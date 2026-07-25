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చుండ్రు వేధిస్తోందా? - నిపుణుల సింపుల్ చిట్కాలివే!

- చుండ్రుకు చెక్ పెట్టే హెయిర్​ప్యాక్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!

Dandruff Problem
Dandruff Problem (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 25, 2026 at 2:52 PM IST

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Henna Hair Packs to Treat Dandruff Problem : వాతావరణంలో మార్పులు, హార్మోన్ల స్థాయిల్లో హెచ్చుతగ్గులు, జుట్టు కుదుళ్లను సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోకపోవడం ఇలాంటివన్నీ చుండ్రు సమస్యకు కారణమవుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, జుట్టు నిర్జీవంగా మారిపోయి రాలిపోతుంటుందని అంటున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యకు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలూ పరిష్కారం చూపుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

పెరుగు, నిమ్మరసంతో : చుండ్రు సమస్యను తగ్గించడంలో పెరుగు, నిమ్మరసం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల హెన్నా పొడిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి కలపాలంటున్నారు. ఆపై ఈ మిశ్రమంలో పెరుగు వేస్తూ పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతుండాలని పేర్కొంటున్నారు. దీన్ని జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు పట్టించి 30 నిమిషాలపాటు ఆరనివ్వాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఆపై గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతిని రెండు వారాలకోసారి పాటించడం వల్ల క్రమంగా చుండ్రు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.

మందారంతో : మందార ఆకులు, పువ్వుల్లో ఉండే గుణాలు జుట్టు సమస్యల్ని తగ్గించడంలో సహకరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా మందార ఆకులు, పువ్వుల్ని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ పొడిని కొద్దిగా తీసుకుని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల హెన్నా పొడితోపాటు ఉసిరి, మెంతుల పొడుల్నీ కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందులో కొద్దికొద్దిగా పెరుగు వేసుకుంటూ మృదువైనా పేస్ట్​లా చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు పట్టించి పూర్తిగా ఆరనివ్వాలట.

ఆపై గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే చుండ్రు సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. మందారం పువ్వులు, ఆకులలో ఉండే ప్లాంట్ ప్రొటీన్లు, మ్యూసిలేజ్ (జిగురు లాంటి పదార్థం) తలలోని చుండ్రును తగ్గించడానికి, జుట్టు రాలడాన్ని నివారించడానికి సహాయపడతాయని International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science పేర్కొంది.

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మెంతులతో : జుట్టు ఆరోగ్యానికి మెంతులు మంచివని అందరికి తెలిసిందే. అందుకే, కొన్ని హెయిర్ ప్యాక్​లలో కూడా వినియోగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల హెన్నా పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగుతోపాటు ఒక్కో టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున ఆలివ్ నూనె, వినెగర్, మెంతిపొడి వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకొని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు అప్లై చేసుకొని రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు ఆరనివ్వాలట.

ఆపై గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుందని అంటున్నారు. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల చుండ్రు సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజా మెంతులు జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, బట్టతల, జుట్టు పల్చబడటం వంటి సమస్యలతో పోరాడే అత్యంత ప్రభావవంతమైన, శక్తివంతమైన గింజలని International Journal of Nursing Education and Research పేర్కొంది.

అయితే, ఈ చిట్కాలు సహజసిద్ధమైనవే అయినప్పటికీ.. వక్తిగతంగా ఎవరికి వారు తమ జుట్టు తత్వానికి సరిపడతాయో లేదో పరిశీలించుకోవాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అవసరమైతే ఆయా పదార్థాలు వాడే ముందు సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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