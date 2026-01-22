చుండ్రుకు చెక్ పెట్టే హెయిర్ ప్యాక్స్! - డాండ్రఫ్ ఈజీగా తగ్గిపోతుందట!
- చుండ్రు సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి నిపుణుల చిట్కాలు - ఇలా చేస్తే పూర్తిగా తొలగించుకోవచ్చని సూచన
Published : January 22, 2026 at 2:00 PM IST
Hair Packs to Treat Dandruff Problem : జుట్టు-కుదుళ్లను సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోకపోవడం, వాతావరణంలో మార్పులు, హార్మోన్ల స్థాయుల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఇలాంటివన్నీ చుండ్రు సమస్యకు కారణమవుతుంటాయి. ఫలితంగా, జుట్టు నిర్జీవంగా మారిపోయి రాలిపోతుంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ సమస్యకు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పెరుగు, నిమ్మరసంతో : చుండ్రు సమస్యను తగ్గించడంలో పెరుగు, నిమ్మరసం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల హెన్నా పొడిలో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో పెరుగు వేస్తూ పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతుండాలి. దీన్ని జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు పట్టించి 30 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఆపై గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ చిట్కాను రెండు వారాలకోసారి పాటించడం వల్ల క్రమంగా చుండ్రు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. జుట్టు పెరుగుదల, చుండ్రు, జుట్టు రాలడం లాంటి సమస్యలకు నిమ్మకాయ బాగా పనిచేస్తుందని World Journal of Pharmaceutical Research ప్రచురించింది.
మొహం చూసి చెప్పేసే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్స్ - "మనసులో మాట" ఇలా సింపుల్గా కనిపెట్టేస్తారు!
మందారంతో : మందార ఆకులు, పువ్వుల్లో ఉండే గుణాలు జుట్టు సమస్యల్ని తగ్గించడంలో దోహదం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల హెన్నా పొడిలో ఎండబెట్టి పొడి చేసిన మందార పువ్వులు, ఆకుల పొడిని కొద్దిగా వేసి, ఈ మిశ్రమానికి కాస్త ఉసిరి పొడి, మెంతుల పొడిని యాడ్ చేయాలని చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా పెరుగు వేసుకుంటూ మృదువైన పేస్ట్లా చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు పట్టించి పూర్తిగా ఆరనివ్వాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆపై గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే చుండ్రు సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. చుండ్రును తగ్గించడానికి మందారం ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని International Journal of Nursing and Health Sciences ప్రచురించింది.
మెంతులతో : చూడ్డానికి చిన్నగా ఉన్నా, జుట్టు ఆరోగ్యానికి మెంతులు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే, కొన్ని రకాల హెయిర్ ప్యాక్లలో కూడా వీటిని ఉపయోగిస్తుంటారు. నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల హెన్నా పొడి, రెండు టేబుల్స్పూన్ల నిమ్మరసం,పెరుగుతో పాటు ఒక్కో టేబుల్స్పూన్ చొప్పున మెంతిపొడి, వెనిగర్, ఆలివ్ నూనె.. వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకొని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు అప్లై చేసుకొని రెండు లేదా మూడు గంటలపాటు ఆరనివ్వాలని చెబుతున్నారు. ఆపై గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల చుండ్రు సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో హెన్నా జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది, చుండ్రును నివారిస్తుంది, జుట్టు కుదుళ్లను బలపరుస్తుందని International Journal of Pharmaceutical research and Applications ప్రచురించింది.
జామాకుతో : జామాకులతో తయారుచేసుకున్నహెయిర్ ప్యాక్ చుండ్రు విషయంలో మంచి ఫలితాన్నిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంచెం నీటిలో హెన్నా పొడి, జామాకుల పొడిని కలిపి పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి 15 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా తరచూ చేస్తూ ఉంటే చుండ్రు సమస్య తగ్గుతుందంటున్నారు. అయితే, ఈ చిట్కాలు సహజసిద్ధమైనవే అయినప్పటికీ.. మీ చర్మతత్వానికి సరిపడతాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఓసారి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
"నూనె" మార్చడం ఊబకాయంపై పోరులో తొలి అడుగు! - "రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్"తో మంచి ఫలితాలు!
"బట్టతల" ఎలా వస్తుంది? - హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్తో ఇబ్బందులు ఉంటాయా?