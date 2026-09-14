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హెయిర్ స్ప్రేలు, వ్యాక్స్ రెగ్యులర్‌గా వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

జుట్టు అందం కోసం వాడే జెల్స్, స్ప్రేలతో ముప్పే! - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయి?

హెయిర్ స్ప్రేలు
హెయిర్ స్ప్రేలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2026 at 4:50 PM IST

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Hair Sprays Waxes Gels Health Issues : విజయవాడకు చెందిన అభిషేక్ మార్కెట్​లో దొరికే హెయిర్​ జెల్స్ నిత్యం వినియోగిస్తుంటారు. దీనివల్ల నెల రోజుల వ్యవధిలో అతని నల్ల జుట్టు కాస్తా గోధుమ రంగులోకి మారిపోయింది. కుదుళ్లు సైతం సన్నబారిపోయి జుట్టు ఊడిపోతోంది.

శ్రీకాకుళానికి చెందిన అనూప్​ హెయిర్​ స్ప్రే వినియోగించాడు. దీనివల్ల అతన ఒత్తైన జుట్టు ఊడిపోవడం మొదలైంది. అలా నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే బట్ట తలకు దారి తీసింది.

హెయిర్ ప్రొడక్ట్స్‌తో జాగ్రత్త! : జుట్టు ఒత్తుగా, మెరుస్తూ, ఆకర్షణీయంగా, అందంగా కనిపించాలని, హెయిర్​ స్టైల్ చెక్కుచెదరకుండా ఉండాలని యువత మార్కెట్లో లభించే హెయిర్​ స్ప్రేలు, వ్యాక్స్, జెల్స్ వంటివి ఇష్టానుసారంగా కొనుగోలు చేసి వాడేస్తుంటారు. ఇందుకోసం వేలకొద్దీ ఖర్చు చేస్తుంటారు. అయితే, వీటిలో ఉండే ప్రమాదకర రసాయనాల కారణంగా దీర్ఘకాలంలో అనారోగ్య పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పార్టీలు, కార్యక్రమాలప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు వీటిని వినియోగించి, రాత్రికి తలస్నానం చేస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని చెబుతున్నారు. కానీ, తరచూ జెల్స్, హెయిర్ స్ప్రేలు వాడితే ఇబ్బందులు తప్పవని పేర్కొంటున్నారు.

పరిశోధన ఏం చెబుతోంది? : కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్​ రీసెర్చ్ - ఇండియన్ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టాక్సికాలజీ పరిశోధన ప్రకారం, హెయిర్​ స్ప్రేలు వాడేటప్పుడు వెలువడే కాంపౌండ్స్ మైక్రో పార్టికల్స్ రూపంలో ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరుతాయట. ఇవి క్రమంగా ఆస్తమా, ఎలర్జీలు, శ్వాసకోశ, చర్మ సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీస్తాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు.

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హానికర రసాయనాలు ఇవి :

  • హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్
  • థాలేట్స్
  • లిమోనిన్
  • లినాలోల్
  • ప్యారాబెన్
  • సిలికాన్స్
  • ఆల్కహాల్
  • ఫార్మాల్డిహైడ్ రిలీజింగ్ ప్రిజర్వేటివ్

రసాయనాలతో ఉన్న ఉత్పత్తులను వినియోగించడం జుట్టుకు ప్రమాదకరం. ఆల్కహాల్, పారాబిన్ లేనివి ఎంపిక చేసుకొని వినియోగించొచ్చు. మార్కెట్​లో లభించేవి ఇష్టానుసారంగా వినియోగించకూడదు. డాక్టర్లు సూచన మేరకే వాడాలి. లేదంటే దీర్ఘకాలంలో పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఇప్పటికే వాడుతున్న వాళ్లకు ఏమైనా సమస్యలు తలెత్తితే తప్పనిసరిగా డాక్టర్లు సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి. - చింతాడ దిలీప్ చంద్ర, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, డెర్మటాలజీ

తలెత్తే సమస్యలు : వివిధ రకాల రసాయనాల సమ్మేళనంతో తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను వాడటం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తలలో దురద, జుట్టు ఊడిపోవడం, కురుపులు రావడం, గాయాలవడం, నీరుకారడం వంటివి చోటు చేసుకుంటాయి. అలాగే, జుట్టు పొడిబారడం, పల్చబడటం, నలుపు నుంచి గోధుమ, ఎరుపు రంగులోకి జుట్టు మారడం, చుండ్రు పెరగడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. దీర్ఘకాలంలో చర్మ సంబంధిత క్యాన్సర్​కు సైతం దారితీయొచ్చు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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