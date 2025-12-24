ప్రతి ఒక్కరికీ "హాబీ కార్నర్" - ఈ అలవాట్లు సంపూర్ణమైన జీవితానికి!
పలు సింపుల్ హాబీలు సూచిస్తున్న నిపుణులు! - అవేంటో తెలుసా?
Published : December 24, 2025 at 2:50 PM IST
Lifestyle Hobbies Everyone Should Have For Wellness : లేస్తూనే మీటింగ్లు, ప్రాజెక్టులు, టార్గెట్లు. వీకెంట్ వస్తే ఫ్రెండ్స్, పార్టీలు, గేమ్స్. ఈ మధ్యలోనే యూట్యూట్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఫేస్బుక్. ఇక తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా. ఇలా కాదు జీవితం ఉండాల్సింది. ప్రతి ఒక్కరూ తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కుటుంబాన్ని గొప్పగా చూసుకుంటూ, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఇక చెప్పాలంటే, అన్ని విధాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. అలా జరగాలంటే కొన్ని హాబీలు ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
డబ్బు తెచ్చేది : సంపాదన కోసం ఉద్యోగం, వ్యాపారం లాంటివి చేస్తుంటాం. అది సరిపోతుందా, లేదా అనేది పక్కనపెడితే, మరో విధంగా ఆదాయం వచ్చేలా మంచి హాబీని ఏర్పరుచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకు వ్లాగ్స్, కంటెంట్ క్రియేషన్, ఫ్రీలాన్స్ రైటింగ్, ఆన్లైన్ ట్యూటరింగ్, పెయింటింగ్స్, ఇంట్లోనే కేకులు లేదా ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, కోడింగ్, అరుదైన ఫొటోలు తీసి ఎగ్జిబిషన్ కమ్ సేల్లో పెట్టడం వంటివి చేయొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
ఆరోగ్యాన్నిచ్చేది : 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అంటుంటారు పెద్దలు. ఎంత డబ్బున్నా ఆరోగ్యాన్ని కొనలేమని అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే, ఫిట్నెస్ పొందేలా ఏదో ఒక వ్యాపకాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతి రోజూ వ్యాయామం, యోగా, వాకింగ్ చేయడం, నచ్చిన క్రీడను ఆడుతూ ఉండటం, మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవడం, అప్పుడప్పుడు ట్రెక్కింగ్, హైకింగ్కు వెళ్లడం వంటివి మిమ్మల్ని ఫిట్గా ఉంచుతాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, తోటపని, డ్యాన్స్, వంట చేయడం లాంటివి మానసిక ప్రశాంతతో పాటు ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.
సృజనాత్మకత పెంచేది : సృజనాత్మకత అంటే ఏ విషయాన్నైనా మరో కోణంలో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే, మనిషి జీవితంలో సృజనాత్మకత కూడా ఒక భాగం కావాలి. ప్రస్తుత అవసరాలకు, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెదడుకు పని చెప్పి వినూత్న, విభిన్న ఆలోచనలు వెలికి తీసేవారే కెరీర్లో రాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సృజనాత్మకత అనేది పుట్టుకతో వచ్చేది మాత్రమే కాదని, సరైన అలవాట్లతో దానిని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. రోజూ డైరీ రాయడం, కొత్త ప్రదేశాలను సందర్శించడం, ఎందుకు? ఎలా? ఇంకోలా చేస్తే ఏమవుతుంది? అని ప్రశ్నించడం ద్వారా కొత్త పరిష్కారాలు దొరుకుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, సృజనాత్మకత పెంచుకోవడం కోసం చిత్ర లేఖనం, శిల్పం, సంగీతం, నృత్యం, సాహిత్యం ఇలా లలిత కళల్లో ఏదైనా ఒకటి సాధన చేస్తుండాలని సూచిస్తున్నారు.
జ్ఞానాన్నిచ్చేది : జ్ఞానం ఆయుధంతో సమానం అంటారు. ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా, ఏ పని చేయాలన్నా వాటి గురించి పూర్తిగా తెలిసి ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటేనే దేన్నైనా సాధించగలమనే ధైర్యం వస్తుందని చెబుతున్నారు. మరి దాన్ని పెంచుకోవాలంటే, పుస్తకాలు చదవడం, వివిధ అంశాలకు సంబంధించి వీడియోలు, డాక్యుమెంటరీలు చూడటం, కొత్త భాష నేర్చుకోవడం, విశ్లేషణాత్మక ఆలోచనలు, సందేశాత్మక చర్చలు, ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టులలో ఆన్లైన్ కోర్సులు చేయవచ్చంటున్నారు.
చురుకుదనం పెంచేది : ఎప్పుడూ ఏదో కోల్పోయినట్లుగా, నిస్సత్తువుగా ఉంటే జీవితంలో ముందుకువెళ్లలేమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ప్రతికూలతను కూడా ఎంతో తెలివిగా అవకాశాలుగా మార్చుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాంటి తెలివిని పెంపొందించుకోవడం కోసం, సరైన నిద్ర, నిత్యం ధ్యానం చేయడం, సుడోకు, పజిల్స్, చెస్ వంటి బోర్డు గేమ్స్ ఆడటం వంటివి అలవాటు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
