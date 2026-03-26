తెల్ల వెంట్రుకలతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ ఇంటి చిట్కాలు పనికొస్తాయట!

- ఇంట్లోని పదార్థాలు వాడితే మెరుగైన ప్రయోజనాలు - ఇవి వాడితే జుట్టు నల్లగా మారుతుందంటున్న నిపుణులు!

Published : March 26, 2026 at 2:10 PM IST

Ways to Cover Gray Hair Naturally at Home : ప్రస్తుతం చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ బాధిస్తున్న సమస్యల్లో జుట్టు తెల్లబడటం ఒకటి. ఇందుకు పోషకాహార లోపం, వాతావరణ కాలుష్యంతోపాటు ఇంకా చాలా రకాల కారణాలే ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో లభ్యమయ్యే కొన్ని పదార్థాలను వినియోగించడం ద్వారా ఈ సమస్యను కొంత వరకు అరికట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఉసిరి రసం : ఉసిరికాయల నుంచి తీసిన రసాన్ని తాగడం ద్వారా జుట్టు తెల్లబడకుండా ఉండటమే కాదు, జుట్టు రాలడం, చివర్లు చిట్లడం వంటి సమస్యలు సైతం తగ్గుముఖం పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ రసం వల్ల ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యల నుంచి సైతం చక్కని ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడం, నెరవడాన్ని నివారించడం, జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టడం వంటి అనేక చికిత్సా ప్రయోజనాలకు ఉసిరి ప్రసిద్ధి చెందిందని Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences ప్రచురించింది.

డికాక్షన్​తో : ఉసిరికాయల్ని నీటిలో నానబెట్టాలి. తర్వాత అందులో చెంచా యూకలిప్టస్ ఆయిల్ (నీలగిరి తైలం) కలిపి రాత్రంతా పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరుసటి ఉదయాన్నే ఈ మిశ్రమంలో కొద్దిగా నిమ్మరసం, పెరుగు, ఒక గుడ్డు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని తలకు ప్యాక్​లా వేసుకుని 15-20 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలట. తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో హెడ్​బాత్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ విధంగా తరచూ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

పెరుగుతో : కొద్దిగా కరివేపాకులను తీసుకుని మెత్తగా చేసుకోవాలట. అందులో, పావుకప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టుకు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు బాగా పట్టించాలని అంటున్నారు. 15 నిమిషాల నుంచి అరగంట ఆరనిచ్చిన తర్వాత తలస్నానం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇది మన పూర్వికుల నుంచి పాటిస్తున్న చక్కని పద్ధతి అని వివరిస్తున్నారు.

జామ ఆకులతో : కొన్ని జామ ఆకులు తీసుకుని.. వాటిని మెత్తని ముద్దలా చేసుకోవాలి. దీన్ని కేశాలకు అప్లై చేసుకుని కాసేపు ఆరనిచ్చి తర్వాత తలస్నానం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కొబ్బరినూనె : కొద్దిగా కొబ్బరినూనె తీసుకుని అందులో చెంచా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమంతో కేశాలను బాగా మర్దన చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. 15 -30 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలని చెబుతున్నారు. కొబ్బరి నూనె, నిమ్మరసం మిశ్రమం జుట్టుకు పోషణను అందించడానికి, స్కాల్ప్‌ను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుందని International Journal of Pharmaceutical Research and Applications ప్రచురించింది.

  • ఆముదాన్ని కురులకు పట్టించి మృదువుగా మర్దన చేయాలి. 30 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • వేపనూనెను కూడా ఇందుకు ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఉసిరిపొడి, బాదం నూనె, శీకాకాయ ఇవన్నీ జుట్టు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అయితే, ఈ టిప్స్ సహజసిద్ధమైనవే అయినప్పటికీ, వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారు తమ జుట్టు తత్వానికి సరిపడతాయో లేదో పరిశీలించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవసరమైతే ఆయా పదార్థాలను వాడే ముందు సంబంధిత వైద్యులను సంప్రదించి, సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

