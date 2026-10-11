జుట్టు రాలడానికి దువ్వే విధానం కూడా కారణమట! - మరి ఎలా దువ్వుకోవాలో తెలుసా?
-జుట్టు దువ్వే విషయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దట - కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : October 11, 2026 at 6:20 PM IST
Hair Comb Tips: అందంగా కనిపించడంలో జుట్టు కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా మహిళల అందాన్ని ఇనుమడింపచేయడంలో ఇది ముఖ్యమైనది. కాగా, ప్రస్తుతం చాలా మంది జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అయితే దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయని లైట్ తీసుకుంటుంటారు. కానీ మనం జుట్టు దువ్వే విధానం కూడా ఓ కారణంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే జుట్టు రాలకుండా ఉండాలంటే జుట్టు దువ్వుకునే ప్రాసెస్లో కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలని వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నెమ్మదిగానే దువ్వాలి: జుట్టును హడావుడిగా కాకుండా నెమ్మదిగా దువ్వుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే రోజూ జుట్టు దువ్వుకునేటప్పుడు సుమారు 50 నుంచి 100 వెంట్రుకల దాకా రాలిపోతాయని చెబుతున్నారు. అయితే కాస్త సమయం వెచ్చించి నెమ్మదిగా దువ్వుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య క్రమంగా తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు.
తేమను కోల్పోకుండా: మన జుట్టు కుదుళ్లలో సహజసిద్ధమైన నూనెలను విడుదల చేసే సెబేషియస్ గ్రంథులు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఎలా పడితే అలా కాకుండా.. జుట్టును ఓ సరైన పద్ధతిలో దువ్వినప్పుడు అవి ప్రేరేపితమై అవసరమైన మొత్తంలో నూనెలను విడుదల చేస్తాయని, ఫలితంగా కుదుళ్లు, జుట్టు తేమను కోల్పోకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియ జుట్టు రాలడాన్ని నియంత్రించి పెరిగేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. clevelandclinic కూడా ఈ విషయాన్ని పేర్కొన్నట్లు చెబుతున్నారు.
చిక్కులు తీయడం ముఖ్యం: జుట్టులో దుమ్ము-ధూళి చేరినప్పుడు, సరిగ్గా దువ్వకపోతే చిక్కులు కట్టినట్లుగా తయారవుతుంది. అయితే జుట్టు రాలడానికి ఇదీ ఓ కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి ఇలాంటి సమయాల్లో చిక్కులు తొలగిస్తూ జుట్టును దువ్వుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలకుండా ఉండడంతో పాటు వెంట్రుకలు-కుదుళ్లలో చిక్కుకున్న దుమ్ము-ధూళి కూడా తొలగిపోతాయని వివరిస్తున్నారు.
మరీ ఎక్కువ వద్దు: జుట్టు దువ్వుకోవడం మంచిది కదా అని, ఎలా పడితే అలా దువ్వడం, ఎక్కువ సార్లు దువ్వుకోవడం మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జుట్టు రాలకుండా ఉండేందుకు దువ్వెనను కుదుళ్లకు తాకేలా, వెంట్రుకల్లో చిక్కులు తొలగించుకుంటూ పై నుంచి కింది వరకు నెమ్మదిగా దువ్వుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చెక్కతో చేసిన ప్యాడిల్ బ్రష్/దువ్వెన ఉపయోగిస్తే వెంట్రుకలు, కుదుళ్లు డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక జుట్టు దువ్వే సంఖ్యను తగ్గించడం ద్వారా జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టవచ్చని 'National Library of Medicine' పరిశోధనా నివేదిక పేర్కొందని వివరిస్తున్నారు.
తడి జుట్టును ఇలా దువ్వాలి: తలస్నానం చేసినప్పుడు పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత మాత్రమే జడ వేసుకోవాలని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. కానీ ఇది కూడా సరైంది కాదంటున్నారు. జుట్టు ఆరితే చిక్కులు ఏర్పడి దువ్వినప్పుడు జుట్టు రాలుతుందంటున్నారు. అందుకే తడిగా ఉన్న దువ్వుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో పలు టిప్స్ పాటించాలంటున్నారు. అవేంటంటే..
- తలస్నానం చేసినాక ముందుగా జుట్టుకు కండిషనర్ రాసుకోవాలట. ఒకవేళ ఈ అలవాటు లేని వారు వదిలేయచ్చంటున్నారు.
- ఇప్పుడు బ్రిజిల్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉన్న, చివర్ల వద్ద మృదువైన బొడిపెల్లా ఉన్న దువ్వెన తీసుకొని కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల దాకా చిన్నగా దువ్వుతూ రావాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడైనా చిక్కులు కట్టినట్లు అనిపిస్తే కేవలం చేతి వేళ్లతో వాటిని తొలగించుకుంటూ హెయిర్ స్ట్లైల్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- ఇక చిక్కులన్నీ తొలగిపోయాక.. మరోసారి జుట్టును పైనుంచి కింది వరకు దువ్వుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు.
పొడి జుట్టు కోసం: పొడి జుట్టును దువ్వడానికి కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..
- జడ వేసుకున్నా, ముడేసుకున్నా, వదిలేసినా.. జుట్టు ఎక్కువగా చివర్ల వద్దు చిక్కులు కడుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముందుగా ఆ భాగంలో చిక్కులు తొలగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం జుట్టు మధ్య భాగం నుంచి కింది వరకు చిక్కులు తొలగించుకుంటూ నెమ్మదిగా దువ్వాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఆ తర్వాత ఇంకాస్త పై నుంచి కింది వరకు నెమ్మదిగా దువ్వుకుంటూ రావాలని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకాస్త పై నుంచి.. అలా చివరగా కుదుళ్ల నుంచి కింది దాకా మరోసారి జుట్టు మొత్తాన్ని దువ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల చిక్కులు తొలగిపోతాయని, జుట్టు కూడా ఎక్కువగా రాలకుండా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
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