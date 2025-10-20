వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!
-జుట్టుతత్వాన్ని బట్టే తలస్నానం - ఫినిషింగ్ టచ్గా కండిషనర్ తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
Published : October 20, 2025 at 1:21 PM IST
Ways to Take Head Bath for Healthy Hair: ఉంగరాల జుట్టైనా, సిల్కీ హెయిర్ అయినా, అలల్లాంటి ముంగురులైనా ఇలా ఎలాంటి జుట్టుతత్వం ఉన్న వారైనా సరే, తలస్నానం చేసే విషయంలో అందరూ ఒకే పద్ధతిని అనుసరిస్తుంటారు. కొంతమంది రెండు, మూడు రోజులకోసారి తలస్నానం చేస్తే, మరికొందరు వారానికోసారి మాత్రమే జుట్టును శుభ్రం చేసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో అసలు ఎన్ని రోజులకోసారి తలస్నానం చేయాలి? తలస్నానం చేసే ముందు, తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే జుట్టుకి మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎన్నిరోజులకోసారి చేస్తున్నారు?: వాతావరణ కాలుష్యం, దుమ్ము, ధూళి, పొగ ఇలా వివిధ కారణాల వల్ల జుట్టు తొందరగా రఫ్గా, డల్గా మారితుంది. అందుకే, చాలా మంది జుట్టు తిరిగి మృదువుగా, ఆరోగ్యంగా కనిపించాలని వెంటనే తలస్నానం చేస్తుంటారు. కానీ, అలా చేయడం మంచికాదంటున్నారు నిపుణులు. వారంలో తలస్నానం ఎన్నిసార్లు చేయాలి అనేది జుట్టు రకం, ఆకృతిని బట్టి ఉంటుందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొన్నారు.
ఒకవేళ మీది ఆయిల్ హెయిర్ అయితే నిపుణులు సలహా మేరకు రెండు రోజులకోసారి తలస్నానం చేయచ్చని సూచిస్తున్నారు. సాధారణ, పొడి జుట్టు అయితే, వారానికి రెండుసార్లు మాత్రమే తలస్నానం చేయాల్సి ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇలా ఎప్పుడు, ఎన్నిసార్లు చేసినా గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూనే ఉపయోగించాలని పేర్కొంటున్నారు.
కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!
తలస్నానానికీ పద్ధతుంది : తలస్నానం చేసే ముందు జుట్టు చిక్కులు తీసి బాగా దువ్వుకోవాలని, దీనివల్ల జుట్టు రాలడం కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, బిరుసుగా ఉన్న వెంట్రుకలు కూడా తెగిపోకుండా ఉంటాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తలస్నానం చేసేటప్పుడు ముందుగా నీళ్లతో జుట్టుని తడపాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత నీళ్లలో షాంపూను కలుపుకొని, ఈ మిశ్రమాన్ని తలపై పోసుకొని, కుదుళ్లను రెండు నిమిషాల పాటు గుండ్రంగా రుద్దుతూ మసాజ్ చేసిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో కుదుళ్లు బాగా శుభ్రపడి రక్తప్రసరణ బాగా జరుగుతుందని, దీంతో జుట్టు రాలిపోయే సమస్య కూడా తగ్గుముఖం పడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
గోరువెచ్చని నీరే : తలస్నానం చేసేటప్పుడు మరీ చల్లని లేదా ఎక్కువ వేడిగా ఉండే నీళ్లను ఉపయోగించకూడదు. ఇలా చేస్తే కుదుళ్ల లోపల ఉండే సెబేషియస్ గ్రంథులు దెబ్బతింటాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో జుట్టు పల్చగా అయిపోయి, తేమను కూడా కోల్పోతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే తలస్నానానికి ఉపయోగించే నీళ్లు చల్లగా కాకుండా, మరీ వేడిగా కాకుండా గోరువెచ్చగా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
కండిషనర్తో ఫినిషింగ్ టచ్ : చాలామంది తలస్నానం చేశాక అక్కడితో పని అయిపోయిందని అనుకుంటారు. కానీ, తలస్నానం చేశాక జుట్టుకి కండిషనర్ రాసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, కండిషనర్ను అప్లై చేస్తే జుట్టు చివర్లు చిట్లకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, జుట్టు మృదువుగా, పట్టుకుచ్చులా మారుతుందని అంటున్నారు. అలాగే, జుట్టు తేమను కోల్పోకుండా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
తడి తలను దువ్వకండి : చాలా మంది తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టు తడిగా ఉండగానే చిక్కు తీసుకుంటారు. ఇలాంటి టైంలో తల దువ్వితే ఎక్కువగా జుట్టు రాలిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, జుట్టును బాగా ఆరబెట్టుకుని, ఆ తర్వాతే తల దువ్వుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కొంతమంది జుట్టు తొందరగా ఆరిపోవాలని టవాల్తో తెగ తుడిచేస్తూ ఉంటారని, అలా చేయకూడదని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే జట్టు నిర్జీవంగా మారిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, వీలైనంత వరకు జుట్టుని సహజంగానే ఆరనివ్వాలని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తలను ఆరబెట్టుకోవడానికి డ్రయర్స్, బ్లోయర్స్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వాడకం కూడా వీలైనంత తగ్గించుకోవాలని చెబుతున్నారు. హెయిర్ డ్రైయర్ లేకుండా జుట్టును ఎండబెట్టడం వల్ల జుట్టు ఉపరితలాలు బాగా రక్షించబడతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
దీపావళికి "గ్రీన్ క్రాకర్స్" తెచ్చుకోండి - ఆనందం, ఆరోగ్యం మీ సొంతం!
మీ పిల్లలు స్కూల్కు, ట్యూషన్కు ఒంటరిగా వెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరట!