యం? ఉదయాన్నే నిద్రలేచి పార్కులో నడకకు వెళ్లడం చాలామందికి ఒక కలగానే మిగిలిపోతుంది. పోనీ వీకెండ్స్​ అయినా నడుద్దామనుకుంటే, వర్షం, మండుటెండ లేదా అలసట వల్ల విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి రావడం వంటి ఏదో ఒక కారణం అడ్డువస్తూనే ఉంటుంది. అయితే, ఇకపై దీని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు! బయటకు వెళ్లలేకపోయినా, ఇంట్లోనే 10 వేల అడుగుల లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చు.

సమయాన్ని విభజించుకోవడం : మనం చురుకుగా నడిచినప్పుడు, 10 నిమిషాలలో సుమారు 1000 అడుగులు వేయగలం. కాబట్టి, 10 వేల అడుగుల లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయాలంటే, మనం రోజంతా కలిపి మొత్తం 100 నిమిషాలు నడవాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఒకేసారి 100 నిమిషాలు పాటు నడవడం అనేది కచ్చితంగా విసుగు తెప్పిస్తుంది. అలాకాకుండా, రోజువారీ నడకను చిన్నచిన్న భాగాలుగా విభజించుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కదా!

ఉదయం : నిద్రలేచిన వెంటనే ఇంట్లో లేదా బాల్కనీలో 20 నిమిషాల పాటు నడవండి (2 వేల అడుగులు)

భోజనం తర్వాత : బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ తర్వాత ఒక్కోసారి 10 నిమిషాలు నడవండి (3 వేల అడుగులు)

రోజువారీ పనులు : ఫోన్​లో మాట్లాడుతూ, ఇంటి పనులు చేస్తూ 30 నిమిషాలు నడవండి. (3 వేల అడుగులు)

రాత్రిపూట : నిద్రపోవడానికి 20 నిమిషాల ముందు (2 వేల అడుగులు)

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ఇలా కూడా నడవచ్చు :

ఒకే చోట నడవడం (స్పాట్ వాకింగ్) : దీనికి పెద్దగా స్థలం కూడా అవసరం లేదు. మీరు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు, సంగీతం వింటున్నప్పుడు లేదా వార్తలు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఒకే చోట నిలబడి నడవవచ్చు. నడిచేటప్పుడు కాళ్లను కొద్దిగా పైకి లేపుతూ, మోకాళ్లను మడిచి నడవడం వల్ల మీకు అదనపు శారీరక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

ఫోన్‌లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నడవడం : మీరు ఫోన్‌లో ఎవరితోనైనా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టినప్పుడు, వెంటనే కుర్చీలో కూర్చోవడానికి ప్రయత్నించకండి. బదులుగా హెడ్‌ఫోన్‌లు పెట్టుకుని, మీ ఇంటి బాల్కనీ లేదా కారిడార్‌లో నడుస్తూ మాట్లాడండి. స్నేహితులతో లేదా బంధువులతో మాట్లాడే కేవలం 30 నిమిషాల సంభాషణలోనే, మీకు తెలియకుండానే సుమారు 3వేల అడుగులు పూర్తి చేయవచ్చు.

మెట్లను ఉపయోగించండి : మీ ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో మెట్లు ఉంటే, అదే మీకు ఒక అద్భుతమైన జిమ్. రోజుకు కొన్నిసార్లు మెట్లు ఎక్కి దిగడం వల్ల మీ అడుగుల సంఖ్య పెరగడమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. అలాగే తొడ వెనుక కండరాలు (హ్యామ్‌స్ట్రింగ్స్) కూడా బలాన్ని పుంజుకుంటాయి.

టీవీ చూస్తూ నడవడం : మీ ఇంట్లో ట్రెడ్‌మిల్ లేదా వాకింగ్ ప్యాడ్ ఉంటే, దాన్ని ఊరికే ఒక మూలన పడేయకుండా ప్రతిరోజూ ఉపయోగించండి. మీకు ఇష్టమైన సినిమా లేదా వెబ్ సిరీస్‌లోని ఒక 45 నిమిషాల ఎపిసోడ్‌ను చూస్తూ నడిస్తే, ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండానే సులభంగా 4,500 అడుగులు వేయవచ్చు.

ఇంటి లోపలే ఒక చిన్న ‘ట్రాక్ ’: మీ ఇంట్లో వంటగది నుంచి హాలు వరకు, అక్కడి నుంచి బెడ్‌రూమ్ వరకు మీ మనసులోనే ఒక చిన్న నడక దారిని (ట్రాక్‌ను) ఊహించుకోండి. మీ ఫోన్‌లో కేవలం 10 నిమిషాల పాటు టైమర్ పెట్టుకుని, ఆ దారిలోనే గుండ్రంగా నడుస్తూ ఉండండి.

నృత్యం చేస్తూ ఆనందించండి : నడక లేదా వ్యాయామం చేయడం మీకు విసుగుగా అనిపిస్తే, మీకు ఇష్టమైన ఉత్సాహభరితమైన పాటలను ప్లే చేసి ఇంట్లోనే హ్యాపీగా డ్యాన్స్ చేయండి. ఇది మీ రోజంతటి ఒత్తిడిని తగ్గించి, మానసిక స్థితిని అద్భుతంగా మారుస్తుంది. అంతేకాకుండా, మిమ్మల్ని ఉల్లాసపరుస్తుంది.

ఇంటి పనులపై శ్రద్ధ పెట్టండి : మనం ఇల్లు ఊడ్చడం, తుడవడం, వస్తువులను సర్దడం వంటి పనులను చురుకుగా చేసినప్పుడు మన శరీరానికి మంచి వ్యాయామం లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఇల్లు శుభ్రంగా మారడమే కాకుండా, మనకు తెలియకుండానే రోజువారీ అడుగుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

ఫిట్‌నెస్ యాప్‌తో ట్రాక్ చేయండి : మీరు రోజంతా వేసే అడుగులను కచ్చితంగా లెక్కించడానికి మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ లేదా ఫిట్‌నెస్ వాచ్‌ను ఉపయోగించండి. "మధ్యాహ్నం లోపు 5వేల అడుగులు పూర్తి చేయాలి" వంటి చిన్న చిన్న టార్గెట్స్‌ను నిర్దేశించుకోండి. ఇది రోజంతా మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా ఉంచడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

త్వరిత చిన్నపాటి వ్యాయామాలు : మీకు సమయం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇంటి హాలులోనే మోకాళ్లను పైకి లేపుతూ నడవడం, నడుస్తూ లంజెస్ (Walking Lunges) చేయడం వంటి చురుకైన వ్యాయామాలను కేవలం 15 నిమిషాల పాటు చేసినా చాలు. దీనివల్ల మీరు తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ అడుగులు వేయవచ్చు.

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