జుట్టు ఊడిపోయి తల పల్చగా అవుతుందా? - ఈ జాగ్రత్తలతో మునుపటి లుక్!
Hair Fall Prevention Tips: ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జుట్టు ఊడకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్న నిపుణులు! - అవేంటో తెలుసా?
Published : November 26, 2026 at 5:13 PM IST
అందంగా కనిపించడంలో జుట్టు కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే శిరోజాలు అంటే అంతగా ఇష్టపడతారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు పొడుగ్గా, మందంగా జుట్టు ఉండాలని కోరుకుంటారు. అయితే రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న కాలుష్యం, మారుతున్న జీవన విధానం కురుల మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే జుట్టు ఊడిపోవడం, పలుచగా అయిపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అయితే ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి, చక్కటి కేశ సంపదను సొంతం చేసుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రసాయనాలకు దూరంగా: జుట్టు ఎదగడానికి దోహదపడే ఆహారాలను తమ డైట్లో చేర్చుకుంటుంటారు చాలా మంది. అయితే జుట్టుకు అవసరమయ్యే పోషకాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆహారం ద్వారానే కాకుండా బయట నుంచి కూడా అందిస్తూ ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే జుట్టు శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవడం కూడా తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు. అంటే దుమ్ము, ధూళి, చుండ్రు వంటివి లేకుండా జాగ్రత్తపడాలంటున్నారు. తలస్నానం చేసేటప్పుడు కూడా ఎంతమేరకు షాంపూ అవసరమో అంతే వినియోగించాలని.. అవసరానికి మించి ఉపయోగిస్తే దాని ప్రభావం జుట్టు మీద పడుతుందంటున్నారు. అందుకే కెమికల్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఉత్పత్తులను ఎంత తక్కువ వాడితే జుట్టుకి అంత శ్రేయస్కరమని చెబుతున్నారు.
ఆ పరికరాలు వాడొద్దు: ఆఫీసుకి టైం అవుతోందనో లేదా కాలేజీ బస్సు మిస్సవుతుందనో జుట్టు త్వరత్వరగా ఆరిపోవాలని డ్రయర్లు వాడుతుంటారు. అయితే వీటివల్ల అప్పటికప్పుడు జుట్టు ఆరిపోయినా.. తర్వాతర్వాత అవి కొత్త సమస్యలు తెచ్చిపెడతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాటి నుంచి విడుదలయ్యే వేడి జుట్టుని మరింత బలహీనపరుస్తుందని.. ఫలితంగా తల దువ్వేటప్పుడు వెంట్రుకలు సగంలో తెగిపోవడం జరుగుతుందంటున్నారు. కాబట్టి డ్రయర్లు, కర్లర్స్, స్ట్రెయిటనర్స్ మొదలైన ఉత్పత్తులకు వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
హడావుడి వద్దు: జుట్టును హడావుడిగా కాకుండా నెమ్మదిగా దువ్వుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన జుట్టు కుదుళ్లలో సహజసిద్ధమైన నూనెలను విడుదల చేసే సెబేషియస్ గ్రంథులు ఉంటాయని.. ఎలా పడితే అలా కాకుండా.. జుట్టును ఓ సరైన పద్ధతిలో దువ్వినప్పుడు అవి ప్రేరేపితమై అవసరమైన మొత్తంలో నూనెలను విడుదల చేస్తాయని, ఫలితంగా కుదుళ్లు, జుట్టు తేమను కోల్పోకుండా ఉంటాయంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియ జుట్టు రాలడాన్ని నియంత్రించి పెరిగేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జుట్టు రాలకుండా ఉండేందుకు దువ్వెనను కుదుళ్లకు తాకేలా, వెంట్రుకల్లో చిక్కులు తొలగించుకుంటూ పై నుంచి కింది వరకు నెమ్మదిగా దువ్వుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆ స్టైల్స్ వద్దు: కొంతమంది స్టైల్గా కనిపించడానికో లేదా టైమ్ సరిపోకనో ఎక్కువగా పోనీటెయిల్ స్టైల్ వేసుకుంటుంటారు. కానీ ఆ హెయిర్ స్టైల్ సరైంది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే జుట్టు మొత్తాన్ని అలా బిగుతుగా లాగి బ్యాండ్ పెట్టడం వల్ల కుదుళ్లు బలహీనమవుతాయని.. ఫలితంగా జుట్టుపై ఒత్తిడి పెరిగి తెగిపోతుందంటున్నారు. కాబట్టి జుట్టుని సాధ్యమైనంత వరకు వదులుగానే ఉంచాలని.. అలా ఉండే హెయిర్స్టైల్స్ ప్రయత్నించడమే ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు.
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