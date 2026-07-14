'మెడపై నలుపు' ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోందా? - సింపుల్ చిట్కాలతో మెరిసిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు!
మెడపై నలుపుతో చాలా మందికి అసౌకర్యం - ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలతో ఇలా చేయండి!
Published : July 14, 2026 at 5:32 PM IST
Home Remedies to Reduce Dark Neck : గర్భం దాల్చినపుడు శరీరంలో జరిగే మార్పుల వల్ల కొందరిలో సౌందర్యపరంగా సమస్యలు రావొచ్చు. ముఖ్యంగా, మెడ చుట్టూ నల్లగా ఉండటం చాలామందికి ఎదురయ్యే సాధారణ సమస్య. అలా ఏర్పడిన నలుపుదనాన్ని తగ్గించుకోవడానికి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్ వాడటం, మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల ప్యాక్ వేసుకోవడం లాంటి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కానీ, ఆ నలుపుదనం మాత్రం తగ్గదు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లోనే మనకు అందుబాటులో ఉన్న పదార్థాలతోనే ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
కీరాదోసతో : చిన్న కీరాదోసను తీసుకొని జాగ్రత్తగా తురుముకోవాలి. దానితో నల్లగా మారిన మెడపై 10-15 నిమిషాల పాటు మర్దన చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. కీరాదోస క్లెన్సర్లా పనిచేసి మెడ చర్మంపై పేరుకున్న మురికిని తొలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని తురుముతో రోజూ మెడ చర్మాన్ని మర్దన చేసుకుంటూ ఉంటే కొద్ది రోజుల్లోనే చక్కటి ఫలితం కనిపిస్తుందంటున్నారు.
టోమాటోతో : టమాటో, నిమ్మరసం, తేనెతో తయారు చేసిన మిశ్రమం మెడపై ఏర్పడిన నలుపును తొలగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొద్దిగా టమాటో రసం తీసుకొని దానిలో కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం, కొంచెం తేనె వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మెడకు అప్లై చేసుకోవాలి. 20 నిమిషాలు ఆరిన తర్వాత చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందట.
"మైక్రో హ్యాబిట్స్" ట్రై చేస్తారా? - ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి హెల్ప్ అవుతాయట!
బంగాళాదుంపతో : బంగాళాదుంపను తొక్కు తీసి మెత్తగా చేసుకోవాలి. దీనికి కాస్త నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మెడపై అప్లై చేసుకొని 10-15 నిమిషాల తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో బంగాళాదుంప మంచి క్లెన్సర్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది నల్లగా మారిన చర్మాన్ని తిరిగి ప్రకాశవంతంగా అయ్యేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, నిమ్మ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుందట.
పెరుగు : కొద్దిగా పెరుగు తీసుకుని, దానికి కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసాన్ని కలపాలి. దీనిని మెడపై రాసుకొని 10-15 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. పెరుగు మాయిశ్చరైజర్లా పనిచేయడంతో పాటు చర్మంపై పేరుకున్న మురికిని తొలగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కొబ్బరినూనె : కొద్దిగా కొబ్బరినూనెను తీసుకుని, దానికి కొన్ని చుక్కుల నీళ్లు కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంతో మెడను కాసేపు మర్దన చేసుకొని గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. లేకుంటే, కొబ్బరినూనెకు బదులుగా బాదం లేదా ఆలివ్ నూనెలను కూడా ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఇవన్నీ సహజసిద్ధ పదార్థాలే అయినప్పటికీ, చర్మతత్వానికి సరిపడతాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఓ సారి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? - ప్రముఖ నిపుణులు సూచిస్తున్న టిప్స్ మీ కోసం!
బద్ధకాన్ని తగ్గించుకోవాలంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!