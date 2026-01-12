ETV Bharat / lifestyle

ఆటపాటలతో "ఆ రెండు లాభాలు" - చదువుతో పాటు ఇవి కూడా ముఖ్యమే!

ఫిట్​నెస్​ని పెంచే సంప్రదాయ క్రీడలు - ఒత్తిడి, ఆందోళన లాంటి మానసిక ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు

Traditional Games
Traditional Games (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Impact of Traditional Games on Physical Fitness : తరతరాల నుంచి వచ్చిన మన సంప్రదాయ క్రీడలను పిల్లలు మరిచిపోయారు. ఇంట్లో టీవీ, మొబైల్ తెరలకే అతుక్కుపోతున్నారని పేరెంట్స్ మాటల్లోనే అర్థమవుతుంది. పోటీతత్వం, ఆరోగ్యం, ఐకమత్యం కలగలిసిన ఆనాటి ఆటల్లో ఉన్న మజానే వేరు కదా! ఆదరణ కోల్పోతున్న ఆటలను తిరిగి పరిచయం చేయడానికి ఏపీ రాష్ట్ర క్రీడాప్రాధికార సంస్థ(SAAP)ఈ సంక్రాంతి వేళ సిద్ధమైంది. గ్రామీణ సంప్రదాయ క్రీడా పోటీలకు శ్రీకారం చుట్టింది. మరి, అలనాటి ఆటల్లో దాగిన సంస్కృతి, ఆరోగ్య రహస్యాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Traditional Games
Traditional Games (Getty Images)

ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు 'ఎప్పుడు చూసినా ఆటలే, ఒక్క నిమిషం ఇంట్లో కుదురుగా కూర్చోరు కదా' అని పిల్లలతో అనేవారు. కానీ, ఈ తరం పేరెంట్స్ మాత్రం 'ఎప్పుడు టీవీ, ఫోన్​లతో ఇంట్లో కూర్చోకపోతే వెళ్లి ఆడుకోవచ్చు కదా' అని మాట్లాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంప్రదాయ క్రీడలు తరచుగా మొత్తం ఫిట్‌నెస్‌కు దోహదపడే శారీరక కార్యకలాపాలను కలిగి ఉంటాయని IJARSCT జర్నల్​ ప్రచురించింది. ఈ క్రీడలు పరుగు, దూకడం, కుస్తీ, యోగా వంటి విస్తృత శ్రేణి కదలికలను కలిగి ఉంటాయని, ఇవి హృదయనాళ ఆరోగ్యం, బలం, ఓర్పును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయని పేర్కొంది. శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు, సంప్రదాయ ఆటలు మానసిక, భావోద్వేగ ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయని researchgate అధ్యయనం పేర్కొంది. ఒత్తిడి, ఆందోళనతో కూడిన ఆధునిక పరిస్థితుల్లో సంప్రదాయ ఆటలు ఆందోళనను తగ్గించడానికి, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి, సామాజిక బంధాలను బలోపేతం చేయడానికి ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడతాయని చెబుతుంది.

ఈ ఫుడ్ అతిగా తింటున్నారా? - సెకండ్ బ్రెయిన్​ దెబ్బతింటుందట!

తొక్కుడు బిళ్ల : ఆడపిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన ఆట ఇది. నేలపై 8 గడులు గీసి కుండ పెంకు లేదా రాయి బిళ్లనో బయట నుంచి మొదటి గడిలోకి విసురుతారు. బిళ్ల ఉన్న గడిని వదిలేసి మిగిలిన గడులన్నింటినీ ఒంటి కాలితో దాటిలి. మళ్లీ, అలాగే వెనక్కి వచ్చి బిళ్ల ఉన్న గడి వద్ద ఆగి, దాని తీసుకొని బయటకు వెళ్లాలి. మొదటి గడి అయ్యాక, రెండో గడి అలా అన్ని గడులు పూర్తి చేయాలి. అన్ని దశలూ పూర్తి అయితే వెనక్కి తిరిగి బిళ్లను గడుల వైపు విసిరి, అది ఏ గడిలో పడితే ఆ గడి గెల్చినట్లు 'ఎక్స్' గుర్తు పెడతారు. గడి గెలుచుకున్న వారు అందులో ఒంటికాలితో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో నిల్చిని విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. కేవలం కుంటడమే కాకుండా బిళ్లను అరచేతి, మోచేతి, తలపై పెట్టుకొని గడులు దాటే క్లిష్టమైన దశలుంటాయి.

వ్యాయామం : ఈ క్రీడతో కాళ్లు, వెన్నెముక, నడుముకు వ్యాయామం చేసినట్లు అవుతుంది.

ఆరోగ్యం : ఒంటికాలితో ఎగురుతూ గడులు దాటడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.

Traditional Games
Traditional Games (Getty Images)

ఏడు పెంకులాట : చిన్న వృత్తంలో ఏడు పెంకులను ఒకదానిపై ఒకటి పిరమిడ్​లా పేర్చాలి. ఆడే సభ్యులు రెండు జట్లుగా విడిపోవాలి. ఒక జట్టు వాళ్లు నిర్ణీత దూరం నుంచి బంతితో పిరమిడ్​ను పడగొట్టాలి. ఆ తర్వాత ప్రత్యర్థి పడిపోయిన పిరమిడ్​ను మళ్లీ పేర్చాలి. ఈ క్రమంలో ఎదుటి జట్టు వాళ్లు బంతితో కొట్టాలని చూస్తుంటారు. వారి బంతికి దొరక్కుండా పెంకులను పేర్చి 'డికోరీ' అంటూ అనౌన్స్ చేయాలి.

వ్యాయామం : ఈ ఆటలో క్రీడాకారులు మెరుపు వేగంతో పరుగెత్తాల్సి ఉంటుంది.

ఆరోగ్యం : ప్రత్యర్థి విసిరే బంతిని తప్పించుకుంటూ పిరమిడ్ పేర్చడం ఆటగాడి ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది.

కర్రా బిళ్ల : ఈ ఆటను బిళ్లం గోడు, గిల్లి దండ, గోణి బిళ్ల, కర్రా బిళ్ల అని ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రకంగా పిలుస్తారు. నాలుగు అంగుళాల చిన్న కర్ర బిళ్లను, 2 అడుగుల పొడవున్న పెద్ద కర్రతో దూరంగా కొట్టాలి. చిన్న బిళ్లను పెద్ద కర్రతో ఎన్ని సార్లు గాల్లోకి ఎగరేసి కొడతారో దాన్ని బట్టి ఆ దూరాన్ని కొలుస్తారు. ఒకసారి కొడితే పెద్ద కర్ర, రెండు సార్లు కొడితే కర్రబిళ్ల, మూడు సార్లు గాల్లో ఎగరేసి కొడితే అగ్గిపుల్ల లేదా పిన్నీసుతోనూ కొలిచి విజేతను నిర్ణయిస్తారు.

వ్యాయామం : శరీరం మొత్తానికి ఈ ఆట వ్యాయామంలా పని చేస్తుంది.

ఆరోగ్యం : కంటికి, చేతి సమన్వయం అలవడుతుంది.

తాడాట : చేతులతో తాడును పట్టుకొని తల మీదుగా తిప్పుతూ, కాళ్ల వద్దకు వచ్చేసరికి తగలకుండా గెంతుతూ ఉండాలి. ఒకరే కాకుండా, రెండు వైపులా చెరొకరు పట్టుకొని మధ్యలో ఇద్దరు, ముగ్గురు కలిసి జంప్స్ చేయవచ్చు. నిర్ణీత సమయానికి తాడు కాలికి తగలకుండా ఎన్ని వందల రౌండ్స్ తిప్పుతారని పోటీ పెట్టుకుంటారు.

వ్యాయామం : బరువు తగ్గడానికి ట్రెండింగ్ వ్యాయామం.

ఆరోగ్యం : ఊపిరితిత్తులు, గుండెకు ఎంతో మంచిది.

Traditional Games
Traditional Games (Getty Images)

తాడు లాగుడు : తాడు లాగుడు ఆటను 'టగ్ ఆఫ్ వార్' అంటారు. ఆటగాళ్లను రెండు సమాన జట్లుగా విభజించి తాడు మధ్యలో ఒక రిబ్బన్ కడతారు. ఈ తాడును రెండు వైపులా ఇరు జట్లు పట్టుకొని తమవైపు లాగాలి. తాడుపై రిబ్బను ఎటు వైపు వస్తే, ఆ జట్టు గెలిచినట్లు. ఈ క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి, కేరళలో ఓనం పండగలో సంప్రదాయ ఆటగా ఇది ఆడుతారు.

వ్యాయామం : కాళ్లు, చేతుల పట్టును పెంచుకునేందుకు ఉపయోగం.

ఆరోగ్యం : బృంద స్ఫూర్తి, వ్యూహ రచనను నేర్పుతుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

నిద్రలో చెమటలు పడుతున్నాయా? - లైట్​ తీసుకుంటే డేంజర్​లో పడ్డట్లేనట!

బరువు తగ్గాలని మందులు వాడుతున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

TRADITIONAL GAMES HEALTH BENEFITS
GAMES ON PHYSICAL FITNESS
THE POWER OF PLAYING GAMES
ROLE OF TRADITIONAL SPORTS
TRADITIONAL GAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.